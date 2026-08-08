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তৃতীয় ব্যক্তির কারণে দূরত্ব! ভুল বোঝাবুঝি পেরিয়ে তিন বছরের প্রেম সফল, আংটি বদল অনুভব-অনুষ্কার

Anubhav-Anushka: এনগেজমেন্ট সেরে বিয়ের দিনক্ষণ জানালেন অনুভব-অনুষ্কা। একে অপরকে এড়িয়ে চলা থেকে গাঢ় প্রেমে রূপকথার সমাপতন। বাঙালিয়ানা সাজে নজর কাড়লেন হবু দম্পতি 

Written ByDebasmita Das
Published: Aug 08, 2026, 11:58 AM IST|Updated: Aug 08, 2026, 11:58 AM IST
তৃতীয় ব্যক্তির কারণে দূরত্ব! ভুল বোঝাবুঝি পেরিয়ে তিন বছরের প্রেম সফল, আংটি বদল অনুভব-অনুষ্কার

About the Author

Debasmita Das

Debasmita Das

৮ বছর আগে বৈদ্যুতিন মাধ্যমে হাতেখড়ি। ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস থেকে ডিজিটাল দুনিয়ায় পা। ক্যামেরার সামনে অথবা ডেস্ক-- সমান সাবলীল। বিনোদন দুনিয়ায় সাংবাদিকতার শুরু। ক্রমে নিজের আগ্রহের তালিকায় যুক্ত হয়েছে রাজনীতি, ক্রাইম, প্রযুক্তি, অর্থনীতি, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক। বিশ্বাস, ডিজিটাল সাংবাদিকতা এখন মার্কেটিং ও প্যাকেজিং। 

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