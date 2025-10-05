Gargee Roy Chowdhury: নাট্যজগতে গার্গীর নতুন উদ্যোগ, এবার তারা সুন্দরীর ভূমিকায় অভিনেত্রী...

Gargee Roy Chowdhury: নাট্যজগতে গার্গীর নতুন উদ্যোগ, এবার তারা সুন্দরীর ভূমিকায় অভিনেত্রী...
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: শনিবার অভিনেত্রী গার্গী রায়চৌধুরী আনুষ্ঠানিকভাবে শুরু করলেন তাঁর নতুন নাট্য প্রযোজনা সংস্থা ‘থিয়েটার প্লাস’, যার প্রথম প্রযোজনা ‘তারা সুন্দরী’। গার্গী নিজেই অভিনয় করছেন এই একক নাটকে, যা উৎসর্গ করা হয়েছে বাংলার পেশাদার নাট্যাঙ্গনের এক উজ্জ্বল নক্ষত্র তারা সুন্দরী দেবীকে।
নাটকের পোস্টার প্রকাশের মাধ্যমে সংস্থার সূচনা হয়। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন নাটকের উপদেষ্টা ও পরামর্শদাতা, পশ্চিমবঙ্গ সরকারের শিক্ষামন্ত্রী ও খ্যাতনামা নাট্যব্যক্তিত্ব ব্রাত্য বসু।
তারা সুন্দরী ছিলেন বাংলার নাট্যজগতের এক অগ্রদূত, যিনি সমান দক্ষতায় অভিনয় করেছেন হাস্যরস ও ট্র্যাজেডি, উভয় ধারার চরিত্রে। তিনি ছিলেন এক অনন্য প্রতিভা—গায়িকা, নৃত্যশিল্পী ও অভিনেত্রী—যাঁর মঞ্চ উপস্থাপনায় মুগ্ধ হত দর্শক। সমাজের কট্টর মানসিকতার বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে নিজের সম্মান ও সত্তার জন্য যে সংগ্রাম তিনি করেছিলেন, সেটিই আজও প্রেরণা দেয় নতুন প্রজন্মকে।
এই নাটকে গার্গী রায়চৌধুরী নিজেই রূপ দেবেন তারা সুন্দরীর চরিত্রে। নাটকটি আগামী নভেম্বর ২০২৫-এ জিডি বিড়লা সভাঘরে প্রথম মঞ্চস্থ হবে। গার্গী জানিয়েছেন, “তারা সুন্দরী শুধু এক মহান অভিনেত্রী নন, তিনি ছিলেন সাহস ও মর্যাদার প্রতীক, যিনি সমাজের কলঙ্কের সামনে কখনও মাথা নত করেননি। তাঁর জীবনকাহিনি মঞ্চে তুলে ধরা আমার শ্রদ্ধার্ঘ্য, তাঁর সেই অদম্য মানসিকতার প্রতি। থিয়েটার প্লাসের মাধ্যমে আমি এমন সব গল্প বলতে চাই, যেগুলি আমাদের সাংস্কৃতিক প্রতিমূর্তিদের জীবন ও ভারতীয় সাহিত্যের সমৃদ্ধিকে উদযাপন করে। এটি আমার স্বপ্নের প্রযোজনা, এবং এই নাটক সারা দেশ জুড়ে মঞ্চস্থ হবে।”
নাটকটি লিখেছেন ও পরিচালনা করেছেন উজ্জ্বল চট্টোপাধ্যায়। সংগীত ও সাউন্ডস্কেপের দায়িত্বে প্রবুদ্ধ বন্দ্যোপাধ্যায়, স্টেজক্রাফটে সৌমিক পিয়ালী, আলোকসজ্জায় সৌমেন চক্রবর্তী, পোশাক পরিকল্পনায় অভিষেক রায়, ভিজ্যুয়াল ডিজাইনে একতা ভট্টাচার্য এবং মঞ্চ পরিচালনায় অম্বরীশ।
‘থিয়েটার প্লাস’-এর সূচনার মাধ্যমে গার্গী রায়চৌধুরী এক নতুন যাত্রা শুরু করলেন—যার উদ্দেশ্য, বাংলা নাট্য ঐতিহ্যের ভুলে যাওয়া অধ্যায়গুলোকে নতুন করে দর্শকের সামনে তুলে ধরা। আন্তরিকতা, শিল্পসত্তা ও অভিনব দৃষ্টিভঙ্গির মেলবন্ধনে এই সংস্থা আগামী দিনে হয়ে উঠতে পারে বাংলা নাট্যজগতের এক উল্লেখযোগ্য নাম।
তারা সুন্দরী নাটকটির মঞ্চায়ন শুধুমাত্র এক কিংবদন্তি অভিনেত্রীর জীবনের পুনরাভিনয় নয়, এটি এক নারীশক্তির উদযাপন—যিনি সমাজের বাঁধন ভেঙে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন শিল্পের মঞ্চে। গার্গীর এই নতুন পদক্ষেপ সেই ঐতিহ্যকেই নতুন ভাবে ফিরিয়ে আনার প্রতিশ্রুতি দিচ্ছে।
