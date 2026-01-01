Dev: বছরের প্রথমদিনেই মেগাস্টারের মেগাধামাকা! একসঙ্গে ৩ ছবির রিলিজ ঘোষণা দেবের...

English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Dev Films Release in 2026: টলিউড সুপারস্টার দেবের ফ্যানদের জন্য দারুন সুখবর! নতুন বছরের শুরুতেই একসঙ্গে তিনটি বড় ছবির ঘোষণা করে রীতিমতো চমকে দিলেন দেব। ‘খাদান ২’, ‘টনিক ২’ এবং ‘অ্যাম্বুলেন্স দাদা’—তিনটি ভিন্ন ঘরানার ছবির রিলিজ ডেট বা মুক্তির ঘোষণা করলেন অভিনেতা।

সৌমিতা মুখোপাধ্যায় | Updated By: Jan 1, 2026, 09:11 PM IST
জি ২৪ ঘণ্টা ডি়জিটাল ব্যুরো: নতুন বছরের শুরুতেই টলিউডকে বড় উপহার দিলেন মেগাস্টার দেব (Dev)। শুধুমাত্র একটি নয়, বরং তিনটি ব্লকবাস্টার ছবির মুক্তির কথা ঘোষণা করে চমকে দিলেন অনুরাগীদের। টানটান অ্যাকশন, ফ্যামিলি ড্রামা থেকে শুরু করে বাস্তবধর্মী গল্প—সবই থাকছে দেবের এই নতুন ঝুড়িতে।

আরও পড়ুন- Jeet-Pratim: নতুন নায়ক-নায়িকার সন্ধানে প্রযোজক জিত্‍! বছরের শুরুতেই জোট বাঁধলেন পরিচালক প্রতীমের সঙ্গে...

খাদানের ব্যাপক সাফল্যের পর এই বছরেই পর্দায় ফিরছে শ্যাম মাহাতো। দেবের কয়লা খনি অঞ্চলের গ্যাংস্টার ড্রামা ‘খাদান’ বক্স  অফিসে ব্লকবাস্টার। এবার আসছে সেই ছবির সিক্যুয়েল। আরও বড় ক্যানভাসে, অ্যাকশন আর রোমাঞ্চে ভরপুর হয়ে ‘খাদান ২’ মুক্তি পেতে চলেছে ২০২৬ সালেই। 

শুধু খাদান নয়, আসছে আরেকটি সিক্যুয়েলও। ২০২১ সালে ‘টনিক’ ছবি দিয়ে দেব ও পরাণ বন্দ্যোপাধ্যায় বাঙালির ড্রয়িংরুমে জায়গা করে নিয়েছিলেন। সেই ম্যাজিক ফেরাতে এবার আসছে ‘টনিক ২’। সম্পর্কের মায়া আর ভ্রমণের গল্প নিয়ে এই ছবিটিও মুক্তি পাবে এই বছরই। 

এই তালিকায় আরেক নাম অ্যাম্বুলেন্স দাদা (Ambulance Dada)। পদ্মশ্রী পুরস্কারপ্রাপ্ত করিমুল হকের জীবন অবলম্বনে তৈরি হচ্ছে ‘অ্যাম্বুলেন্স দাদা’। এই ছবির মাধ্যমে দেব এক অত্যন্ত সংবেদনশীল ও বাস্তবধর্মী চরিত্রে ধরা দেবেন। ছবিটি মুক্তি পেতে চলেছে ১৪ অগাস্ট। এক সপ্তাহ আগে নিজের জন্মদিনেই সেই ছবির ঘোষণা করেছিলেন দেব। বছরের শুরুতেই দেব জানালেন রিলিজ ডেট। 

আরও পড়ুন- Tollywood: পর্দায় একসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ-সুভাষচন্দ্র! বছরের শুরুতেই একগুচ্ছ চমক নিয়ে হাজির পরিচালক শুভ্রজিত্‍...

একসঙ্গে তিনটি বড় ছবির ঘোষণা, দেবের এক বড় ব্যবসায়িক চাল বলেই মনে করছে টলিউড মহল। দেবের এই ঘোষণায় ইতিমধ্যেই সোশ্যাল মিডিয়ায় উন্মাদনা তুঙ্গে। সম্প্রতি ছবির রিলিজ ডেট নিয়ে ফিল্ম স্ক্রিনিং কমিটির সঙ্গে মতপার্থক্য তৈরি হয়েছিল দেবের। সেই রেশের মাঝেই একইবছরে তিনটি বড় ছবির ঘোষণা করলেন মেগাস্টার। 

Soumita Mukherjee

ইংরেজিতে মাস্টার্স, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের সাংবাদিকতার ছাত্রী। বিনোদনের খবর করা নেহাত বিনোদন নয়, গত ১৪ বছরের সাংবাদিক জীবনে তা প্রতিষ্ঠা করেছেন।তারকাদের প্রশ্ন করাতেই সাবলীল। ভোট কভারেজ থেকে দেশ-বিদেশের সব রকমের খবর, ফিল্ড রিপোর্টিং থেকে ভয়েস ওভার, কপি লেখা থেকে ইভেন্ট-- সর্বমুখিন, সর্বত্রগামী।

