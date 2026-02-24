The Academy of Fine Arts: এভাবেও ফিরে আসা যায়! পাবলিক ডিমান্ডে ফের হলে বিতর্কিত 'অ্যাকাডেমি অফ ফাইন আর্টস'...

English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Re-Release of The Academy of Fine Arts: নভেম্বর মাসে সিনেমা হলে ঝড় তুলেছিল যে ছবি, সেই অ্যাকাডেমি অফ ফাইন আর্টস্ আবার ফিরে আসতে চলেছে বড় পর্দায়। আগামী ২৭ শে ফেব্রুয়ারি, সিনেমা হলে ফের আসতে চলেছে দি অ্যাকাডেমি অফ ফাইন আর্টস।  

রজত মণ্ডল | Updated By: Feb 24, 2026, 06:08 PM IST
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো:নভেম্বর মাসে সিনেমা হলে ঝড় তুলেছিল যে ছবি, সেই অ্যাকাডেমি অফ ফাইন আর্টস্ আবার ফিরে আসতে চলেছে বড় পর্দায়। আগামী ২৭ শে ফেব্রুয়ারি, সিনেমা হলে ফের আসতে চলেছে দি অ্যাকাডেমি অফ ফাইন আর্টস।

নেপথ্যে, ছবির ডিস্ট্রিবিউটর শতদীপ সাহা। প্রাথমিকভাবে এই সিনেমা রিলিজ যখন আটকে গেছিল নিজে এগিয়ে এসে ছবির ডিস্ট্রিবিউশনে হাত বাড়িয়েছিলেন তিনি। আর প্রায় তিন মাস পরে, তারই হাত ধরে আবার সিনেমা হলে ফিরছে দি অ্যাকাডেমি অফ ফাইন আর্টস। এই ধরনের রী-রিলিজের ঘটনা তাও ইনডিপেনডেন্ট সিনেমার ক্ষেত্রে দেখা যায়, বাংলা সিনেমার সাম্প্রতিক ইতিহাসে একেবারেই বিরল। 

ছবিটার প্রাথমিক থিয়েটার রানের পর থেকে অসংখ্য মানুষ এই ছবিটা দেখতে না পাওয়ার আফসোস করেছেন, মেসেজ করেছেন এবং কোনও ভাবে ছবিটা দেখা যায় কিনা সেটা জানতে চেয়েছেন। কিছু ছবি থাকে যে ছবি সিনেমা হলে দেখার অভিজ্ঞতাই আলাদা! তাই মূলত সেই সব মানুষদের জন্যই আরেকবার ছোট্ট পরিসরে সিনেমা হলে ফিরিছে অ্যাকাডেমি অফ ফাইন আর্টস, জানান শতদীপ সাহা, কারণ মোবাইলের ছোট্ট স্ক্রিনে এই ছবির আসল মজা পাওয়া যাবে না বলে তিনি মনে করেন। তাই মাত্র ৯৯ টাকা তে গ্লোব সিনেমা হলে, এই ছবির এডভান্স বুকিং শুরু হচ্ছে আজ থেকে।

ডেবিউ সিনেমাতেই তিন মাসের মধ্যে পাবলিক ডিমান্ডের ছবি ফের সিনেমা হলে। নবীন ডিরেক্টর জয়ব্রত এবং তার টিম স্বভাবতই ভীষণ খুশি। তিনি জানান, 'বাংলার দর্শক, যে এইভাবে আমাদের ছবিকে ভালবাসবেন সেটা আমরা কোনদিনই ভাবি নি। এই সিনেমা আর শুধু আমাদের সিনেমা নয়, এই সিনেমা প্রত্যেকটা বাঙালি দর্শকের যারা এই ছবিকে ভালোবেসেছেন পাশে দাঁড়িয়েছেন এবং এগিয়ে দিয়েছেন প্রতিমুহূর্তে'। 

কাজেই যারা যারা এই সিনেমা এখনো অব্দি হলে দেখে উঠতে পারেননি আগামী ২৭ শে ফেব্রুয়ারি, তাদের কাছে শেষ সুযোগ বড় পর্দায় দি অ্যাকাডেমি অফ ফাইন আর্টস উপভোগ করার।

 

About the Author

Rajat Mondal

বিজ্ঞানের স্নাতক। কর্মজীবনের শুরু ওষুধ শিল্পে। পরে পেশা বদলে সাংবাদিকতায়। রাজনীতি, পরিবেশ-প্রযুক্তি এবং স্বাস্থ্য-- পছন্দের বিষয়। আসলে anything under the Sun is NEWS-- বিশ্বাস এই গুরুমারা বিদ্যায়। বিশদে জানতে গুগল করুন প্লিজ। ...Read More

Tags:
The Academy Of Fine ArtsThe Academy of Fine Arts MovieThe Academy Of Fine Arts Release.Zee 24 Ghanta
