English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

The Bengal Files Box Office Collection Day 1: ওপেনিংয়েই মুখ থুবড়ে পড়ল বিবেকের 'বেঙ্গল ফাইলস', হিমেশের 'ব্যাডঅ্যাস রবিকুমার'-এর চেয়েও কম আয়!

The Bengal Files Box Office Collection Day 1: প্রত্যাশার পারদ ছিল তুঙ্গে! তবে প্রথম দিনেই মুখ থুবড়ে পড়ল 'বেঙ্গল ফাইলস', বক্স অফিসের ওপেনিং ডে-র হিসেব রীতিমতো হতাশাজনক!

শুভপম সাহা | Updated By: Sep 7, 2025, 04:01 PM IST
The Bengal Files Box Office Collection Day 1: ওপেনিংয়েই মুখ থুবড়ে পড়ল বিবেকের 'বেঙ্গল ফাইলস', হিমেশের 'ব্যাডঅ্যাস রবিকুমার'-এর চেয়েও কম আয়!

The Bengal Files Box Office Collection Day 1: কথায় আছে 'যত গর্জে তত বর্ষে না'। বিবেক অগ্নিহোত্রীর (Vivek Agnihotri) বহু প্রতীক্ষিত ছবি 'দ্য বেঙ্গল ফাইলস' (The Bengal Files) গত শুক্রবার মুক্তির পর এই কথাই মনে করিয়ে দিল। প্রথম দিনেই বক্স অফিসে মুখ থুবড়ে পড়েছে 'বিতর্কিত' এই রাজনৈতিক থ্রিলার! প্রত্যাশার তুলনায় উল্লেখযোগ্য কম আয় করেছে অবশেষে মুক্তি পাওয়া 'বেঙ্গল ফাইলস'। ইন্ডাস্ট্রি ট্র্যাকার স্যাকনিল্ক এন্টারটেন্টমেন্টের প্রাথমিক অনুমান অনুসারে, বিবেকের ছবির প্রথম দিনে আয় করেছে প্রায় ১.৭৫ কোটি (The Bengal Files Box Office Collection Day 1)! 

প্রত্যাশা বেশিই ছিল!

সিনেমা হলে 'দ্য বেঙ্গল ফাইলস'-এর পারফরম্যান্স রীতিমতো হতাশাজনক, বিশেষ করে  এই সিনেমার সঙ্গে বিবেকের 'দ্য কাশ্মীর ফাইলস'-এর  তুলনা করলে। ভূ-স্বর্গের প্রেক্ষাপটে তৈরি ছবি প্রথম দিনে ৩.৫৫ কোটি টাকা আয় করেছিল এবং বক্স অফিসে ঝড় তুলে দিয়েছিল। 'দ্য বেঙ্গল ফাইলস' বিবেকের 'ফাইলস ট্রিলজি'র শেষ কিস্তি।  যা আধুনিক ভারতীয় ইতিহাসের সংবেদনশীল পর্বগুলি অন্বেষণ করে। 'দ্য কাশ্মীর ফাইলস'-এর মতো প্রায় একই স্টার কাস্ট নিয়ে তৈরি। ফলে প্রত্যাশা যথেষ্ট বেশিই ছিল। তাছাড়াও নেটপাড়ায় এই ছবি নিয়ে বিস্তর চর্চা হয়েছিল মুক্তির অনেক আগে থেকেই। আলোচনা থেকে সমালোচনা। তর্ক-বিতর্ক সবই জুড়েছিল। 

আরও পড়ুন: বাংলার 'মিথ্যা ফাইলস' নয়, এবার প্রকাশ্যে 'প্রকৃত ফাইলস'! সত্য জানাতে আসছে 'মহাগুরু'...

হতাশাজনক দর্শক সংখ্যা

দর্শক সংখ্যার দিক থেকে এবার আলোচনা করা যাক। প্রথম দিনে দেশজুড়ে 'দ্য বেঙ্গল ফাইলস'-এর দর্শক সংখ্যা ছিল ২১.২৪%। মর্নিং শোয়ের শুরুতে ছিল ১৫.০৮% দর্শক সংখ্যা! দুর্বল ডেলিভারি বললেই চলে। এরপর বেলা গড়িয়ে বিকালের দিকে পালে কিছুটা হাওয়া লাগায় তা বেড়ে ১৮.৫৮% হয়েছিল। সন্ধ্যা ও রাতের শোয়ে দর্শক সংখ্যা আরেকটু বেড়েছিল। যথাক্রমে ২২.০৮% এবং ২৯.২০%। দিল্লি-এনসিআর (২১.৭৫%) এবং মুম্বইয়েও (২০.৭৫%) বেশি দর্শক হলমুখী হননি।

তুলনায় হিমেশের 'ব্যাডঅ্যাস রবিকুমার'

অনুপম খের, মিঠুন চক্রবর্তী, পল্লবী জোশী, দর্শন কুমার এবং বাংলার সৌরভ দাস অভিনীত 'দ্য বেঙ্গল ফাইলস', সাম্প্রতিক অন্যান্য মুক্তিপ্রাপ্ত ছবিগুলির তুলনায় বেশ খারাপ ব্যবসা করেছে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় সোনু সুদের পরিচালিত প্রথম ছবি 'ফতেহ' প্রথম দিনে ২.৪৫ কোটি টাকা আয় করেছিল। হিমেশ রেশমিয়ার 'ব্যাডঅ্যাস রবিকুমার'ও প্রথম দিনে ২.৭৫ কোটি টাকা ঘরে তুলেছিল। সেখানে বিবেকের বাংলা নিয়ে বিতর্কিত ছবির প্রথম দিনের আয় মাত্র ১.৭৫ কোটি!
 
আশার আলো আছে...

তবে ছোট বা আন্ডার-দ্য-র‍্যাডার মুক্তিপ্রাপ্ত ছবিগুলির তুলনায় 'দ্য বেঙ্গল ফাইলস' তুলনামূলক ভাবে ভালো ব্যবসা করেছে। অনুপম খেরের পূর্ববর্তী পরিচালিত এবং প্রধান ছবি 'তানভি দ্য গ্রেট' প্রথম দিনে মাত্র ৪০ লক্ষ টাকা আয় করতে পেরেছিল। 'সুপারবয়েজ অফ মালেগাঁও' (৫০ লক্ষ টাকা), 'লাভইয়াপা' (১.১৫ কোটি টাকা) এবং সুরজ পাঞ্চোলির কামব্যাক ছবি 'কেশরী বীর' (২৫ লক্ষ টাকা) এর চেয়ে এগিয়ে 'দ্য বেঙ্গল ফাইলস'।

আরও পড়ুন: 'ভাই শতরূপ, আপনি তো টিভির বিপ্লবী... চ্যানেল আর পোর্টালগুলো না থাকলে আপনাদের কে চিনত?'

বাকিদের সঙ্গে লড়াই...

'দ্য বেঙ্গল ফাইলস'কে বিভিন্ন ভাষার অন্যান্য বড় মুক্তিপ্রাপ্ত ছবিগুলির সঙ্গে তীব্র প্রতিযোগিতার মুখোমুখি হতে হয়েছে। হলিউডের হরর সিক্যুয়েল 'দ্য কনজুরিং: লাস্ট রাইটস' প্রথম দিনে প্রায় ১৮ কোটি টাকা আয় করেছে। ওদিকে আবার টাইগার শ্রফের 'বাঘি ফোর' প্রায় ১২ কোটি টাকা ঘরে তুলেছে। মালায়ালম ব্লকবাস্টার 'লোকা: চ্যাপ্টার ১ - চন্দ্রা' ঘরোয়া বক্স অফিসে ঝড় তুলেছে। এখনও পর্যন্ত ৬২.৪৫ কোটি টাকা উপার্জন করেছে।

 

(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের AppFacebookWhatsapp ChannelX (Twitter)YoutubeInstagram পেজ-চ্যানেল)

 

About the Author

Subhapam Saha

বলতে বলতে গোওওওল... থেকে বোলারের মাথার উপর দিয়ে তুলে ছয়! মূলত ক্রীড়া সাংবাদিকতায়, তবুও বিনোদন থেকে বিজ়নেস, সর্বত্র কলম-ক্যামেরায় বিচরণ। ২০১১ সালে সাংবাদিকতার বাইশ গজে ডেবিউ। প্রিন্ট-টিভি-ডিজিটাল, তিন ফরম্যাট মিলিয়ে ১৪ বছরের চলমান ইনিংস। লিখতে লিখতে কাট যায়ে রাস্তে...এমনই ভাবনা আজীবন শিক্ষানবিশের...

...Read More

Tags:
The Bengal FilesThe Bengal Files box office collectionThe Bengal Files box officeThe Bengal Files bo day 1
পরবর্তী
খবর

Gopal Patha: বাংলার 'মিথ্যা ফাইলস' নয়, এবার প্রকাশ্যে 'প্রকৃত ফাইলস'! সত্য জানাতে আসছে 'মহাগুরু'...
.

পরবর্তী খবর

Gold Silver Rate: ট্রাম্পের শুল্কগুঁতোর পর সোনার দামের ফের রেকর্ড, ১ পেরিয়ে দেড় লাখের পথে!...