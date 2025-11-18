Tiyasha Lepcha: শ্যুটিং সেটেই রক্তারক্তি কাণ্ড! ভয়ংকর দুর্ঘটনায় হাসপাতালে 'কৃষ্ণকলি' তিয়াসা...

Tiyasha Lepcha: শ্যুটিং সেটেই রক্তারক্তি কাণ্ড! ভয়ংকর দুর্ঘটনায় হাসপাতালে 'কৃষ্ণকলি' তিয়াসা...
প্রথম সিরিয়াল থেকেই নজর কেড়েছেন তিয়াশা লেপচা (Tiyasha Lepcha)। আজও অনেকের কাছেই তিনি ‘কৃষ্ণকলি’ নামেই জনপ্রিয়। যদিও বর্তমানে স্টার জলসার ‘অনুরাগের ছোঁয়া’ সিরিয়ালে দেখা যাচ্ছে তাঁকে। আর এই ধারাবাহিকে কাজ করতে গিয়েই বড়সড় বিপদের মুখে পড়লেন তিয়াশা (Tiyasha Lepcha)। শুটিং সেটেই রক্তারক্তি কাণ্ড ঘটে গেল তিয়াশার সঙ্গে। ঠিক কী হয়েছে তাঁর?
সিরিয়ালের শুটিং সেটে বিপদে তিয়াশা (Tiyasha Lepcha)
জানা যাচ্ছে, প্রতিদিনের মতোই শুটিং করছিলেন তিনি অনুরাগের ছোঁয়ার। চিত্রনাট্য অনুযায়ী, একটি বড় লোহার ফুলদানি ছুড়ে মারার কথা ছিল তিয়াশার। সেই অনুযায়ী শট দিতে গিয়েই ঘটে বিপত্তি। ফুলদানি ছুড়তে গিয়ে তা সোজা তাঁর হাটুতে এসে লাগে।
রক্তারক্তি কাণ্ড ঘটে সেটে:
তিয়াশা (Tiyasha Lepcha) জানান, তাঁর হাঁটু অনেকটা কেটে গিয়েছিল। রক্তারক্তি কাণ্ড ঘটে যায়। সঙ্গে সঙ্গেই ইঞ্জেকশন নিতে ছোটেন তিনি। অভিনেত্রীর কথায়, বড় কোনও দুর্ঘটনা ঘটে যেতে পারত। তবে এখন তিনি অনেকটাই সুস্থ। আগের থেকে পায়ের ব্যথাও রয়েছে কম। তাই রিল ভিডিও করতে সমস্যা হচ্ছে না।
সোহেলের সঙ্গে চর্চিত সম্পর্ক তিয়াশার:
প্রসঙ্গত, এই মুহূর্তে সোহেল দত্তের সঙ্গে সম্পর্কে রয়েছেন তিয়াশা। মাঝে একবার দুজনের পথ আলাদা হলেও ফের ভালোবাসার টানে আবারও মিলিত হয়েছেন তাঁরা। তাঁদের মধ্যে মিটমাটের খবর অবশ্য আগেই স্বীকার করেছিলেন অভিনেত্রী। জানিয়েছিলেন, রাগ হয়েছিল খুবই। কিন্তু সোহেল এত বার করে সরি বলেছেন যে সব রাগ গলে জল হয়ে গিয়েছে তাঁর।
তবে বিয়ের প্রসঙ্গ উঠলেই এড়িয়ে যাচ্ছেন তিয়াশা। প্রথম বিয়ে ভাঙার পর আর তাড়াহুড়ো করতে চান না তিনি। এর আগে ২০২৫ এ বিয়ের কথা বললেও এখন আর তা নিয়ে ভাবছেন না অভিনেত্রী।
