English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. Advertise with us. CAREERS.
  • খবর
  • বিনোদন
  • Tollywood: রাহুলের মৃত্যুতে ‘শাপমুক্তি’? টলিপাড়ার বৈঠকে ৯৫ শতাংশ দাবিতে সিলমোহর, বিমা হচ্ছে বাধ্যতামূলক

Artist Forum: টলিপাড়ার দীর্ঘ বৈঠকের পর এল বড় খবর! শিল্পীদের ৯৫ শতাংশ দাবিই মেনে নিলেন প্রযোজকরা। এখন থেকে বিমা ও নিরাপত্তা হবে বাধ্যতামূলক। প্রসেনজিৎ থেকে যিশু— কী জানালেন বৈঠক শেষে? 

সৌমিতা মুখোপাধ্যায় | Updated By: Apr 27, 2026, 08:05 PM IST
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: অভিনেতা রাহুল অরুণোদয় বন্দ্যোপাধ্যায়ের অকাল মৃত্যু নাড়িয়ে দিয়েছিল টলিউডের ভিত। শুটিং সেটে সিনেকর্মীদের নিরাপত্তা নিয়ে যে হাহাকার শুরু হয়েছিল, সোমবার ২৭ এপ্রিলের বৈঠকের পর তা আশার আলো দেখাল। ইন্ডাস্ট্রির সব পক্ষ— ফেডারেশন, ইম্পা, আর্টিস্ট ফোরাম এবং প্রযোজকদের দীর্ঘ আলোচনার পর জানা গিয়েছে, শিল্পীদের তোলা ৯৫ শতাংশ দাবিই মেনে নেওয়া হয়েছে। 

Add Zee News as a Preferred Source

গত ৭ এপ্রিলের বৈঠকের রেশ ধরেই সোমবার ফের আলোচনায় বসেন পিয়া সেনগুপ্ত, প্রসেনজিৎ চট্টোপাধ্যায়, শান্তিলাল মুখোপাধ্যায় ও যিশু সেনগুপ্তরা। বৈঠকের মূল নির্যাস হলো— এখন থেকে অভিনেতা ও কলাকুশলীদের জন্য **বিমা (Insurance)** করা বাধ্যতামূলক হতে চলেছে। 

ইম্পা সভাপতি পিয়া সেনগুপ্ত বলেন, "বন্ধুত্বপূর্ণ পরিবেশে আলোচনা হয়েছে। অধিকাংশ শর্তই মেনে নেওয়া হয়েছে।" অভিনেতা শান্তিলাল মুখোপাধ্যায় জানান, ৭ তারিখের প্রস্তাবগুলো নিয়ে প্রযোজকরা নিজেদের মধ্যে আলোচনা করেছিলেন। দ্রুতই একটি পূর্ণাঙ্গ ‘বোর্ড অফ কনডাক্ট’ বা নিয়মাবলী চূড়ান্ত করা হবে।

টলিউড সুপারস্টার প্রসেনজিৎ চট্টোপাধ্যায় এদিন আবেগঘন কণ্ঠে বলেন, "এখানে আমরা-তোমরা বলে কেউ নেই। রাহুল আমাদের দেখিয়ে দিয়ে গেল যে এই নিয়মগুলো হওয়া কতটা দরকার ছিল। বিমা করা হচ্ছে, বাকিটা বাজেটের ওপর নির্ভর করবে।" অন্যদিকে অভিনেতা যীশু সেনগুপ্ত গর্ব প্রকাশ করে বলেন, "৯৫ শতাংশ দাবি মিলে যাওয়াটা বড় জয়। মতবিরোধ থাকলেও আজ আমাদের ইন্ডাস্ট্রি প্রমাণ করল আমরা এক পরিবার।"

কী বদলে যাচ্ছে টলিপাড়ায়?
বাধ্যতামূলক বিমা: শিল্পী ও কলাকুশলীদের জীবনের ঝুঁকি কমাতে বিমা এখন থেকে আবশ্যক।
ক্ষতিপূরণের নিয়ম: কাজ চলাকালীন কোনো দুর্ঘটনা ঘটলে নির্দিষ্ট ক্ষতিপূরণের ব্যবস্থা থাকবে।
এসওপি (SOP): শুটিং সেটে কাজের সময় ও পরিবেশ নিয়ে নির্দিষ্ট স্ট্যান্ডার্ড অপারেটিং প্রসিডিউর বা নিয়মাবলী তৈরি হচ্ছে। যতদিন এটি পূর্ণাঙ্গ রূপ না পাচ্ছে, ততদিন ঝুঁকি নিয়ে কাজ না করার পক্ষেই সওয়াল করেছেন ঋতুপর্ণা সেনগুপ্তরা।

খুব শীঘ্রই আরও একটি বৈঠকের মাধ্যমে বাকি ৫ শতাংশ কারিগরি বা টেকনিক্যাল বিষয়গুলো মিটিয়ে ফেলা হবে বলে আশাবাদী টলিপাড়া। রাহুলের মৃত্যু যেন টলিউডকে আরও দায়িত্বশীল এবং ঐক্যবদ্ধ হওয়ার পাঠ দিয়ে গেল।

 

(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের AppFacebookWhatsapp ChannelX (Twitter)YoutubeInstagram পেজ-চ্যানেল) 

About the Author

Soumita Mukherjee

ইংরেজিতে মাস্টার্স, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের সাংবাদিকতার ছাত্রী। বিনোদনের খবর করা নেহাত বিনোদন নয়, গত ১৪ বছরের সাংবাদিক জীবনে তা প্রতিষ্ঠা করেছেন।তারকাদের প্রশ্ন করাতেই সাবলীল। ভোট কভারেজ থেকে দেশ-বিদেশের সব রকমের খবর, ফিল্ড রিপোর্টিং থেকে ভয়েস ওভার, কপি লেখা থেকে ইভেন্ট-- সর্বমুখিন, সর্বত্রগামী।

...Read More

Tags:
Rahul Arunodoy Banerjee Deathtollywood newsProsenjit chatterjee
পরবর্তী
খবর

.

পরবর্তী খবর

