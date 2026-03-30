English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. Advertise with us. CAREERS.
  • খবর
  • বিনোদন
  • Actor Rahul Arunoday Banerjee Death: দাদা সাঁতার জানতেন, শেষমুহূর্তে ঠিক কী ঘটেছিল? জানালেন রাহুলের ১৬ বছরের ছায়াসঙ্গী বাবলু

Actor Rahul Arunoday Banerjee Death: 'দাদা সাঁতার জানতেন', শেষমুহূর্তে ঠিক কী ঘটেছিল? জানালেন রাহুলের ১৬ বছরের ছায়াসঙ্গী বাবলু

Rahul Arunoday Banerjee Death: সাগরের ঢেউয়ে বিলীন এক উজ্জ্বল প্রতিভা। শুটিং করতে গিয়ে দিঘার সমুদ্রে তলিয়ে গেলেন অভিনেতা অরুণোদয় বন্দ্যোপাধ্যায়। ময়নাতদন্তের রিপোর্টে উঠে এল ভয়াবহ সব তথ্য। কেন ছিল না শুটিং সেটে নূন্যতম নিরাপত্তা? প্রিয় দাদার শেষ মুহূর্তের কথা বলতে গিয়ে কান্নায় ভেঙে পড়লেন তাঁর গাড়িচালক। 

সৌমিতা মুখোপাধ্যায় | Updated By: Mar 30, 2026, 04:42 PM IST
Actor Rahul Arunoday Banerjee Death: 'দাদা সাঁতার জানতেন', শেষমুহূর্তে ঠিক কী ঘটেছিল? জানালেন রাহুলের ১৬ বছরের ছায়াসঙ্গী বাবলু
প্রত্যক্ষদর্শী বাবলু

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: ২৯ মার্চ, ক্যালেন্ডারের পাতায় তারিখটা চিরস্মরণীয় হয়ে রইল এক শোকাতুর অধ্যায় হিসেবে। ওড়িশার তালসারি সমুদ্র সৈকতে শুটিং চলাকালীন প্রকৃতির করাল গ্রাসে প্রাণ হারালেন জনপ্রিয় অভিনেতা রাহুল অরুণোদয় বন্দ্যোপাধ্যায়। 'ভোলে বাবা পার করে গা' ছবির শুটিং করতে গিয়ে যে এমন মর্মান্তিক পরিণতি হবে, তা কল্পনাও করতে পারেনি সিনেমহল। ইতিমধ্যেই ময়নাতদন্ত শেষ করে অভিনেতার নিথর দেহ কলকাতার বিজয়গড়ের বাড়িতে পৌঁছেছে। কিন্তু রাহুলের মৃত্যু ঘিরে দানা বেঁধেছে একাধিক প্রশ্ন ও রহস্য। কী বলছেন তাঁর ছায়াসঙ্গী?

Add Zee News as a Preferred Source

দুর্ঘটনার সময় রাহুলের ছায়াসঙ্গী হিসেবে উপস্থিত ছিলেন তাঁর গাড়িচালক বাবলু দাস। দীর্ঘ ১৬ বছর ধরে তিনিই রাহুলের সারথী। শোকাতুর কণ্ঠে তিনি সংবাদমাধ্যমকে জানান, "দাদা সাঁতার জানতেন, কিন্তু হঠাৎ আসা জোয়ারের তীব্রতা আর জলের অতল গভীরতা তিনি আন্দাজ করতে পারেননি। আমরা প্রথমে ভেবেছিলাম জল খুব বেশি নেই, কিন্তু মুহূর্তের মধ্যে সব ওলটপালট হয়ে গেল।" তিনি আরও জানান, রাহুলকে বাঁচাতে ৬-৭ জন টেকনিশিয়ান নিজের জীবন বাজি রেখে সমুদ্রের উত্তাল ঢেউয়ে ঝাঁপ দিয়েছিলেন। রাহুলের সহ-অভিনেত্রী কোনোক্রমে পাড়ের কাছে চলে আসায় প্রাণে বেঁচে যান, কিন্তু রাহুলের ক্ষেত্রে অনেকটাই দেরি হয়ে গিয়েছিল।

এই দুর্ঘটনায় আঙুল উঠছে শুটিং ইউনিটের নিরাপত্তার দিকে। চালকের অকপট স্বীকারোক্তি—শুটিং সেটে কোনো চিকিৎসক বা লাইফ-সেভারের ব্যবস্থা ছিল না। এমনকি অভিযোগ উঠেছে, প্রশাসনের বিনা অনুমতিতেই ওই বিপজ্জনক এলাকায় শুটিং চলছিল। যখন রাহুলকে জল থেকে তোলা হয়, তখন প্রাথমিক চিকিৎসা হিসেবে তাঁর পেট চেপে জল বের করার চেষ্টা করা হলেও সেই মুহূর্তে কোনো পেশাদার চিকিৎসা সহায়ক উপস্থিত ছিলেন না। হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার পথেই শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করেন অভিনেতা। 

প্রাথমিক ময়নাতদন্তের রিপোর্টে যা উঠে এসেছে, তা অত্যন্ত যন্ত্রণাদায়ক। চিকিৎসকদের মতে, জলে ডুবে যাওয়ার সময় রাহুল প্রচণ্ড আতঙ্কিত হয়ে পড়েছিলেন। তাঁর ফুসফুসে প্রচুর পরিমাণে নোনা জল এবং বালি ঢুকে পড়েছিল। বালির স্তূপ ও জলের চাপে ফুসফুসটি স্বাভাবিকের তুলনায় ফুলে প্রায় দ্বিগুণ হয়ে গিয়েছিল। শুধু ফুসফুস নয়, তাঁর শ্বাসনালী এবং খাদ্যনালীতেও বালির উপস্থিতি পাওয়া গিয়েছে। বিশেষজ্ঞদের দাবি, এই ধরনের উপসর্গ তখনই দেখা দেয় যখন কেউ দীর্ঘক্ষণ জলের নিচে বাঁচার জন্য আপ্রাণ সংগ্রাম করেন।

বিজয়গড়ের বাড়িতে রাহুলকে শেষ শ্রদ্ধা জানাতে ভিড় করেছেন স্বরূপ বিশ্বাস, মহম্মদ সেলিম থেকে শুরু করে আবীর চট্টোপাধ্যায়, পদ্মনাভ দাশগুপ্ত, সাহেব চট্টোপাধ্যায়, ইশা সাহার মতো সতীর্থরা। টলিউডের এক উজ্জ্বল অভিনেতার এমন অকাল প্রয়াণ কিছুতেই মেনে নিতে পারছেন না তাঁর অনুরাগীরা।

 

(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের AppFacebookWhatsapp ChannelX (Twitter)YoutubeInstagram পেজ-চ্যানেল) 

About the Author

Soumita Mukherjee

ইংরেজিতে মাস্টার্স, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের সাংবাদিকতার ছাত্রী। বিনোদনের খবর করা নেহাত বিনোদন নয়, গত ১৪ বছরের সাংবাদিক জীবনে তা প্রতিষ্ঠা করেছেন।তারকাদের প্রশ্ন করাতেই সাবলীল। ভোট কভারেজ থেকে দেশ-বিদেশের সব রকমের খবর, ফিল্ড রিপোর্টিং থেকে ভয়েস ওভার, কপি লেখা থেকে ইভেন্ট-- সর্বমুখিন, সর্বত্রগামী।

...Read More

Tags:
Arunoday Banerjeerahul banerjeeTollywoodDigha AccidentTV SERIAL
পরবর্তী
খবর

Rahul Arunoday Banerjee Death: 'রাহুলের অস্বাভাবিক মৃত্যুর পূর্ণাঙ্গ ও নিরপেক্ষ পুলিসি তদন্ত চাই', সুদীপ্তা-রূপাঞ্জনার দাবির মাঝেই আর্টিস্ট ফোরামের বিবৃতি
.

পরবর্তী খবর

Howrah Train Cancellation: যাঁরা যাতায়াত করেন চোখ রাখুন, হাওড়ায় রাত থেকেই বন্ধ ট্রেন