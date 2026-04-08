Nusrat Jahan: ফের রাজনীতির স্পটলাইটে নুসরত: তারকা প্রচারকের তালিকায় বসিরহাটের প্রাক্তন সাংসদের নাম, বিরাট আপডেট

Nusrat Jahan: ফের রাজনীতির স্পটলাইটে নুসরত: তারকা প্রচারকের তালিকায় বসিরহাটের প্রাক্তন সাংসদের নাম, বিরাট আপডেট
Nusrat Jahan as Star Campaigner in TMC: ২০২৬ সালের পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভা নির্বাচনের দামামা বেজে গেছে। দ্বিতীয় দফার নির্বাচনের জন্য তৃণমূল কংগ্রেসের পক্ষ থেকে যে তারকা প্রচারকদের তালিকা নির্বাচন কমিশনে জমা দেওয়া হয়েছে, তাতে একটি বড় চমক হিসেবে ফিরে এসেছেন অভিনেত্রী নুসরত জাহান। ২০২৪-এর লোকসভা নির্বাচনে প্রচারের আলো থেকে দূরে থাকলেও, এবার প্রচারে নুসরত।
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: ২০২৬ সালের মেগা ফাইটের আগে কোমর বেঁধে মাঠে নামছে ঘাসফুল শিবির। দ্বিতীয় দফার নির্বাচনের জন্য তৃণমূল কংগ্রেস তাদের ‘স্টার ক্যাম্পেইনার’ বা তারকা প্রচারকদের তালিকা প্রকাশ করেছে। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এবং দলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের নির্দেশনায় তৈরি এই তালিকায় নজর কেড়েছেন বসিরহাটের প্রাক্তন সাংসদ তথা অভিনেত্রী নুসরত জাহান।
২০২৪ সালের লোকসভা নির্বাচনে তৃণমূলের প্রার্থী তালিকা তো বটেই, এমনকি প্রচারের ময়দানেও সেভাবে দেখা যায়নি নুসরতকে। সন্দেশখালি ইস্যু থেকে শুরু করে নানা বিতর্কের মাঝে গত নির্বাচনে তাঁর অনুপস্থিতি নিয়ে রাজনৈতিক মহলে বিস্তর চর্চা হয়েছিল। তবে ২০২৬-এর হাইভোল্টেজ বিধানসভা নির্বাচনে দল ফের তাঁর গ্ল্যামার ও জনপ্রিয়তার ওপর আস্থা রাখল। তৃণমূল শিবিরের মতে, নুসরতের উপস্থিতি, তাঁর জনপ্রিয়তা ভোটারদের উৎসাহিত করতে সাহায্য করবে।
এবারের নির্বাচনে তারকা প্রচারকদের নির্বাচনের ক্ষেত্রে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের অভিজ্ঞতার পাশাপাশি অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের আধুনিক কৌশলের মেলবন্ধন ঘটানো হয়েছে। তালিকায় শুধু নুসরত নন, রয়েছেন টলিউডের একঝাঁক জনপ্রিয় মুখ। নির্বাচন কমিশনের নিয়ম মেনে ইতিমধ্যেই দ্বিতীয় দফার এই তালিকা বিজ্ঞপ্তি আকারে প্রকাশ করা হয়েছে। এই তালিকায় টলিউডের অন্যান্য বিধায়ক-সাংসদ অভিনেতা যেমন রাজ চক্রবর্তী, সায়নী ঘোষ, জুন মালিয়া এবং দেবের পাশাপাশি নুসরতের নাম আলাদা গুরুত্ব পাচ্ছে তাঁর কামব্যাক-এর কারণে।
উল্লেখ্য, ২০১৯ সালে বসিরহাট লোকসভা কেন্দ্র থেকে সাড়ে তিন লক্ষাধিক ভোটের রেকর্ড জয় দিয়ে নুসরতের রাজনৈতিক যাত্রা শুরু হয়েছিল। সংসদীয় রাজনীতির শুরুর দিন থেকেই তিনি ছিলেন আলোচনার কেন্দ্রে। তবে সময় গড়ানোর সঙ্গে সঙ্গে তাঁর ব্যক্তিগত জীবন, নিখিল জৈনের সঙ্গে বিয়ে সংক্রান্ত বিতর্ক এবং পরবর্তী সময়ে সন্দেশখালি ইস্যুতে তাঁর নীরবতা নিয়ে তীব্র সমালোচনা শুরু হয়। বিরোধীদের আক্রমণের মুখে পড়তে হয়েছে দলকেও। সম্ভবত সেই কারণেই ২০২৪-এর লোকসভা নির্বাচনে দল তাঁকে আর টিকিট দেওয়ার ঝুঁকি নেয়নি। তবে এবার ২০২৬ সালে স্টার প্রচারক হিসাবে দেখা যাবে অভিনেত্রীকে।
