/‘পুলিসকে আক্রমণকারীরা ছাত্র হতে পারে না!’ নিট আন্দোলনে হিংসা নিয়ে গর্জে উঠলেন ‘অনুপমা’ রূপালী

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: মেডিক্যাল প্রবেশিকা পরীক্ষা ‘নিট’-এর প্রশ্নপত্র ফাঁস কাণ্ড ঘিরে দিল্লির যন্তর মন্তরে শিক্ষার্থীদের বিক্ষোভ ও অনশন আন্দোলন এখন জাতীয় রাজনীতির আলোচনার কেন্দ্রে। তবে এই আন্দোলনের মাঝে ঘটা হিংসাত্মক ঘটনা এবং পুলিসের সঙ্গে খণ্ডযুদ্ধের তীব্র নিন্দা জানালেন জনপ্রিয় টেলি-অভিনেত্রী তথা ‘অনুপমা’ খ্যাত রূপালী গঙ্গোপাধ্যায়। নিট পরীক্ষার্থীদের প্রতি সহানুভূতি থাকলেও, আন্দোলনের নামে সহিংসতাকে কোনওভাবেই সমর্থন করা যায় না বলে স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছেন এই অভিনেত্রী।
‘নিজেরদের দাবির ক্ষতি নিজেরাই করছেন আন্দোলনকারীরা’
দিল্লিতে শিক্ষার্থীদের মিছিল ও তার পর ঘটে যাওয়া গোলমাল প্রসঙ্গে প্রতিক্রিয়া দিতে গিয়ে রূপালী গঙ্গোপাধ্যায় কড়া ভাষায় জানান, যাঁরা আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর ওপর আক্রমণ চালান কিংবা পুলিসের ওপর হামলা করেন, তাঁদের কোনোভাবেই সাধারণ ‘শিক্ষার্থী’ বলা চলে না। শিক্ষার্থীদের প্রতিবাদ করার এবং নিজেদের অধিকার চাওয়ার পূর্ণ স্বাধীনতা আছে, কিন্তু হিংসার পথ বেছে নিলে আন্দোলন তার আসল পথ ও মর্যাদা হারায়। তিনি আরও যোগ করেন, হিংসাত্মক আচরণের ফলে বিক্ষোভকারীরা প্রকৃতপক্ষে নিজেদের ন্যায়সঙ্গত দাবিরই ক্ষতি করছেন এবং সাধারণ মানুষের সহানুভূতি হারাচ্ছেন।
এক্স-এ পোস্ট করে পোস্টে রূপালী গাঙ্গুলী লিখেছেন, “যারা আইন নিজেদের হাতে তুলে নেন, সরকারি সম্পত্তি ভাঙচুর করেন এবং পুলিসের ওপর আক্রমণ চালান, তাঁদের শিক্ষার্থী বলা চলে না। এই ধরনের পদক্ষেপ একটি ন্যায্য আন্দোলনকে কেবল দুর্বলই করে।” পরীক্ষা ব্যবস্থার স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করার ওপর জোর দিয়ে রূপালী বলেন, “প্রশ্ন ফাঁসের বিরুদ্ধে ন্যায়বিচারের দাবিটি একেবারেই যুক্তিযুক্ত। শিক্ষার্থীদের একটি স্বচ্ছ পরীক্ষা ব্যবস্থা, সরকারের জবাবদিহিতা এবং এমন ঘটনার পুনরাবৃত্তি রুখতে কড়া নিরাপত্তার অধিকার রয়েছে।”
আইনশৃঙ্খলার প্রতি শ্রদ্ধার আহ্বান
রাজনীতি ও গ্ল্যামার জগতের বাইরে গিয়ে রূপালী মনে করেন, যেকোনো আন্দোলনের একটি সুনির্দিষ্ট ও শান্তিপূর্ণ পন্থা থাকা উচিত। দেশের আইনশৃঙ্খলা রক্ষা করা পুলিসের কাজ, আর সেখানে হিংসার আশ্রয় নিলে আসল সমস্যাগুলো ঢাকা পড়ে যায়। পরীক্ষার্থী ও তাঁদের পরিবার যে চরম মানসিক ও ভবিষ্যতের অনিশ্চয়তার মধ্য দিয়ে যাচ্ছেন, সে কথা স্বীকার করেও রূপালীর বার্তা—বিক্ষোভ যেন কোনোভাবেই হিংসাত্মক রূপ না নেয় এবং প্রতিবাদের কায়দা যেন আইনি কাঠামোর ভেতরেই সীমাবদ্ধ থাকে।
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