Dev on Actors Ban: ফেডারেশনের বিরুদ্ধে মামলা তুলল একদা ক্ষুব্ধ পরিচালকেরা: দেবের পোস্টে ইঙ্গিত, অনির্বাণদের ব্যান ওঠার মুখে

Tollywood Ban Culture Ends: সিনেমা চলে সবার মিলমিশে, কোনো ‘ব্যান’ দিয়ে নয়! দেবের আরজিতে সাড়া দিয়ে বড় পদক্ষেপ নিল ডিরেক্টর গিল্ড। ৭২ ঘণ্টা কাটার আগেই মিটতে চলেছে টলিপাড়ার ‘নিষিদ্ধ’ বিতর্ক। তবে কি স্বরূপ বিশ্বাসের ফেডারেশন এবার সুর নরম করবে? 

সৌমিতা মুখোপাধ্যায় | Updated By: Apr 9, 2026, 08:44 PM IST
ফেডারেশন-পরিচালকদ্বন্দ্ব

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: স্টুডিওপাড়ার দীর্ঘদিনের বিতর্কিত ‘নিষিদ্ধ সংস্কৃতি’ বা ‘ব্যান কালচার’ কি অবশেষে অতীত হতে চলেছে? অভিনেতা-সাংসদ দেবের আরজি এবং প্রসেনজিৎ চট্টোপাধ্যায়ের মধ্যস্থতায় সেই জট কাটতে শুরু করেছে। মঙ্গলবার টেকনিশিয়ান স্টুডিওতে দাঁড়িয়ে দেব যে ৭২ ঘণ্টার সময়সীমার কথা বলেছিলেন, তার আগেই ইতিবাচক পদক্ষেপ নিল পরিচালকদের সংগঠন ‘ডিরেক্টরস অ্যাসোসিয়েশন অফ ইস্টার্ন ইন্ডিয়া’ (DAEI)। 

বৃহস্পতিবার দেব সামাজিক মাধ্যমে একটি আবেগঘন পোস্ট করে ডিরেক্টর গিল্ডকে ধন্যবাদ জানান। অভিনেতা লেখেন, “আমার উদ্বেগকে সম্মান জানিয়ে কম্পিটিশন কমিশন অফ ইন্ডিয়ায় (CCI) দায়ের করা মামলাটি প্রত্যাহার করে নেওয়ার জন্য আমি পরিচালকদের সংগঠনকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই। এই পদক্ষেপে আমি ব্যক্তিগতভাবে অত্যন্ত খুশি।” তিনি আরও উল্লেখ করেন যে, সিনেমা হল পারস্পরিক সহযোগিতা ও সম্মানের জায়গা। চরম পরিস্থিতি ছাড়া ‘ব্যান কালচার’ সরিয়ে রেখে একটি ঐক্যবদ্ধ ইন্ডাস্ট্রি গড়ার ডাক দেন তিনি।

ডিরেক্টর গিল্ডের সভাপতি শৈবাল মিত্র এই প্রসঙ্গে জানিয়েছেন, তাঁরা আলোচনার মাধ্যমে দ্রুত সমস্যার সমাধানে আগ্রহী। তিনি বলেন, “আমরা চিঠি দিয়েছি যাতে আলোচনার মাধ্যমে মধ্যস্থতা করা যায়। আমরা সহযোগিতা করতে রাজি, এবার ফেডারেশন এগিয়ে এলে মিটমাট হয়ে যাবে।” 

এদিকে, পরিচালকদের সংগঠনের এই দ্রুত প্রতিক্রিয়ায় কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেছেন দেব। তিনি স্পষ্ট জানান, কাউকে ব্রাত্য করে রাখা মানে ইন্ডাস্ট্রিরই ক্ষতি। তবে ফেডারেশন সভাপতি স্বরূপ বিশ্বাসের গলায় এখনও কিছুটা সতর্কতার সুর। তিনি দাবি করেছেন, এখনও কোনো আনুষ্ঠানিক চিঠি তাঁর হাতে পৌঁছায়নি। চিঠি পড়ে এবং আলোচনা করেই তিনি পরবর্তী সিদ্ধান্ত নেবেন বলে জানান। 

দেব দীর্ঘদিন ধরেই ইন্ডাস্ট্রির এই ‘ব্যান কালচার’ নিয়ে সরব ছিলেন। অভিনেতা প্রসেনজিৎ চট্টোপাধ্যায়ের সঙ্গে তাঁর সাম্প্রতিক আলোচনার পর থেকেই পরিস্থিতি বদলাতে শুরু করে। এখন দেখার, স্বরূপ বিশ্বাসের নেতৃত্বাধীন ফেডারেশন এই ঐক্যের ডাকে কতটা সাড়া দেয়।

 

Soumita Mukherjee

ইংরেজিতে মাস্টার্স, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের সাংবাদিকতার ছাত্রী। বিনোদনের খবর করা নেহাত বিনোদন নয়, গত ১৪ বছরের সাংবাদিক জীবনে তা প্রতিষ্ঠা করেছেন।তারকাদের প্রশ্ন করাতেই সাবলীল। ভোট কভারেজ থেকে দেশ-বিদেশের সব রকমের খবর, ফিল্ড রিপোর্টিং থেকে ভয়েস ওভার, কপি লেখা থেকে ইভেন্ট-- সর্বমুখিন, সর্বত্রগামী।

