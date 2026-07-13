কাজের নাম করে বাড়ি ডেকে সহকর্মীকে 'ধর্ষণ'! PA-র গ্রেফতারি নিয়ে মুখ খুললেন শ্রাবন্তী

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: টলিউডের জনপ্রিয় অভিনেত্রী শ্রাবন্তী চট্টোপাধ্যায়ের আপ্তসহায়কের বিরুদ্ধে উঠল ধর্ষণের মতো গুরুতর অভিযোগ। এই ঘটনায় ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে বিনোদন জগতে। অভিযুক্ত ওই ব্যক্তিকে ইতিমধ্যেই গ্রেফতার করেছে হাওড়ার চ্যাটার্জিহাট থানার পুলিশ। তাঁর বিরুদ্ধে রুজু হয়েছে জামিন-অযোগ্য ধারায় মামলা। সোমবার ধৃতকে হাওড়া আদালতে হাজির করানো হয়।
পুলিস ও স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, ধৃত ব্যক্তি পেশাগতভাবে একটি ইভেন্ট ম্যানেজমেন্ট সংস্থায় কর্মরত। টলিপাড়ায় বা চলচ্চিত্র ইন্ডাস্ট্রিতে অভিনেত্রী শ্রাবন্তী চট্টোপাধ্যায়ের আপ্তসহায়ক বা পার্সোনাল অ্যাসিস্ট্যান্ট হিসেবেই তাঁর মূল পরিচয় ছিল। অভিযোগকারিণী তরুণীও ওই একই ইভেন্ট ম্যানেজমেন্ট সংস্থার কর্মী, অর্থাৎ তিনি অভিযুক্তের সহকর্মী ছিলেন।
কী ঘটেছিল সেদিন?
অভিযোগকারিণীর বয়ান অনুযায়ী, গত ১২ এপ্রিল অফিসেরই একটি কাজের সূত্রে তিনি চ্যাটার্জিহাট এলাকায় অভিযুক্তের বাড়িতে গিয়েছিলেন। অভিযোগ, সেখানে ফাঁকা বাড়ির সুযোগ নিয়ে ওই তরুণীকে জোরপূর্বক ধর্ষণ করেন অভিযুক্ত ব্যক্তি। ঘটনার আকস্মিকতা এবং সামাজিক গ্লানির ভয়ে প্রথমে কিছুটা পিছিয়ে গেলেও, অবশেষে গত ১২ জুন চ্যাটার্জিহাট থানায় গিয়ে ওই ব্যক্তির বিরুদ্ধে একটি লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন নির্যাতিতা তরুণী।
লিখিত অভিযোগ পাওয়ার পরেই নড়েচড়ে বসে চ্যাটার্জিহাট থানার পুলিশ প্রশাসন। ঘটনার তদন্ত শুরু করে রবিবার রাতে অভিযুক্তকে তাঁর বাসস্থান থেকে গ্রেফতার করা হয়। ধৃতের বিরুদ্ধে ভারতীয় দণ্ডবিধির ধর্ষণ-সহ একাধিক জামিন-অযোগ্য ধারায় মামলা দায়ের করা হয়েছে। সোমবার সকালেই কড়া পুলিশি পাহারায় তাঁকে হাওড়া আদালতে তোলা হয়। পুলিশ ঘটনার পুঙ্খানুপুঙ্খ তদন্তের জন্য নিজেদের হেফাজতে নেওয়ার আবেদন জানাতে পারে বলে খবর।
মুখ খুললেন অভিনেত্রী শ্রাবন্তী
এই ঘটনা প্রকাশ্যে আসার পর থেকেই টলিপাড়ায় তুমুল আলোড়ন সৃষ্টি হয়েছে। গোটা বিষয়টি নিয়ে প্রতিক্রিয়া জানতে অভিনেত্রীর সঙ্গে ফোনে যোগাযোগের চেষ্টা করা হলেও প্রথমে তাঁকে পাওয়া যায়নি। তবে পরবর্তীতে বিষয়টি নিয়ে নিজের অবস্থান স্পষ্ট করেছেন শ্রাবন্তী চট্টোপাধ্যায়।
সোশ্যাল মিডিয়ায় একটি বিবৃতির মাধ্যমে অভিনেত্রী জানান, এই খবরটি তাঁকে অত্যন্ত অস্বস্তিতে ফেলেছে। তিনি লেখেন, “২০২৪ সাল থেকে একটি ইভেন্ট ম্যানেজমেন্ট সংস্থা আমার সমস্ত ইভেন্ট এবং দৈনিক কাজের সূচি দেখার দায়িত্ব নেয়। সেই সংস্থার মাধ্যমেই ওই ব্যক্তির সঙ্গে আমার আলাপ এবং পরিচয় হয়েছিল।”
তিনি আরও যোগ করেন, “এখন আমি জানতে পেরেছি যে ওই ব্যক্তি একটি গুরুতর অপরাধমূলক কাজের সঙ্গে যুক্ত। এই খবরটি জানার পর আমি অত্যন্ত মর্মাহত ও অস্বস্তিতে পড়েছি। তবে ওঁর ব্যক্তিগত জীবন বা ব্যক্তিগত পরিসরে কী চলত, সে বিষয়ে আমি কিছুই জানতাম না। এই ঘটনার পর আগামী দিনে আমি আর কোনওভাবেই ওঁর সঙ্গে কোনও রকম যোগাযোগ বা সম্পর্ক রাখতে চাই না। সংশ্লিষ্ট ম্যানেজমেন্ট সংস্থাকেও আমি আমার এই সিদ্ধান্তের কথা স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছি।”
আপাতত আদালতের নির্দেশে অভিযুক্তের পরবর্তী আইনি প্রক্রিয়া কী হয়, সেদিকেই নজর রয়েছে সকলের। ঘটনার গভীরে গিয়ে পুলিশ খতিয়ে দেখছে এর পেছনে অন্য কোনও কারণ বা অন্য কারও যোগ রয়েছে কি না।
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