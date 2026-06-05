'প্রতিটা টেলিভিশন পরিচালককে টার্গেট করেছিল, বাধ্য করেছিল ক্ষমা চাইতে', স্বরূপের বিরুদ্ধে বিস্ফোরক শ্রীজিৎ

সৌমিতা মুখোপাধ্যায়: বৃহস্পতিবার রাতে গ্রেফতার হয় স্বরূপ বিশ্বাস। এরপর থেকে স্টুডিয়ো পাড়া যেন স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলেছে। শ্লীলতাহানি এবং তোলাবাজির মামলায় ধৃত স্বরূপ বিশ্বাস।স্টুডিয়োর স্পট বয়, লাইটম্যান থেকে শুরু করে বিভিন্ন সাধারণ টেকনিশিয়ানদের কাজের সুযোগ করে দেওয়ার নাম করে বা প্রভাব খাটিয়ে নিয়মিত টাকা তোলা হত বলে অভিযোগ। আর স্বরূপ গ্রেফতার হওয়ার পর থেকেই একে একে মুখ খুলছেন অভিনেতা-পরিচালকরা।
এদিন সোশ্যাল মিডিয়ায় পোস্ট করেন পরিচালক শ্রীজিৎ রায়। ফেসবুকে তিনি লেখেন, এক বছর আগে আমার কাজ বন্ধ করেছিল, জোর করে ক্ষমা চাইয়েছিল, জোর করে video স্ক্রিপ্ট লিখিয়ে সব ডিরেক্টরদের দিয়ে video করিয়েছিল, আমার স্বতীর্থদের ব্যান করেছিল এক বছরের মধ্যে উনি শ্রীঘরে। একেই বলে ধর্মের কল বাতাসে নড়ে। আজ প্রমাণ পেলাম ঈশ্বর আছেন, জয় জগন্নাথ।
জি ২৪ ঘণ্টার প্রতিনিধিকে শ্রীজিৎ রায় বলেন, উনি একবার বলেছিলেন প্রযোজক এবং পরিচালকরা ৬০ শতাংশ ধর্ষক। একদিন অপর্ণা সেনকে অপমান করলেন সবার সামনে। এসবের বিরুদ্ধেই তখন পোস্ট করেছিলাম আপনি ইন্ডাস্ট্রির কেউ নন, সরে গেলে নিজেদের ঝামেলা নিজেরা মিটিয়ে নেব। সকলে শান্তি পাব। এরপর থেকেই অজ্ঞাত কারণে কাজ বন্ধ করে দেন। কারণ জানতে একদিন জোর করে ফেডারেশনে গেলে উনি বলেন, তোমার সঙ্গে কাজ করব না তুমি আমাদের বিরুদ্ধে কথা বলেছ। মন্ত্রী অরূপ বিশ্বাস সমাধান করলেও ও পাত্তা দিল না। বাধ্য হয়ে ক্ষমা চেয়ে কাজ শুরু করি। কিন্তু একটা করার পর আবার পরের কাজটা আবার বন্ধ করে দেন। এবার ওনার দাবি যারা আদালতে গিয়েছ তাদের প্রত্য়েককে দিয়ে ক্ষমা চাওয়াও। ভিডিয়ো স্ক্রিপ্ট লিখে বেশকিছু পরিচালককে দিয়ে এটা বলাতে বাধ্যও করে। প্রতিটা টেলিভিশন পরিচালককে টার্গেট করে। ও মনে করত পরিচালকের প্রয়োজনই নেই।
প্রসঙ্গত, জয়দীপ মুখোপাধ্যায়, কৌশিক গঙ্গোপাধ্যায়ের পর ফেডারেশনের কোপ পড়েছিল ধারাবাহিকের পরিচালক শ্রীজিৎ রায়ের উপর। কোনও লিখিত নির্দেশ না দিয়ে শ্রীজিতকে ডিরেক্টর্স গিল্ডের সদস্য হওয়া সত্ত্বেও কাজ করতে দেওয়া হয়নি। পরিচালকদের সংগঠনের কাছেও লিখিত ভাবে কিছুই জানানো হয়নি। পুরোটাই মৌখিক ভাবে বলা হয়েছে। অভিযোগ ছিল, শ্রীজিৎ নাকি ডিরেক্টর্স গিল্ড-ফেডারেশন দ্বন্দ্বের সময় টেকনিশিয়ান-বিরোধী কিছু কথা বলেছিলেন। টেকনিশিয়ানরা তাতে আহত। এই কারণেই তাঁরা শ্রীজিতের সঙ্গে কোনও কাজ করবেন না।
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