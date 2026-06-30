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জুবিন ভক্তদের জন্য বিরাট উপহার! পর্দায় আসছে প্রিয় গায়ককে নিয়ে সিনেমা, 'লাভ ইউ জুবিন দা', অভিনয়ে কারা?

Zubeen Garg: সিঙ্গাপুরের অনুষ্ঠানে গিয়ে, জুবিনের এই না ফেরাটাকে যেন এখনও মেনে নিতে পারেন না কেউই। তাঁকে শ্রদ্ধার্ঘ্য জানিয়ে একাধিক অনুষ্ঠান থেকে শুরু করে স্মৃতিসৌধ.. সবই তৈরি হয়েছে। তবে এবার, জুবিন গর্গকে শ্রদ্ধা জানিয়ে আসছে নতুন মিউজিক্যাল ড্রামা 'লাভ ইউ জুবিন দা'।

Written ByDebasmita Das
Published: Jun 30, 2026, 04:32 PM IST|Updated: Jun 30, 2026, 04:32 PM IST
জুবিন ভক্তদের জন্য বিরাট উপহার! পর্দায় আসছে প্রিয় গায়ককে নিয়ে সিনেমা, 'লাভ ইউ জুবিন দা', অভিনয়ে কারা?
Image Credit: ফাইল ছবিSource: Bureau

About the Author

Debasmita Das

Debasmita Das

৮ বছর আগে বৈদ্যুতিন মাধ্যমে হাতেখড়ি। ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস থেকে ডিজিটাল দুনিয়ায় পা। ক্যামেরার সামনে অথবা ডেস্ক-- সমান সাবলীল। বিনোদন দুনিয়ায় সাংবাদিকতার শুরু। ক্রমে নিজের আগ্রহের তালিকায় যুক্ত হয়েছে রাজনীতি, ক্রাইম, প্রযুক্তি, অর্থনীতি, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক। বিশ্বাস, ডিজিটাল সাংবাদিকতা এখন মার্কেটিং ও প্যাকেজিং। 

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