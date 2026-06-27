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'আচমকাই সাইকেল থেকে বুকের ডান দিক খামচে ধরে', হাঁটতে বেরিয়ে চরম হেনস্থা রূপালীর, বাধা দিতে গিয়ে কাটল হাত

 Rupali Rai Bhattacharya: নিজের এলাকা পাটুলির রাস্তায় হেনস্থা, শারীরিক আক্রমণ ও ইভটিজিংয়ের শিকার হয়েছেন তিনি৷ তবে একদিন নয়, পরপর ২ দিন এমন ঘটেছে তাঁর সঙ্গে৷ ফেসবুক পেজে নিজের ভয়ানক ঘটনার কথা শেয়ার করেছেন৷ 

Written ByDebasmita Das
Published: Jun 27, 2026, 05:31 PM IST|Updated: Jun 27, 2026, 05:31 PM IST
'আচমকাই সাইকেল থেকে বুকের ডান দিক খামচে ধরে', হাঁটতে বেরিয়ে চরম হেনস্থা রূপালীর, বাধা দিতে গিয়ে কাটল হাত
Image Credit: ফাইল ছবিSource: Bureau

About the Author

Debasmita Das

Debasmita Das

৮ বছর আগে বৈদ্যুতিন মাধ্যমে হাতেখড়ি। ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস থেকে ডিজিটাল দুনিয়ায় পা। ক্যামেরার সামনে অথবা ডেস্ক-- সমান সাবলীল। বিনোদন দুনিয়ায় সাংবাদিকতার শুরু। ক্রমে নিজের আগ্রহের তালিকায় যুক্ত হয়েছে রাজনীতি, ক্রাইম, প্রযুক্তি, অর্থনীতি, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক। বিশ্বাস, ডিজিটাল সাংবাদিকতা এখন মার্কেটিং ও প্যাকেজিং। 

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