Thalapathy Vijay's Fees for Jana Nayagan: ৫০ বা ১০০ কোটি আর এমনকী! 'জন নয়াগন'-এ থালাপতির অবিশ্বাস্য পারিশ্রমিক! শাহরুখ-সলমান-প্রভাসেরও মাথা ঘুরে যাবে...

জি ২৪ ঘন্টা ডিজিটাল ব্যুরো: জোসেফ বিজয় চন্দ্রশেখর (Joseph Vijay Chandrasekhar) ওরফে থালাপতি বিজয় (Thalapathy Vijay) তাঁর ফিল্মি কেরিয়ারে ইতি টেনেছেন। ৫১ বছরের তামিলিয়ান সুপারস্টারের তিন দশকের কেরিয়ারে রয়েছে ৬৯টি সিনেমা। থালাপতি বিজয় রাজনীতির আঙিনায় শুরু করেছেন নয়া ইনিংস। আর তাঁর জীবনের শেষ সিনেমা 'জন নয়াগন’ ( Jana Nayagan) মুক্তি পাচ্ছে ৯ জানুয়ারি শুক্রবার। রাজনৈতিক অ্যাকশন থ্রিলারটিই অভিনেতা হিসেবে বিজয়ের পর্দায় শেষ উপস্থিতি।
জনগণের নেতা
রাজনীতির ছাতায় জনগণের সেবা করার জন্যই অভিনয় থেকে অবসর নিয়েছেন বিজয়। প্রকৃত অর্থেই তিনি 'জন নায়ক' (জনগণের নেতা)-এর পথে হাঁটা শুরু করেছেন। তামিল সুপারস্টার হিসেবে বিদায় নেওয়ার আগে বিজয় তাঁর শেষ সিনেমায় বাজিমাত করার যাবতীয় ব্যবস্থা সেরে ফেলেছেন। আর 'জন নয়াগন’-এ বিজয় বিপুল অবিশ্বাস্য পারিশ্রমিক নিয়েছেন বলেই খবর। যা শুনলে স্বয়ং শাহরুখ খান (Shah Rukh Khan) প্রভাস (Prabhas) এবং সলমান খানের (Salman Khan) মতো তারকাদেরও মাথা ঘুরে যাবে...
'জন নয়াগন’-এর বাজেট
'মুভি তামিল'-এক্স হ্যান্ডেলে একটি পোস্ট করে জানিয়েছে, 'জন নয়াগন’ তামিল সিনেমার অন্যতম ব্যয়বহুল সিনেমায় পরিণত করেছে। পরিচালক এইচ. বিনোথ এই সিনেমার জন্য ২৫ কোটি টাকা নিয়েছেন এবং সংগীত পরিচালক অনিরুদ্ধ রবিচন্দর ১৩ কোটি টাকা পারিশ্রমিক পেয়েছেন। আর সিনেমার বাজেট বাজেট ৩৮০ কোটি টাকা
থালাপতির অবিশ্বাস্য পারিশ্রমিক!
৩৮০ কোটি টাকায় সিনেমায় বিজয় নিজেই ২২০ কোটি টাকার বিশাল পারিশ্রমিক নিয়েছেন! যা তাঁকে এই চলচ্চিত্রের এবং সাম্প্রতিক সময়ের সর্বোচ্চ পারিশ্রমিক পাওয়া অভিনেতায় পরিণত করেছে। তবে ববি দেওল এবং পূজা হেগড়েকে মাত্র ৩ কোটি টাকা করে পারিশ্রমিক দেওয়া হয়েছে। 'জন নয়াগন’-এর মাধ্যমে বিজয় তাঁর আগের ছবি 'GOAT' (গ্রেটেস্ট অফ অল টাইম) থেকে উপার্জিত পারিশ্রমিককেও ছাড়িয়ে গেছেন। প্রতিবেদন অনুসারে, 'GOAT'-এর জন্য তিনি ২০০ কোটি টাকা পারিশ্রমিক নিয়েছিলেন। ২০২৩ সালে বিজয় 'ভারিসু'-এর জন্য ১১০-১২৫ কোটি টাকা এবং 'লিও'-এর জন্য ১২০ কোটি টাকা পারিশ্রমিক নিয়েছিলেন।
শাহরুখ-সলমান-প্রভাসকে টেক্কা
পারিশ্রমিকের কথা বললে বলতেই হবে শাহরুখ খানের সর্বোচ্চ পারিশ্রমিক পাওয়া সিনেমা 'জওয়ান'-এর কথা। সুপারহিট ওই সিনেমায় কিং খান ২০০ কোটি টাকা নিয়েছিলেন। যা ছবির লাভ ভাগাভাগি বাদে। একই ভাবে সন্দীপ রেড্ডি ভাঙ্গার 'স্পিরিট' ছবির জন্য প্রভাস ১৬০-২০০ কোটি টাকা পারিশ্রমিক নিয়েছেন। সলমান খানের কথা বলতে গেলে, আসবে 'সিকান্দর' ছবির কথা। সুপারফ্লপ ছবিতে ভাইজান ১২০ কোটি টাকা পারিশ্রমিক নিয়েছেন। হিসাব বলছে বিজয় ভারতীয় সিনেমার সবচেয়ে বড় সুপারস্টারদেরও বিশাল ব্যবধানে ছাড়িয়ে গিয়েছেন। একেই বলে শেষ বলে ছক্কা হাঁকানো।
