/আন্তর্জাতিক মঞ্চে রবীন্দ্র-দর্শন! ভারত, সিঙ্গাপুর ও আমেরিকার যৌথ উদ্যোগে আসছে ‘দ্য টেগোর ট্রিলজি’

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: এশিয়া মহাদেশের প্রথম নোবেলজয়ী কবি ও নির্দেশক রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কালজয়ী নৃত্যনাট্য এবং মানবতাবাদী দর্শনকে আধুনিক বিশ্বমঞ্চে নতুন দৃষ্টিকোণ থেকে পুনর্ব্যাখ্যা করার লক্ষ্যে শুরু হয়েছে এক উচ্চাকাঙ্ক্ষী আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উদ্যোগ — ‘দ্য টেগোর ট্রিলজি’। সিঙ্গাপুর, ভারত এবং যুক্তরাজ্যের ত্রিদেশীয় যৌথ প্রযোজনায় নির্মিত হচ্ছে এই ট্রিলজি।
প্রকল্প ও তিনটি ছবির রূপরেখা
এই প্রকল্পের অধীনে তিনটি স্বতন্ত্র ইংরেজি ফিচার ফিল্ম নির্মিত হচ্ছে, যা স্বাধীনভাবে নিজস্ব গল্প বলবে এবং একত্রে মিলে বাস্তুচ্যুতি থেকে আত্ম-আবিষ্কারের এক আবেগঘন পথপ্রদর্শন করবে: Soul Bound — রবীন্দ্রনাথের বিখ্যাত নৃত্যনাট্য ‘শাপমোচন’ অবলম্বনে। Soul Lost — কালজয়ী নৃত্যনাট্য ‘শ্যামা’-র আধুনিক প্রেক্ষাপট। Soul Found — চিরন্তন প্রেম ও দ্বিধার গল্প ‘মায়ার খেলা’ অনুপ্রাণিত। আধুনিক বিশ্বের পরিযান, বাস্তুচ্যুতি, প্রবাস জীবন, আত্মপরিচয়ের সংকট, বিচ্ছেদের যন্ত্রণা, আপন হওয়ার আকুতি এবং সর্বোপরি সার্বজনীন মানবতার সন্ধানকে কেন্দ্র করে এই গল্পগুলো সাজানো হয়েছে।
ট্রিলজির প্রথম ছবি মুক্তির লক্ষ্যমাত্রা ধরা হয়েছে মে ২০২৭। সৃজনশীল দল ও আন্তর্জাতিক সহযোগী প্রতিষ্ঠানসিঙ্গাপুরের Beyond Boundaries Creative Pte. Ltd.-এর ব্যানারে প্রকল্পটি মূল রূপ পাচ্ছে: পরিচালনা ও চিত্রনাট্য উন্নয়ন: বিশিষ্ট চলচ্চিত্রকার অরিন্দম দে। প্রযোজনা: ড. মনোজিৎ সেন। সঙ্গীত পরিচালনা: গ্র্যামি ও বহু আন্তর্জাতিক পুরস্কারপ্রাপ্ত খ্যাতিমান সুরকার বিক্রম ঘোষ (যিনি ৫০টিরও বেশি চলচ্চিত্রে সঙ্গীত পরিচালনা করেছেন)। ভিজ্যুয়াল ইন্টারপ্রেটার: আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন শিল্পী ও চিত্রকর হিরণ মিত্র। শিক্ষা ও সৃজনশীল অংশীদার: বাথ স্পা ইউনিভার্সিটি (Bath Spa University, UK)। প্রযোজনা সহায়তা: ক্যান্ডিড কমিউনিকেশনস (যুক্তরাজ্য) এবং NH13 ফিল্মস (ভারত)। সাংস্কৃতিক অংশীদার: ট্যাগোর সোসাইটি সিঙ্গাপুর (Tagore Society Singapore)। এ ছাড়াও বিশ্বজুড়ে সঙ্গীত, লেখা, প্রযোজনা ও অভিনয় জগতের আন্তর্জাতিক শিল্পীরা এই প্রকল্পের সঙ্গে সরাসরি যুক্ত থাকছেন।
বিশ্বজনীন আন্দোলন
Singapore tagore society ও Beyond Boundaries ‘দ্য টেগোর ট্রিলজি’ কেবল তিনটি চলচ্চিত্রের সীমানায় আবদ্ধ নয়। একে কেন্দ্র করে গড়ে উঠছে ‘বিয়ন্ড বাউন্ডারিজ’ নামের এক বৃহত্তর সাংস্কৃতিক আন্দোলন। আন্তর্জাতিক স্ক্রিনিং, বিশেষ সাংস্কৃতিক আয়োজন, বিভিন্ন দেশের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে অংশীদারিত্ব এবং বর্ডার-লেস সৃজনশীল বিনিময়ের মাধ্যমে বর্তমান বিশ্বসংলাপে রবীন্দ্রনাথের মানবতাবাদী বার্তাকে পুনরুজ্জীবিত করাই এর লক্ষ্য। বিশেষ করে আজকের সম্পর্কের জটিলতা, সামাজিক অস্থিরতা ও পরিচয়ের সংকটের যুগে রবীন্দ্রনাথের চিন্তা কীভাবে দিকনির্দেশক হতে পারে, তা তুলে ধরা হবে এই উদ্যোগের মাধ্যমে।
নির্মাতাদের ভাবনা
অরিন্দম দে বলেন, "আমি রবীন্দ্রনাথের প্রতি অন্ধভক্ত নই, তবে তাঁর সৃষ্টি আমাকে শিখিয়েছে মানুষ হওয়ার প্রকৃত অর্থ কী। তিনি দেখিয়েছেন কীভাবে বিপরীত সত্যগুলো একসঙ্গে অবস্থান করতে পারে এবং সামাজিক প্রতিরোধ ধ্বংসে শেষ না হয়ে নতুন সৃষ্টির উৎস হতে পারে। 'শাপমোচন', 'শ্যামা' ও 'মায়ার খেলা' থেকে অনুপ্রাণিত এই ট্রিলজি প্রবাস, পরিচয় ও ভালোবাসার গল্প বলবে। বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তের শিল্পীদের নিয়ে আমরা এমন এক সাংস্কৃতিক বিনিময় গড়ে তুলতে চাই যেখানে বৈচিত্র্য নিজের মূল সত্তা না হারিয়েও অন্যকে সমৃদ্ধ করবে।"
ড. মনোজিৎ সেন জানান, "রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর কোনো একক ভৌগোলিক সীমানায় আবদ্ধ নন, তিনি গোটা বিশ্বের। 'দ্য টেগোর ট্রিলজি'-র মাধ্যমে আমরা তাঁর বিশ্বজনীন মানবতাবোধের বিশ্বাসকে আন্তর্জাতিক দর্শকদের কাছে পৌঁছে দিতে চাই — বর্তমানের প্রবাস ও সামাজিক স্থায়িত্বের মতো চ্যালেঞ্জের আলোকে তাঁর কাজকে নতুনভাবে উপস্থাপন করে। আজকের পৃথিবীতে ঠাকুরের ভাবনা কতটা প্রাসঙ্গিক এবং মানবতার চরম সংকটে তিনি কীভাবে আশা ও প্রজ্ঞার আলো দেখাতে পারেন, এই প্রকল্প সেটিই মনে করিয়ে দেবে।"
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