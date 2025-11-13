English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee5 Bangla Web Series: অপেক্ষার অবসান! Zee5 আবার ফিরিয়ে আনছে জনপ্রিয় সিরিজ ‘আবার প্রলয়’, এবার আরও বড় মাপে ও তীব্র গল্পে। অনিমেষ দত্তের নতুন লড়াইয়ে শুরু হতে চলেছে ন্যায় আর কর্তব্যের সীমারেখা মুছে যাওয়ার এক নতুন অধ্যায়।

রজত মণ্ডল | Updated By: Nov 13, 2025, 01:28 PM IST
Abar Proloy Season 2: চেনা বিষথোবড়া, অনিমেষ দত্ত ফিরছেন আপনার ড্রয়িংরুমে ন্যায়বিচারের ঝড় তুলতে! প্রলয়ের জন্য রেডি তো?

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: 'কবি বলেছিলেন মেলাবেন তিনি মেলাবেন', অনিমেষ দত্ত-কে দর্শকদের সঙ্গে আরও একবার মিলিয়ে দিতে Zee5 আনছে ‘আবার প্রলয়'- এর দ্বিতীয় সিজন। তবে এইবার আসছে আরও বড় আকারে, আরও তীব্র গল্প নিয়ে। বাংলা ওয়েব সিরিজের জগতে যে কয়েকটি নাম সাংস্কৃতিক ঘটনায় পরিণত হয়েছে, ‘আবার প্রলয়’ তাদের মধ্যে অন্যতম। প্রথম সিজনের তীব্র গল্প, বাস্তবঘেঁষা চরিত্র এবং সংলাপ আজও দর্শকদের মনে গেঁথে আছে।

মিম, GIF, এমনকি দৈনন্দিন কথাবার্তায়ও জায়গা করে নিয়েছে এই সিরিজের বিখ্যাত সংলাপগুলো। এক কথায়, ‘আবার প্রলয়’ হয়ে উঠেছিল এক প্রজন্মের ভাষা, এক আবেগ। সেই আবেগ, সেই পুরোনো আমেজ দর্শকদের কাছে ফিরিয়ে আনতে, ১১ তারিখ অর্থাত্‍ মঙ্গলবার, বড়মা-এর আশীর্বাদ নিয়ে শুরু হল দ্বিতীয় সিজনের শুটিং।

নতুন মরশুমে আবারও কেন্দ্রে থাকছেন অনিমেষ দত্ত, সেই নির্ভীক পুলিস অফিসার, যিনি কর্তব্য এবং ন্যায়বিচারের সীমারেখা মুছে দেন নিজের নৈতিকতার আলোর সামনে। আর সেই চরিত্রে যথারীতি অভিনেতা শাশ্বত চট্টোপাধ্যায়। তাঁর কড়া অথচ মানবিক উপস্থিতিই এই সিরিজের হৃদয়।

শাশ্বত চট্টোপাধ্যায় সম্প্রতি ‘চিনে বাদাম’, ‘প্রধান’, ‘হামি ২’ এবং ‘শ্রীমতী’-এর মতো ছবিতে তাঁর অসাধারণ অভিনয় দিয়ে আবারও প্রমাণ করেছেন যে তিনি বাংলা অভিনয় জগতের এক অবিচ্ছেদ্য শক্তি। তাঁর প্রতিটি চরিত্রে মিশে থাকে তীক্ষ্ণ সংলাপ, আবেগ ও বাস্তবতার ছোঁয়া, যা প্রত্যেকবার দর্শকদের নজর কাড়ে। তবে তাঁর চরিত্র অনিমেষ দত্ত দর্শকদের মনে আলাদা এক জায়গা দখল করে রেখেছে। 

উল্লেখ্য, রাজ চক্রবর্তী- এর গল্প এবং পরিচালনায় এই নতুন সিজনের গল্পটি আরও জটিল, পরিস্থিতি আরও ভয়াবহ, এবং অনিমেষের লড়াই আরও কঠিন। Zee5 Bangla-র পক্ষ থেকে দর্শকদের উদ্দেশ্যে জানানো হয়েছে, 'প্রস্তুত হন! ‘আবার প্রলয় সিজন ২’ আগের থেকে অনেক বেশি শক্তিশালী ও বিস্ফোরক হতে চলেছে। নতুন সিজনে পেতে চলেছেন সেই একই রোমাঞ্চ, আবেগ আর অ্যাকশন, যা একসময় বাংলার ঘরে ঘরে আলোচনার কেন্দ্রবিন্দুতে ছিল।'

সব মিলিয়ে, আরও একবার প্রলয়ের ঝড়ে ভাসতে চলেছে বাংলা। তবে এবার আরও বড় পরিসরে, আরও গভীর আবেগে, এবার  অনিমেষ দত্তর চোখে ন্যায়ের নতুন সংজ্ঞা নিয়ে।

