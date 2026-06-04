/Tollywood Big Update: উত্তপ্ত টলিউড, রণক্ষেত্র স্টুডিয়োপাড়া! ইঁটবৃষ্টি থেকে ডিম ছোড়াও... আসল রিজেন্ট থানার পুলিস

অয়ন শর্মা: ৪ জুন ২০২৬, দুপুর দেড়টার দিকে কলকাতার তাপমাত্রা ৩৮ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেডের পাশাপাশি। শহরের মতোই চড়চড়িয়ে তাপমাত্রার পারদ চড়ছে টালিগঞ্জের স্টুডিওপাড়াতেও। ফেডারেশনের গোলমালে উত্তপ্ত হয়ে উঠেছে বাংলার সিনে ইন্ডাস্ট্রি।
এদিন ভারত মাঠে জমায়েত হয়ে দু'পক্ষ একে অন্যকে লক্ষ্য করে ইট, পাটকেল, ঢিল, ডিম ছোড়ে বলেই অভিযোগ উঠেছে। গোলমাল বাড়তে থাকে পরিস্থিতি সামাল দিতে ঘটনাস্থলে যায় রিজেন্টপার্ক থানার পুলিস। গতকাল ফেডারেশনের একটি মিটিংয়ে ফেডারশন ভেঙে দেন টলিগঞ্জের বিজেপি বিধায়ক পাপিয়া অধিকারী। বাবাই ও হাসান বলে ফেডারেশনের দু'জনকেও পদ ছাড়তে বলেন পাপিয়া।
তারপরে আজ ফের ফেডারেশনের মিটিং ছিল টেকনিশিয়ান্স স্টুডিওতে। ঝামেলা আবার বাড়তে থাকায় স্থানীয় ভরার মাঠে বৈঠক হবে বলে স্থির হয়। সেখানে অশান্তি চরমে ওঠে। পদ আঁকড়ে রাখতে বাবাই-হাসান ও তাঁদের অনুগামীরা ইচ্ছাকৃত ঝামেলা পাকাচ্ছে বলেই অভিযোগ একপক্ষের। যদিও সেই অভিযোগ খারিজ করে অন্য পক্ষের দাবি, যারা বিক্ষোভ দেখাচ্ছেন, তাঁরা কেউ গিল্ডের সদস্যই নয়। পুলিসকেই এসে পরিস্থিতি সামাল দিতে হয়। পাপিয়া বলেছেন, আমরা সবাই এক সুরে কথা বলতে চাই। যারা এটা বুঝতে চাইছেন না, তাঁরাই ঝামেলা করছেন। একটু সময় লাগবে সব ঠিক করতে।
রাজ্যে পালাবদলের পরেই টলিউডেও সেই হাওয়া বইছে। বিজেপি সরকারকে বিশেষ করে ভাবতে হচ্ছে টলি ইন্ডাস্ট্রি নিয়ে। 'বিশ্বাস ব্রাদার্স'-এর (অরূপ বিশ্বাস ও স্বরূপ বিশ্বাস) একচ্ছত্র আধিপত্যের কথাও বারবার উঠে এসেছে। থ্রেট কালচারের ভয়াবহতা নিয়েও মানুষ সরব হয়েছেন। বিজেপি ক্ষমতায় আসতেই পাপিয়া বলেছিলেন যে, ফেডারেশনকে আউট করিয়ে কনফেডারেশন ইন করাবেন তিনি। তিনি জানিয়ে ছিলেন যে, ২৬টি গিল্ড থাকলে অসুবিধা হবে সকলেরই। তাই তা থাকবে না। টলিউডের জট যেন ছাড়ানোই যাচ্ছে না। ছোট পর্দার প্রযোজকদের সঙ্গে ফেডারেশনের দ্বন্দ্ব যেমন রয়েছে তেমনই জুড়েছে টেকনিশিয়নদের বিরুদ্ধে অসহযোগিতার অভিযোগ! বাকি নেই বকেয়া পারিশ্রমিক থেকে কলাকুশলীদের অতিরিক্ত সময় কাজ করানোর মতো বিষয়গুলিও। একাধিক সমস্যায় জেরবার বাংলা ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রি। গত কয়েক বছর বারবার উত্তপ্ত হয়ে উঠেছে টলিপাড়া...
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