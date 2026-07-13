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কাজের নাম করে বাড়ি ডেকে সহকর্মীকে 'ধর্ষণ'! PA-র গ্রেফতারি নিয়ে মুখ খুললেন শ্রাবন্তী

Srabanti: সহকর্মীকে ধর্ষণের অভিযোগে গ্রেফতার টলিউড অভিনেত্রী শ্রাবন্তী চট্টোপাধ্যায়ের আপ্তসহায়ক। গত ১২ এপ্রিল চ্যাটার্জিহাট এলাকায় নিজের বাড়িতে ডেকে সহকর্মীকে ধর্ষণের অভিযোগ উঠেছে তাঁর বিরুদ্ধে। রবিবার রাতে গ্রেফতারির পর সোমবার ধৃতকে পেশ করা হল হাওড়া আদালতে। এই ঘটনায় মুখ খুলে তীব্র অস্বস্তি প্রকাশ করলেন খোদ অভিনেত্রীও!

Written BySoumita Mukherjee
Published: Jul 13, 2026, 09:13 PM IST|Updated: Jul 13, 2026, 09:13 PM IST
কাজের নাম করে বাড়ি ডেকে সহকর্মীকে 'ধর্ষণ'! PA-র গ্রেফতারি নিয়ে মুখ খুললেন শ্রাবন্তী
Source: Bureau

About the Author

Soumita Mukherjee

Soumita Mukherjee

ইংরেজি সাহিত্যে মাস্টার্স, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের সাংবাদিকতার ছাত্রী। ২০১২ সালে টেলিভিশনে হাতেখড়ি, সময়ের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে ২০২১ থেকে ডিজিটালের দুনিয়ায় প্রবেশ। বিনোদনের খবর করা নেহাত বিনোদন নয়, দেড় দশকের সাংবাদিক জীবনে তা প্রতিষ্ঠা করেছেন। তারকাদের প্রশ্ন করাতেই বেশি সাবলীল। তবে শুধু গ্ল্যামার জগতেই আটকে নেই। ভোট কভারেজ থেকে শুরু করে দেশ-বিদেশের সব রকমের খবর, ফিল্ড রিপোর্টিং থেকে ভয়েস ওভার, কপি লেখা থেকে ইভেন্ট কোঅর্ডিনেশন-- সর্বমুখিন, সর্বত্রগামী। 

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