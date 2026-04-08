Tollywood Boycott Crisis: 'চিরসখা বন্ধ, আত্মহ*ত্যা করা ছাড়া উপায় নেই', রাহুল মৃত্যু বিতর্কে ফেডারেশনের সিদ্ধান্তে বিস্ফোরক রাজা
Actor Raja Goswami: রাহুল অরুণোদয় বন্দ্যোপাধ্যায়ের অকাল মৃত্যুকে কেন্দ্র করে রণক্ষেত্র টলিউড। ফেডারেশন ও আর্টিস্ট ফোরামের কড়া সিদ্ধান্তে আপাতত বন্ধ 'ম্যাজিক মোমেন্টস' প্রযোজনা সংস্থার সমস্ত কাজ। আর এই সিদ্ধান্তের জেরেই বিপাকে পড়েছেন কয়েক’শ সাধারণ শিল্পী ও টেকনিশিয়ান। আচমকা কাজ হারিয়ে অসহায়ত্বের চরম সীমায় পৌঁছেছেন অনেকে। এই পরিস্থিতির বিরুদ্ধেই এবার গর্জে উঠলেন অভিনেতা রাজা গোস্বামী। তাঁর কথায়, "কাজ কেড়ে নেওয়ার অধিকার কারোর নেই।"
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: রাহুল অরুণোদয় বন্দ্যোপাধ্যায় মৃত্যু নিয়ে উত্তাল টলিউড। মঙ্গলবার আর্টিস্ট ফোরাম ও ফেডারেশনের তরফ থেকে ঘোষণা করা হয় যে, তাঁদের তরফ থেকে বয়কট করা হচ্ছে ম্যাজিক মোমেন্টস প্রযোজনা সংস্থা ও সেই সংস্থার সঙ্গে যুক্ত ব্যক্তিদেরও। এরই জেরে বুধবার থেকে বন্ধ হয়ে গেছে এই প্রযোজনা সংস্থার দুটি ধারাবাহিক ভোলেবাবা পার করেগা ও চিরসখা। এর জেরে এক ধাক্কায় কাজ হারিয়েছেন টেকনিশিয়ান ও আর্টিস্টরা। কেন বন্ধ করা হল চিরসখা, তা নিয়ে প্রশ্ন তুললেন অভিনেতা রাজা গোস্বামী।
আরও পড়ুন- Tv Actress Rajannya Mitra: মানসিকভাবে বিধ্বস্ত, চিকিৎসা চলছে: অম্বরীশের পর এবার ধারাবাহিক ছাড়লেন রাজন্যা
রাজা একটি ভিডিয়ো পোস্ট করেছেন সোশ্যাল মিডিয়ায়। মধুবনীকে পাশে নিয়েই রাজা বললেন, "চিরসখা বন্ধ হয়ে গেছে। আমরা এখন সবাই নিরাপদ। কাল চিরসখার এক সিনিয়র টেকনিশিয়ানকে ফোন করেছিলাম। তিনি কাঁদছেন আর বলছেন, 'আমার ২টো মেয়ে আছে। আমার বউ বলল, চলো আমরা চারজনে মিলে সুইসাইড করে নিই।'এটা শুনে আমি কেঁদে ফেলেছি। আমি রাতে ঘুমোতে পারিনি"।
"আমার কিছু যায় আসে না। কারণ আমি শ্যুটিং থেকে যা রোজগার করি, সেটা আমাদের মোট আয়ের ১৫-২০ শতাংশ। কিন্তু যায় আসে, কারণ আমার ছেলে বড় হয়ে জিজ্ঞেস করবে, আমার কাছে টাকা, ক্ষমতা, ফলোয়ার সব থাকা সত্ত্বেও আমি কেন প্রতিবাদ করিনি? আমি পিঠে ছুরি খাওয়ার থেকে বুকে ছুরি খাওয়া সম্মানের মনে করি। কী দোষ করেছে চিরসখার টেকনিশিয়ান ও আর্টিস্টরা? আমাদের কী দোষ ছিল? টেকনিশিয়ানদের কত আয় যে তারা জমিয়ে রাখবে। এবার তারা কী করবে? অনেকেই বলবেন, সিরিয়াল তো বন্ধ হয়। কিন্তু বন্ধ হওয়া বা বন্ধ করে দেওয়া আলাদা। আর আর্টিস্টদেরও বিশেষ কোনও ভালো অবস্থা নেই। আমি অভিনয়ের রোজগারে নির্ভরশীল নয় বলেই এই কথাগুলো বলতে পারছি। কিন্তু এভাবে কাজ কেড়ে নেওয়ার অধিকার নেই", প্রশ্ন তুলেছেন রাজা।
অভিনেতা বলেন, "বি-টেক করে আমি বিদেশে চাকরি করতে পারতাম। কিন্তু অভিনয়কে ভালোবেসে এখানে এসেছি। জুনিয়র আর্টিস্ট হিসাবে শুরু করেছি, মাত্র ৫০০ টাকা পেতাম। আমার তখনও ভয় ছিল না, এখনও নেই। প্রতিবাদ হোক, তদন্ত হোক কিন্তু চিকসখা কী দোষ করল? এটা বুঝতে পারলাম না। কাজকে ভালোবাসি, এটা দোষ। প্রতিবাদ করব না? এতটা স্বার্থপর? চুপি চুপি প্রযোজককে ফোন করে অন্য প্রোডাকশনে চলে যাব, এটা করতে পারব না"।
আরও পড়ুন- Jeetu Kamal Supports Technicians: রাহুলের মৃত্যুতে কর্মবিরতি টলিউডে, টেকনিশিয়ানদের পাশে দাঁড়াতে বড় সিদ্ধান্ত জীতু কমলের
আর্টিস্ট ফোরামের সিদ্ধান্ত পুনর্বিবেচনার অনুরোধ করে বলেন, "যে স্বেচ্ছায় ছাড়তে চাইছে। সে ছাড়ুক কিন্তু বাকিরা কী দোষ করল? যারা আর্টিস্টদের জন্য ভাবছে, তারা এই বিষয়টা প্লিজ ভাবুন। ৫০-৬০ জন টেকনিশিয়ান, ৪০ জন আর্টিস্ট, এত সোজা ইন্ডাস্ট্রিতে কাজ পাওয়া? আমি সবাইকে শ্রদ্ধা করি। শুধু বলছি, একটু ভেবে দেখবেন। মানুষ কিন্তু সমস্যায় আছে"।
(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের App, Facebook, Whatsapp Channel, X (Twitter), Youtube, Instagram পেজ-চ্যানেল)