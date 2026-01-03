The Academy of Fine Arts: শুটিং থেকে সেন্সর জট! অ্যাকাডেমি অফ ফাইন আর্টস’-এর নেপথ্য কাহিনি এবার মলাটবন্দি

English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
The Academy of Fine Arts Book Release: ছবির সবচেয়ে কঠিন অধ্যায় ছিল মুক্তি। নির্ধারিত সময়ে ছবি মুক্তি পায়নি। নানা প্রাতিষ্ঠানিক আপত্তি, টেকনিক্যাল জটিলতা এবং প্রশাসনিক সমস্যায় আটকে যায় রিলিজ। এক পর্যায়ে ছবির ভবিষ্যৎ নিয়েই প্রশ্ন উঠে যায়। কিন্তু নির্মাতারা পিছু হটেননি। আলোচনা, সমাধান এবং ধৈর্যের মাধ্যমে সব জট ছাড়িয়ে অবশেষে বড়পর্দায় মুক্তি পায় দ্য অ্যাকাডেমি অফ ফাইন আর্টস। এই লড়াইই ছবিটিকে শুধু একটি সিনেমা নয়, একটি দৃষ্টান্তে পরিণত করে।

সৌমিতা মুখোপাধ্যায় | Updated By: Jan 3, 2026, 09:04 PM IST
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: বড় প্রযোজনা সংস্থা নেই, নেই কোটি টাকার বাজেট। সম্বল শুধু সিনেমা বানানোর অদম্য জেদ আর কয়েকজন ফিল্ম স্টুডেন্টের একতা। এই সম্বলটুকু নিয়েই তৈরি হয়েছিল স্বাধীন বাংলা ছবি ‘দ্য অ্যাকাডেমি অফ ফাইন আর্টস’। প্রেক্ষাগৃহে বাণিজ্যিক সাফল্যের পর এবার এই ছবির নির্মাণপর্ব, বাধা-বিপত্তি এবং জয়ের গল্প নিয়ে প্রকাশিত হতে চলেছে একটি বিশেষ বই।

২০২১ সালে যখন এই ছবির ভাবনা দানা বাঁধে, পরিচালক তখন নেহাতই একজন ছাত্র। একদল সমমনস্ক সহপাঠীকে নিয়ে শুরু হওয়া একটি ছোট প্রজেক্ট চার বছরের কঠিন পরিশ্রমে পূর্ণদৈর্ঘ্যের ছবিতে রূপ নেয়। সম্পূর্ণ নিজেদের সামর্থ্যে টাকা জোগাড় থেকে শুরু করে শুটিং ও পোস্ট-প্রোডাকশন—সবটাই ছিল এক অসম লড়াই।

ছবির মুক্তি ছিল সবথেকে কঠিন পরীক্ষা। প্রশাসনিক জটিলতা আর টেকনিক্যাল সমস্যায় একসময় রিলিজ আটকে গিয়েছিল। কিন্তু নির্মাতারা হার মানেননি। যাবতীয় জট কাটিয়ে ছবিটি যখন বড় পর্দায় এল, তখন তা শুধু দর্শকদের মনই জয় করেনি, বরং এশিয়ার একটি গুরুত্বপূর্ণ আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবেও প্রশংসা কুড়িয়েছে। সমালোচকদের মতে, এই ছবি স্বাধীন চলচ্চিত্রের নির্মাণভাষাকেই বদলে দিয়েছে।

আসন্ন এই বইটি শুধুমাত্র স্মৃতিকথা নয়, বরং তরুণ প্রজন্মের চলচ্চিত্র নির্মাতাদের জন্য একটি ‘ব্যবহারিক গাইড’ হিসেবে কাজ করবে। বইটিতে থাকছে-
* কম বাজেটে প্রোডাকশন পরিকল্পনার ব্লুপ্রিন্ট।
* স্বাধীন ছবির আইনি ও প্রাতিষ্ঠানিক চ্যালেঞ্জ মোকাবিলার উপায়।
* ছবির মূল চিত্রনাট্য ও স্টোরিবোর্ড, যা থেকে ক্যামেরা ফ্রেমিং ও দৃশ্য তৈরির কৌশল শেখা যাবে।
* মার্কেটিং ও প্রেক্ষাগৃহ পর্যন্ত পৌঁছানোর বাস্তব অভিজ্ঞতা।

স্বল্প পুঁজি আর বড় স্বপ্ন নিয়ে যাঁরা সিনেমা বানাতে চান, ‘দ্য অ্যাকাডেমি অফ ফাইন আর্টস’-এর এই বই তাঁদের কাছে আগামীর দলিল হয়ে থাকবে।

 

