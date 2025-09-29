English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
Tollywood Actress: ভুলতে পারেননি প্রাক্তনকে! ভিডিয়ো রেকর্ড করে আত্মঘাতী টলিউড অভিনেত্রীর হবু স্বামী...

Tollywood Actress: জানা গেছে, ঘটনার দিন সাওয়াই সিং সকাল ১১টায় অফিসের উদ্দেশ্যে বেরিয়ে যান, এবং তার পরপরই অভিনেত্রী বেরিয়ে যান। ফিরে এসে ফ্ল্যাটেই দেখতে পান হবু স্বামীর ঝুলন্ত দেহ। 

রজত মণ্ডল | Updated By: Sep 29, 2025, 09:00 PM IST
Tollywood Actress: ভুলতে পারেননি প্রাক্তনকে! ভিডিয়ো রেকর্ড করে আত্মঘাতী টলিউড অভিনেত্রীর হবু স্বামী...

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: উত্‍সবের মাঝেই দুঃসংবাদ। ২৯শে সেপ্টেম্বর হায়দরাবাদের জুবিলি হিলসের ফ্ল্যাটে আত্মহত্যা করেছেন টলিউড (তেলুগু) অভিনেত্রী সোহানী কুমারীর হবু স্বামী সাওয়াই সিং । এই ঘটনার পেছন রয়েছে বড়সড় রহস্য, কারণ মৃত্যুর আগে তিনি একটি ভিডিয়ো বার্তা রেকর্ড করে গেছেন। কী রয়েছে সেই রেকর্ডিংয়ে?

জানা গেছে, ঘটনার দিন সাওয়াই সিং সকাল ১১টায় অফিসের উদ্দেশ্যে বেরিয়ে যান, এবং তার পরপরই অভিনেত্রী সোহানী কুমারীও বাইরে যান। ফ্ল্যাটে ফিরে এসে সোহানী তাঁকে ঝুলন্ত অবস্থায় দেখতে পান এবং অবিলম্বে পুলিসে খবর দেন।

পুলিস ঘটনাস্থল থেকে সাওয়াই সিংয়ের রেকর্ড করা একটি ভিডিয়ো বার্তা উদ্ধার করেছে। সেই ভিডিয়োয় তিনি উল্লেখ করেছেন যে, অতীতে করা কিছু ভুল তাঁকে মানসিকভাবে কষ্ট দিচ্ছিল, যে কারণে তিনি এই চরম পদক্ষেপ নিচ্ছেন।

রাজস্থানের বাসিন্দা এবং তেলুগু ছবির অভিনেত্রী সোহানী কুমারীর সঙ্গে সাওয়াই সিংয়ের আলাপ হয়েছিল ইনস্টাগ্রামের মাধ্যমে। অল্প দিনের মধ্যেই তাঁদের বন্ধুত্ব গভীর সম্পর্কে পরিণত হয় এবং গত বছরের জুলাই মাসে তাঁদের বাগদান সম্পন্ন হয়। বাগদানের পর থেকে এই যুগল জুবিলি হিলসের প্রশাসন নগরের একটি ভাড়া করা অ্যাপার্টমেন্টে একসঙ্গে থাকতেন।

পুলিসকে দেওয়া বয়ানে সোহানী কুমারী জানিয়েছেন, সাওয়াই সিং তাঁর প্রাক্তন প্রেমিকাকে ভুলতে পারছিলেন না এবং একই সঙ্গে তিনি আর্থিক দুশ্চিন্তায় ভুগছিলেন। পুলিস ঘটনার বিভিন্ন দিক খতিয়ে দেখছে এবং ময়নাতদন্তের জন্য দেহ পাঠিয়েছে। সাওয়াই সিংয়ের মৃত্যুর পেছনের সঠিক কারণ জানতে তদন্ত শুরু করে পুলিস।

About the Author

Rajat Mondal

বিজ্ঞানের স্নাতক। কর্মজীবনের শুরু ওষুধ শিল্পে। পরে পেশা বদলে সাংবাদিকতায়। রাজনীতি, পরিবেশ-প্রযুক্তি এবং স্বাস্থ্য-- পছন্দের বিষয়। আসলে anything under the Sun is NEWS-- বিশ্বাস এই গুরুমারা বিদ্যায়। বিশদে জানতে গুগল করুন প্লিজ। ...Read More

Tags:
Tollywood actressTelugu FilmsTV ACTRESSSohani Kumari fiance
