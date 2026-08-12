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আন্তর্জাতিক মঞ্চে রবীন্দ্র-দর্শন! ভারত, সিঙ্গাপুর ও আমেরিকার যৌথ উদ্যোগে আসছে ‘দ্য টেগোর ট্রিলজি’

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কালজয়ী নৃত্যনাট্য 'শাপমোচন', 'শ্যামা' ও 'মায়ার খেলা' অবলম্বনে সিঙ্গাপুর, ভারত ও যুক্তরাজ্যের যৌথ উদ্যোগে নির্মিত হচ্ছে আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র প্রকল্প ‘দ্য টেগোর ট্রিলজি’। পরিচালক অরিন্দম দে ও সুরকার বিক্রম ঘোষের সৃজনশীলতায় 'Soul Bound', 'Soul Lost' ও 'Soul Found'—এই তিন ইংরেজি ছবির মাধ্যমে ঠাকুরের বিশ্বজনীন মানবতাবাদী দর্শনকে মে ২০২৭-এ আন্তর্জাতিক পর্দায় তুলে ধরা হবে

Published: Aug 12, 2026, 12:54 PM IST|Updated: Aug 12, 2026, 12:56 PM IST
আন্তর্জাতিক মঞ্চে রবীন্দ্র-দর্শন! ভারত, সিঙ্গাপুর ও আমেরিকার যৌথ উদ্যোগে আসছে ‘দ্য টেগোর ট্রিলজি’
Image Credit: নিজস্ব ছবি

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