Tollywood Boycott Crisis: 'চিরসখা'-সহ ৩ ধারাবাহিক বন্ধ হতেই 'বেকার' অসংখ্য আর্টিস্ট-টেকনিশিয়ান, তড়িঘড়ি প্রসেনজিতের সঙ্গে জরুরি বৈঠকে সুদীপ-রাজা-বিভানরা

Tollywood Boycott Crisis: 'চিরসখা'-সহ ৩ ধারাবাহিক বন্ধ হতেই 'বেকার' অসংখ্য আর্টিস্ট-টেকনিশিয়ান, তড়িঘড়ি প্রসেনজিতের সঙ্গে জরুরি বৈঠকে সুদীপ-রাজা-বিভানরা
Tollywood Crisis: টলিউডে রাহুল বন্দ্যোপাধ্যায়ের মৃত্যুকে কেন্দ্র করে ঘনীভূত হওয়া সংকট এখন চূড়ান্ত সংঘাতের রূপ নিয়েছে। একদিকে ফেডারেশন ও আর্টিস্ট ফোরামের কড়া 'ব্যান', অন্যদিকে কাজ হারানো শত শত টেকনিশিয়ান ও শিল্পীদের বাঁচার লড়াই—সব মিলিয়ে এক ভয়ংকর পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে।
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: রাহুল বন্দ্যোপাধ্যায়ের মৃত্যুতে অস্বস্তি পিছু ছাড়ছে না টলিউডের। ৭ এপ্রিলের বৈঠকের পর ম্যাজিক মোমেন্টস এবং অরগ্যানিক প্রযোজনা সংস্থাকে 'নিষিদ্ধ' ঘোষণা করার ফলে বন্ধ হয়ে গেছে 'চিরসখা', 'ভোলে বাবা পার করেগা' এবং 'কনে দেখা আলো'-র মতো জনপ্রিয় ধারাবাহিক। এর জেরেই ৮ এপ্রিল সকাল থেকে শুরু হয়েছে নতুন দফার উত্তেজনা।
বুধবার সকালে প্রথমে লীনা গঙ্গোপাধ্যায়ের দফতরে বৈঠক করেন কাজ হারানো শিল্পীরা। এরপর ভিভান ঘোষ, রাজা গোস্বামী এবং সুদীপ মুখোপাধ্যায় সরাসরি যান আর্টিস্ট ফোরামে প্রসেনজিৎ চট্টোপাধ্যায়ের সঙ্গে দেখা করতে। তাঁদের একটাই প্রশ্ন— তদন্ত তদন্তের পথে চলুক, কিন্তু তার জন্য কেন ১০০-১৫০ মানুষের পেটে লাথি মারা হচ্ছে? রাজা গোস্বামী ভিডিও বার্তায় এক টেকনিশিয়ানের আত্মহত্যার আশঙ্কার কথা তুলে ধরে রীতিমতো কান্নায় ভেঙে পড়েন। যদিও নেটিজেনদের একাংশ প্রশ্ন তুলেছেন, কেন রাহুল বন্দ্যোপাধ্যায়ের মৃত্যুর সময় রাজাকে সক্রিয় হতে দেখা যায়নি। যার জবাবে রাজা স্পষ্ট জানান, তিনি ও তাঁর স্ত্রী মধুবনী শ্মশানে গিয়েছিলেন, তবে সেটা ক্যামেরার সামনে প্রচারের জন্য নয়।
প্রসেনজিত্ চট্টোপাধ্যায়ের সঙ্গে মিটিংয়ের পরেই ভিভান ঘোষ জানান, "আর্টিস্ট ফোরামের সঙ্গে কথা বলে আশ্বস্ত হলাম। আমি আমার আজকের পোস্ট এর বক্তব্য ফেরত নিচ্ছি"। আজ সকালেই ভিভান সোশ্যাল মিডিয়ায় পোস্ট করেছিলেন, "বেকার ভাতার ফর্ম কোথায় পাওয়া যায় একটু জানাবেন। আজ থেকে চিরসখার সকলে তো বেকার,তাই সবাই জানতে চাইছে। কি দোষ ছিল বলুন তো আমাদের"।
প্রসেনজিৎ চট্টোপাধ্যায় সাংবাদিক বৈঠকে স্পষ্ট জানিয়েছেন, যতক্ষণ না রাহুলের মৃত্যুর প্রকৃত কারণ প্রকাশ্যে আসছে এবং প্রযোজনা সংস্থা যথাযথ জবাব দিচ্ছে, ততক্ষণ তাঁদের বয়কট করা হবে। তাঁর কথায়, "যারা আমাদের ঘরের ছেলেকে শেষ করে দিল, তাদের সঙ্গে কাজ করব না।" ৯ দিন কেটে গেলেও কেন প্রযোজনা সংস্থা বা তার সদস্যরা প্রিয়াঙ্কা সরকারকে (রাহুলের স্ত্রী) সঠিক তথ্য দেয়নি, সেই প্রশ্নও তুলেছেন ইন্ডাস্ট্রির অভিভাবক।
উল্লেখ্য, গত ২৯ মার্চ ওড়িশার তালসারিতে 'ভোলে বাবা পার করেগা'-র শুটিং চলাকালীন সমুদ্রে ডুবে মৃত্যু হয় রাহুল বন্দ্যোপাধ্যায়ের। এরপরই অভিযোগ ওঠে নিরাপত্তার অভাব নিয়ে। রাহুলের মৃত্যুর শোক কাটিয়ে ওঠার আগেই নতুন কাস্ট নিয়ে শুটিং শুরু করে দেওয়ায় ক্ষোভের আগুন আরও ছড়িয়ে পড়ে। রিজেন্ট পার্ক থানা ও তালসারিতে ইতিমধ্যেই প্রযোজনা সংস্থার পাঁচ আধিকারিকের নামে অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে।
(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের App, Facebook, Whatsapp Channel, X (Twitter), Youtube, Instagram পেজ-চ্যানেল)