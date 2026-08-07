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তৃষার সঙ্গে সম্পর্কে ইতি? বিচ্ছেদের মামলা প্রত্যাহার স্ত্রী সঙ্গীতার, স্বস্তিতে মুখ্যমন্ত্রী বিজয়

তামিলনাড়ুর মুখ্যমন্ত্রী সি জোসেফ বিজয় ও তাঁর স্ত্রী সঙ্গীতার বিবাহবিচ্ছেদের মামলায় বড় মোড়! শুক্রবার ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে আদালতে নিজের আবেদন আনুষ্ঠানিকভাবে প্রত্যাহার করে নিলেন সঙ্গীতা। দীর্ঘদিনের ব্যক্তিগত টানাপোড়েনের পর এই সিদ্ধান্ত বিজয় ও তাঁর সমর্থকদের জন্য এক বড় স্বস্তি। 

Written BySoumita Mukherjee
Published: Aug 07, 2026, 10:53 PM IST|Updated: Aug 07, 2026, 10:53 PM IST
তৃষার সঙ্গে সম্পর্কে ইতি? বিচ্ছেদের মামলা প্রত্যাহার স্ত্রী সঙ্গীতার, স্বস্তিতে মুখ্যমন্ত্রী বিজয়

About the Author

Soumita Mukherjee

Soumita Mukherjee

ইংরেজি সাহিত্যে মাস্টার্স, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের সাংবাদিকতার ছাত্রী। ২০১২ সালে টেলিভিশনে হাতেখড়ি, সময়ের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে ২০২১ থেকে ডিজিটালের দুনিয়ায় প্রবেশ। বিনোদনের খবর করা নেহাত বিনোদন নয়, দেড় দশকের সাংবাদিক জীবনে তা প্রতিষ্ঠা করেছেন। তারকাদের প্রশ্ন করাতেই বেশি সাবলীল। তবে শুধু গ্ল্যামার জগতেই আটকে নেই। ভোট কভারেজ থেকে শুরু করে দেশ-বিদেশের সব রকমের খবর, ফিল্ড রিপোর্টিং থেকে ভয়েস ওভার, কপি লেখা থেকে ইভেন্ট কোঅর্ডিনেশন-- সর্বমুখিন, সর্বত্রগামী। 

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