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'প্রতিটা টেলিভিশন পরিচালককে টার্গেট করেছিল, বাধ্য করেছিল ক্ষমা চাইতে', স্বরূপের বিরুদ্ধে বিস্ফোরক শ্রীজিৎ

Srijit Roy: স্বরূপ গ্রেফতার হওয়ার পর থেকেই একে একে মুখ খুলছেন অভিনেতা-পরিচালকরা। এদিন সোশ্যাল মিডিয়ায় পোস্ট করেন পরিচালক শ্রীজিৎ রায়। ক্ষোভ উগড়ে বলেন...

Written ByDebasmita Das
Published: Jun 05, 2026, 01:07 PM IST|Updated: Jun 05, 2026, 01:12 PM IST
'প্রতিটা টেলিভিশন পরিচালককে টার্গেট করেছিল, বাধ্য করেছিল ক্ষমা চাইতে', স্বরূপের বিরুদ্ধে বিস্ফোরক শ্রীজিৎ
Image Credit: ফাইল ছবি

About the Author

Debasmita Das

Debasmita Das

৮ বছর আগে বৈদ্যুতিন মাধ্যমে হাতেখড়ি। ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস থেকে ডিজিটাল দুনিয়ায় পা। ক্যামেরার সামনে অথবা ডেস্ক-- সমান সাবলীল। বিনোদন দুনিয়ায় সাংবাদিকতার শুরু। ক্রমে নিজের আগ্রহের তালিকায় যুক্ত হয়েছে রাজনীতি, ক্রাইম, প্রযুক্তি, অর্থনীতি, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক। বিশ্বাস, ডিজিটাল সাংবাদিকতা এখন মার্কেটিং ও প্যাকেজিং। 

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