WATCH: ভোট বঙ্গে আচমকাই রহস্যের গন্ধ, চর্চায় 'ফুল পিসি ও এডওয়ার্ড’, ভিডিয়োতে তুমুল শোরগোল

WATCH: ভোট বঙ্গে আচমকাই রহস্যের গন্ধ, চর্চায় 'ফুল পিসি ও এডওয়ার্ড’, ভিডিয়োতে তুমুল শোরগোল
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: বাংলা সিনেমাপ্রেমীদের জন্য এল বড় সুখবর। বহু প্রতীক্ষিত ছবি ফুল পিসি ও এডওয়ার্ড-এর টিজার সম্প্রতি প্রকাশ্যে এসেছে, যা ইতিমধ্যেই দর্শকমহলে কৌতূহল ও উত্তেজনা বাড়িয়ে দিয়েছে। বিশিষ্ট পরিচালক নন্দিতা রায় এবং শিবপ্রসাদ মুখার্জি-এর পরিচালনায় তৈরি এই ছবিটি প্রথম ঝলকেই ইঙ্গিত দিচ্ছে এক রহস্যময়, মনস্তাত্ত্বিক টানটান উত্তেজনায় ভরা গল্পের।
ছবিটির গল্প, চিত্রনাট্য ও সংলাপ লিখেছেন জিনিয়া সেন। সঙ্গীত ও আবহসংগীতের দায়িত্বে রয়েছেন জয় সরকার, আর গানের কথা লিখেছেন শ্রীজাত। টিজারে ব্যবহৃত ভিজ্যুয়াল ও আবহ এমনভাবে নির্মিত, যা বাস্তব ও ভ্রমের সীমারেখাকে অস্পষ্ট করে দিয়ে এক সম্মোহনী পরিবেশ তৈরি করেছে, পাশাপাশি ইঙ্গিত দিয়েছে অজানা সত্য ও লুকিয়ে থাকা রহস্যের।
অভিনয়ে রয়েছে এক শক্তিশালী তারকাবহর। প্রধান ভূমিকায় দেখা যাবে সোহিনী সেনগুপ্ত এবং রাইমা সেন-কে। তাঁদের সঙ্গে গুরুত্বপূর্ণ চরিত্রে রয়েছেন অর্জুন চক্রবর্তী, অনন্যা চট্টোপাধ্যায় এবং নবাগত শ্যামৌপ্তি মুদলি। এছাড়াও ছবিতে অভিনয় করেছেন কনীনিকা বন্দ্যোপাধ্যায়, অনামিকা সাহা, সাহেব চট্টোপাধ্যায়, রজতাভ দত্ত, সৌম্য মুখোপাধ্যায় এবং ঋষভ বসু।
রহস্য ও কাব্যিক বর্ণনার মিশেলে তৈরি এই ছবিটি স্মৃতি, পরিচয় এবং মানবসম্পর্কের গভীর দিকগুলোকে অন্বেষণ করবে বলেই ইঙ্গিত মিলেছে। একই সঙ্গে নারীত্বের নানা দিক ও অভিজ্ঞতাকেও গুরুত্ব দিয়ে তুলে ধরা হয়েছে বলে মনে করা হচ্ছে। টিজারেও সেই বহুমাত্রিক নারীচরিত্রের ইঙ্গিত স্পষ্ট, যেখানে ব্যক্তিগত দ্বন্দ্ব ও অতীতের গোপন রহস্য ধীরে ধীরে সামনে আসবে।
উইন্ডোজ প্রোডাকশন-এর ব্যানারে তৈরি এই ছবিটি তাদের ২৫ বছর পূর্তির বছরে আসছে, যা এই গ্রীষ্মের মুক্তিকে আরও বিশেষ করে তুলেছে। সব মিলিয়ে, মনোগ্রাহী আবহ, শক্তিশালী অভিনয় এবং চমকপ্রদ গল্পের ইঙ্গিত—ফুল পিসি ও এডওয়ার্ড ইতিমধ্যেই বাংলা সিনেমার অন্যতম প্রতীক্ষিত ছবির তালিকায় জায়গা করে নিয়েছে।
