The Calcutta Sitar Concert: শীতের সন্ধ্যায় শহরে সুরের ঝংকার, বালিগঞ্জে দু’দিনের বর্ণাঢ্য ‘ক্যালকাটা সিতার কনসার্ট’...

The Calcutta Sitar Concert: যাত্রাপথ কালচারাল সোসাইটি'র উদ্যোগে এবং বিশিষ্ট সেতারবাদক তথা যাত্রাপথের কর্ণধার অভিরূপ ঘোষে'র তত্ত্বাবধানে আগামী ২৩ এবং ২৪ ডিসেম্বর শহর কলকাতার বালিগঞ্জের "দাগা নিকুঞ্জে" বসতে চলেছে দুদিনের শাস্ত্রীয় সেতারবাদনের অনুষ্ঠান "দ্যা ক্যালকাটা সিতার কনসার্ট"।  

সৌমিতা মুখোপাধ্যায় | Updated By: Dec 19, 2025, 08:50 PM IST
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: ডিসেম্বরের মিঠে শীত আর তিলোত্তমার সান্ধ্য আকাশ এবার ভরে উঠবে সেতারের সুরে। আগামী ২৩ এবং ২৪ ডিসেম্বর বালিগঞ্জের ‘দাগা নিকুঞ্জে’ বসতে চলেছে দু’দিনের শাস্ত্রীয় সেতার সম্মেলন—"দ্যা ক্যালকাটা সিতার কনসার্ট"। ‘যাত্রাপথ কালচারাল সোসাইটি’র এই বিশেষ উদ্যোগের নেপথ্যে রয়েছেন বিশিষ্ট সেতারবাদক তথা সংস্থার কর্ণধার অভিরূপ ঘোষ। সহযোগিতায় রয়েছে ভারত সরকারের তথ্য ও সংস্কৃতি মন্ত্রক এবং ভারতীয় বিদ্যা ভবন।

দুই দিনের এই আসরে উপস্থিত থাকবেন বিষ্ণুপুর ঘরানার বিদুষী মিতা নাগ থেকে শুরু করে সেনিয়া মাইহার ঘরানার পন্ডিত পার্থ বসু এবং পন্ডিত নীলাদ্রি সেন। শুধু প্রবীণরাই নন, এই মঞ্চে শোনা যাবে নতুন প্রজন্মের দুই উজ্জ্বল শিল্পী— শ্রী অভিষেক মল্লিক ও শ্রী অভিরূপ ঘোষের সেতারবাদন। সেতারের পাশাপাশি তবলার লহরায় মঞ্চ মাতাবেন কিংবদন্তি পন্ডিত কুমার বোস এবং বিশ্ববিখ্যাত পন্ডিত বিক্রম ঘোষ। এ ছাড়াও সংগত করবেন পন্ডিত সমর সাহা, শ্রী রোহেন বোস সহ আরও অনেক গুণী শিল্পী।

তবলাবাদক রোহেন বোস জানান, যাত্রাপথের এই উদ্যোগ ইতিমধ্যেই শহরের সংস্কৃতিমনস্ক মানুষের প্রশংসা কুড়িয়েছে। এ বছর যাত্রাপথের পক্ষ থেকে ‘রৌপ্য জীবনকৃতি সম্মান’ প্রদান করা হবে তিন দিকপালকে— কিংবদন্তি তবলাবাদক পন্ডিত কুমার বোস, সন্তুরবাদক পন্ডিত তরুণ ভট্টাচার্য এবং বিশিষ্ট সংগীতশিল্পী ঊষা উত্থুপ।

সংস্থার কর্ণধার অভিরূপ ঘোষ জানান, শুধু কনসার্ট নয়, নতুন প্রজন্মের স্কুলপড়ুয়াদের মধ্যে শাস্ত্রীয় সংগীতের ঐতিহ্য পৌঁছে দিতে শহরের বিভিন্ন স্কুলে কর্মশালার (Workshop) আয়োজন করা হচ্ছে। অনুষ্ঠানের দুই দিন সেতারবাদনের পাশাপাশি থাকবে এই বাদ্যযন্ত্রের সুপ্রাচীন ইতিহাসের বর্ণনা। সেতারবাদিকা মিতা নাগের কথায়, "কলকাতার সাথে শাস্ত্রীয় সংগীতের ইতিহাস অতি নিবিড়। এই উদ্যোগ সেই পুরনো দিনের ঐতিহ্যের স্বাদ ফিরিয়ে আনবে।"

এই সম্মেলনটি উৎসর্গ করা হয়েছে সংগীত গুরু আচার্য পন্ডিত শ্যামল চট্টোপাধ্যায় এবং ভারতের সকল প্রবাদপ্রতিম সেতারবাদকদের স্মৃতির উদ্দেশ্যে। উপস্থিত থাকবেন সাংস্কৃতিক জগতের একঝাঁক উজ্জ্বল নক্ষত্র।

 

About the Author

Soumita Mukherjee

ইংরেজিতে মাস্টার্স, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের সাংবাদিকতার ছাত্রী। বিনোদনের খবর করা নেহাত বিনোদন নয়, গত ১৪ বছরের সাংবাদিক জীবনে তা প্রতিষ্ঠা করেছেন।তারকাদের প্রশ্ন করাতেই সাবলীল। ভোট কভারেজ থেকে দেশ-বিদেশের সব রকমের খবর, ফিল্ড রিপোর্টিং থেকে ভয়েস ওভার, কপি লেখা থেকে ইভেন্ট-- সর্বমুখিন, সর্বত্রগামী।

...Read More

Tags:
The Calcutta Sitar ConcertClassical music festivalJatrapath
