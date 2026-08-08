/তৃতীয় ব্যক্তির কারণে দূরত্ব! ভুল বোঝাবুঝি পেরিয়ে তিন বছরের প্রেম সফল, আংটি বদল অনুভব-অনুষ্কার

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: টলিপাড়ায় একের পর এক বিচ্ছেদের খবরের মাঝে উদযাপিত হলো নতুন এক খুশির খবর। দীর্ঘ সাড়ে তিন বছরের প্রেমের পর অবশেষে বাগদান পর্ব সম্পন্ন করলেন অভিনেতা অনুভব কাঞ্জিলাল ও অভিনেত্রী অনুষ্কা চক্রবর্তী। পরিবার ও অত্যন্ত কাছের বন্ধুবান্ধবদের নিয়ে একটি ঘরোয়া অনুষ্ঠানের মাধ্যমে সম্পন্ন হয় তাঁদের আংটি বদল। বাগদানের বিশেষ দিনে দু'জনকেই দেখা গিয়েছে খাঁটি বাঙালি সাজে। অনুষ্কা পরেছিলেন দুধে-আলতা বা গোলাপি ঘেঁষা সিল্কের শাড়ি এবং বিপরীতে বেগুনি ব্লাউজ, হালকা গয়না ও মেকআপ। অন্যদিকে অনুভব পরিধান করেছিলেন অফ-হোয়াইট ধুতি ও পাঞ্জাবি।
শুক্রবার নিউ টাউনের এক অভিজাত হোটেলে পরিবার-পরিজন সাক্ষী রেখে বাগদান সারেন অনুভব-অনুষ্কা। উদরপূর্তির আয়োজনও জম্পেশ। মেনুতে ছিল ফিশফ্রাই, ভাত, লুচি, পোলাও, ইলিশ মাছের মাথা দিয়ে কচুশাক, কচুপাতা চিংড়ি, দই কাতলা, মাটন, পায়েস, পাঁপড়, চাটনি, মিষ্টি।
ভুল বোঝাবুঝি কাটিয়ে সম্পর্কের সূত্রপাত
২০১৯ সালে 'হীরালাল' ছবির প্রিমিয়ারে প্রথম আলাপ হয় দু'জনের। তবে মাঝখানে এক তৃতীয় ব্যক্তির কারণে তৈরি হয়েছিল ভুল বোঝাবুঝি ও দূরত্ব। পরবর্তীতে একটি বিজ্ঞাপনের শ্যুটিং ফ্লোরে আবার দেখা হলে সমস্ত ক্ষোভ মিটে যায়। এরপর অনুভবের বাবা, পরিচালক অঞ্জন কাঞ্জিলালের ছবিতে অভিনয় করেন অনুষ্কা। সেই কাজের সূত্র ধরেই গাঢ় হয় তাঁদের বন্ধুত্ব, যা পরে প্রেমে রূপ নেয়।
ছাদনাতলায় যাওয়ার পরিকল্পনা কবে?
আংটি বদলের অনুষ্ঠানটি ঘরোয়া রাখলেও বিয়েতে বড় আয়োজনের পরিকল্পনা রয়েছে হবু দম্পতির। অনুভব ও অনুষ্কা জানান, ২০২৭ সালে বিনোদন জগতের সমস্ত সহকর্মী, বন্ধু ও স্বজনদের আমন্ত্রণ জানিয়ে বড় করেই চার হাত এক করার ইচ্ছে রয়েছে তাঁদের। বর্তমানে স্টার জলসার ধারাবাহিক 'কম্পাস'-এ 'প্রান্তিক' চরিত্রে অভিনয় করছেন অনুভব কাঞ্জিলাল। অন্যদিকে, অনুষ্কা চক্রবর্তী ছোটপর্দায় ডেবিউ করেছিলেন জি বাংলার জনপ্রিয় ধারাবাহিক 'দাদামণি'-র হাত ধরে, যেখানে প্রতীক সেনের বিপরীতে তাঁর জুটি দর্শক মহলে ব্যাপক সাড়া ফেলেছিল।
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