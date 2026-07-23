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‘পুলিসকে আক্রমণকারীরা ছাত্র হতে পারে না!’ নিট আন্দোলনে হিংসা নিয়ে গর্জে উঠলেন ‘অনুপমা’ রূপালী

 মেডিক্যাল প্রবেশিকা পরীক্ষা ‘নিট’-এর প্রশ্নপত্র ফাঁস কাণ্ড ঘিরে দিল্লির যন্তর মন্তরে শিক্ষার্থীদের বিক্ষোভ ও অনশন আন্দোলন এখন জাতীয় রাজনীতির আলোচনার কেন্দ্রে। তবে এই আন্দোলনের মাঝে ঘটা হিংসাত্মক ঘটনা এবং পুলিসের সঙ্গে খণ্ডযুদ্ধের তীব্র নিন্দা জানালেন জনপ্রিয় টেলি-অভিনেত্রী তথা ‘অনুপমা’ খ্যাত রূপালী গঙ্গোপাধ্যায়। নিট পরীক্ষার্থীদের প্রতি সহানুভূতি থাকলেও, আন্দোলনের নামে সহিংসতাকে কোনওভাবেই সমর্থন করা যায় না বলে স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছেন এই অভিনেত্রী।

Written ByDebasmita Das
Published: Jul 23, 2026, 05:58 PM IST|Updated: Jul 23, 2026, 06:03 PM IST
‘পুলিসকে আক্রমণকারীরা ছাত্র হতে পারে না!’ নিট আন্দোলনে হিংসা নিয়ে গর্জে উঠলেন ‘অনুপমা’ রূপালী
Image Credit: ফাইল ছবি

About the Author

Debasmita Das

Debasmita Das

৮ বছর আগে বৈদ্যুতিন মাধ্যমে হাতেখড়ি। ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস থেকে ডিজিটাল দুনিয়ায় পা। ক্যামেরার সামনে অথবা ডেস্ক-- সমান সাবলীল। বিনোদন দুনিয়ায় সাংবাদিকতার শুরু। ক্রমে নিজের আগ্রহের তালিকায় যুক্ত হয়েছে রাজনীতি, ক্রাইম, প্রযুক্তি, অর্থনীতি, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক। বিশ্বাস, ডিজিটাল সাংবাদিকতা এখন মার্কেটিং ও প্যাকেজিং। 

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‘পুলিসকে আক্রমণকারীরা ছাত্র হতে পারে না!’ নিট আন্দোলনে হিংসা নিয়ে গর্জে উঠলেন ‘অনুপমা’ রূপালী
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