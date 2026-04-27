Tollywood: রাহুলের মৃত্যুতে ‘শাপমুক্তি’? টলিপাড়ার বৈঠকে ৯৫ শতাংশ দাবিতে সিলমোহর, বিমা হচ্ছে বাধ্যতামূলক

Tollywood: রাহুলের মৃত্যুতে ‘শাপমুক্তি’? টলিপাড়ার বৈঠকে ৯৫ শতাংশ দাবিতে সিলমোহর, বিমা হচ্ছে বাধ্যতামূলক
Artist Forum: টলিপাড়ার দীর্ঘ বৈঠকের পর এল বড় খবর! শিল্পীদের ৯৫ শতাংশ দাবিই মেনে নিলেন প্রযোজকরা। এখন থেকে বিমা ও নিরাপত্তা হবে বাধ্যতামূলক। প্রসেনজিৎ থেকে যিশু— কী জানালেন বৈঠক শেষে?
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: অভিনেতা রাহুল অরুণোদয় বন্দ্যোপাধ্যায়ের অকাল মৃত্যু নাড়িয়ে দিয়েছিল টলিউডের ভিত। শুটিং সেটে সিনেকর্মীদের নিরাপত্তা নিয়ে যে হাহাকার শুরু হয়েছিল, সোমবার ২৭ এপ্রিলের বৈঠকের পর তা আশার আলো দেখাল। ইন্ডাস্ট্রির সব পক্ষ— ফেডারেশন, ইম্পা, আর্টিস্ট ফোরাম এবং প্রযোজকদের দীর্ঘ আলোচনার পর জানা গিয়েছে, শিল্পীদের তোলা ৯৫ শতাংশ দাবিই মেনে নেওয়া হয়েছে।
গত ৭ এপ্রিলের বৈঠকের রেশ ধরেই সোমবার ফের আলোচনায় বসেন পিয়া সেনগুপ্ত, প্রসেনজিৎ চট্টোপাধ্যায়, শান্তিলাল মুখোপাধ্যায় ও যিশু সেনগুপ্তরা। বৈঠকের মূল নির্যাস হলো— এখন থেকে অভিনেতা ও কলাকুশলীদের জন্য **বিমা (Insurance)** করা বাধ্যতামূলক হতে চলেছে।
ইম্পা সভাপতি পিয়া সেনগুপ্ত বলেন, "বন্ধুত্বপূর্ণ পরিবেশে আলোচনা হয়েছে। অধিকাংশ শর্তই মেনে নেওয়া হয়েছে।" অভিনেতা শান্তিলাল মুখোপাধ্যায় জানান, ৭ তারিখের প্রস্তাবগুলো নিয়ে প্রযোজকরা নিজেদের মধ্যে আলোচনা করেছিলেন। দ্রুতই একটি পূর্ণাঙ্গ ‘বোর্ড অফ কনডাক্ট’ বা নিয়মাবলী চূড়ান্ত করা হবে।
টলিউড সুপারস্টার প্রসেনজিৎ চট্টোপাধ্যায় এদিন আবেগঘন কণ্ঠে বলেন, "এখানে আমরা-তোমরা বলে কেউ নেই। রাহুল আমাদের দেখিয়ে দিয়ে গেল যে এই নিয়মগুলো হওয়া কতটা দরকার ছিল। বিমা করা হচ্ছে, বাকিটা বাজেটের ওপর নির্ভর করবে।" অন্যদিকে অভিনেতা যীশু সেনগুপ্ত গর্ব প্রকাশ করে বলেন, "৯৫ শতাংশ দাবি মিলে যাওয়াটা বড় জয়। মতবিরোধ থাকলেও আজ আমাদের ইন্ডাস্ট্রি প্রমাণ করল আমরা এক পরিবার।"
কী বদলে যাচ্ছে টলিপাড়ায়?
বাধ্যতামূলক বিমা: শিল্পী ও কলাকুশলীদের জীবনের ঝুঁকি কমাতে বিমা এখন থেকে আবশ্যক।
ক্ষতিপূরণের নিয়ম: কাজ চলাকালীন কোনো দুর্ঘটনা ঘটলে নির্দিষ্ট ক্ষতিপূরণের ব্যবস্থা থাকবে।
এসওপি (SOP): শুটিং সেটে কাজের সময় ও পরিবেশ নিয়ে নির্দিষ্ট স্ট্যান্ডার্ড অপারেটিং প্রসিডিউর বা নিয়মাবলী তৈরি হচ্ছে। যতদিন এটি পূর্ণাঙ্গ রূপ না পাচ্ছে, ততদিন ঝুঁকি নিয়ে কাজ না করার পক্ষেই সওয়াল করেছেন ঋতুপর্ণা সেনগুপ্তরা।
খুব শীঘ্রই আরও একটি বৈঠকের মাধ্যমে বাকি ৫ শতাংশ কারিগরি বা টেকনিক্যাল বিষয়গুলো মিটিয়ে ফেলা হবে বলে আশাবাদী টলিপাড়া। রাহুলের মৃত্যু যেন টলিউডকে আরও দায়িত্বশীল এবং ঐক্যবদ্ধ হওয়ার পাঠ দিয়ে গেল।
