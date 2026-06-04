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Tollywood Big Update: উত্তপ্ত টলিউড, রণক্ষেত্র স্টুডিয়োপাড়া! ইঁটবৃষ্টি থেকে ডিম ছোড়াও... আসল রিজেন্ট থানার পুলিস

Bengali Film Industry Ruckus: উত্তপ্ত টলিউডের স্টুডিওপাড়া। ইঁটবৃষ্টি, ডিম ছোড়া ও বিক্ষোভে রণক্ষেত্র পরিস্থিতি তৈরি হলে ঘটনাস্থলে পৌঁছয় রিজেন্ট থানার পুলিশ। জেনে নিন পুরো ঘটনার বিস্তারিত।

Written BySubhapam Saha
Published: Jun 04, 2026, 02:23 PM IST|Updated: Jun 04, 2026, 02:23 PM IST
Tollywood Big Update: উত্তপ্ত টলিউড, রণক্ষেত্র স্টুডিয়োপাড়া! ইঁটবৃষ্টি থেকে ডিম ছোড়াও... আসল রিজেন্ট থানার পুলিস
Image Credit: ফের উত্তপ্ত টলিউড

About the Author

Subhapam Saha

Subhapam Saha

বলতে বলতে গোওওওল... থেকে বোলারের মাথার উপর দিয়ে তুলে ছয়! মূলত ক্রীড়া সাংবাদিকতায়, তবুও বিনোদন থেকে বিজ়নেস, সর্বত্র কলম-ক্যামেরায় বিচরণ। ২০১১ সালে সাংবাদিকতার বাইশ গজে ডেবিউ। প্রিন্ট-টিভি-ডিজিটাল, তিন ফরম্যাট মিলিয়ে ১৪ বছরের চলমান ইনিংস। লিখতে লিখতে কাট যায়ে রাস্তে...এমনই ভাবনা আজীবন শিক্ষানবিশের...

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