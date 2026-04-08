Actor Rohan Bhattacharya: অনুমতি না নিয়ে রেললাইনে শ্যুটিং, ট্রেনের ধাক্কায় মৃত্যুর মুখে রোহণ: দায়ভার এড়াতে অভিনেতাকে ফেলে পালায় প্রোডাকশন টিম

Actor Rohan Bhattacharya: অনুমতি না নিয়ে রেললাইনে শ্যুটিং, ট্রেনের ধাক্কায় মৃত্যুর মুখে রোহণ: দায়ভার এড়াতে অভিনেতাকে ফেলে পালায় প্রোডাকশন টিম
Actor Rohan Bhattacharya Shooting Accident: "ট্রেনের ধাক্কা খাওয়ার পর আমাকে রেললাইনেই ফেলে পালিয়েছিল সবাই!" রাহুল বন্দ্যোপাধ্যায়ের মর্মান্তিক মৃত্যুর পর টলিউডের আসল রূপ ফাঁস করলেন অভিনেতা রোহণ ভট্টাচার্য। সুরক্ষার অভাব যে কতটা প্রাচীন, তা নিজের হাতের ক্ষত দেখিয়ে প্রমাণ করলেন তিনি।
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: রাহুল বন্দ্যোপাধ্যায়ের অকাল মৃত্যু টলিউডের অন্দরে যে ক্ষোভের আগুন জ্বালিয়ে দিয়েছে, তাতে ঘি ঢালল অভিনেতা রোহণ ভট্টাচার্যের এক বিস্ফোরক স্বীকারোক্তি। আর্টিস্ট ফোরামের মিটিংয়ে আসতে পারেননি কারণ তখন হাসপাতালের বিছানায় শুয়েই রোহণ। সেখান থেকেই তিনি মনে করিয়ে দিলেন ২০১২ সালের এক ভয়ঙ্কর দুর্ঘটনা। শুটিং করতে গিয়ে ট্রেনের ধাক্কা খেয়েছিলেন অভিনেতা, আর তখন দায় নেওয়ার বদলে তাঁকে ফেলে রেখেই পালিয়েছিলেন প্রোডাকশনের লোকজন।
আরও পড়ুন- Tollywood Boycott Crisis: 'চিরসখা বন্ধ, আত্মহ*ত্যা করা ছাড়া উপায় নেই', রাহুল মৃত্যু বিতর্কে ফেডারেশনের সিদ্ধান্তে বিস্ফোরক রাজা
রাহুলের মৃত্যুর বিচার এবং ভবিষ্যতে অভিনেতা-টেকনিশিয়ানদের সুরক্ষার দাবিতে মঙ্গলবার কর্মবিরতি চলে, দিনভর চলে মিটিংও। টেকনিশিয়ান স্টুডিওতে হাজির ছিলেন অসংখ্য অভিনেতা অভিনেত্রী। আর্টিস্ট ফোরাম, ফেডারেশন এবং ইম্পার সদস্যরা মিলে তৈরি করছেন নতুন SOP (Standard Operating Procedure), যাতে আর কোনো 'রাহুল'-কে এভাবে অকালে চলে যেতে না হয়। এছাড়াও প্রযোজনা সংস্থা ব্যান করার মতো সিদ্ধান্তও নেওয়া হয়েছে।
অসুস্থতার কারণে স্টুডিওতে সশরীরে হাজির থাকতে না পারলেও রোহণ তাঁর পূর্ণ সমর্থন জানান। সেই সঙ্গে নিজের হাতের এক লম্বা কাটা দাগ দেখিয়ে তিনি জানান এক শিউরে ওঠা ইতিহাস। ২০১২ সালে সোশ্যাল মিডিয়া যখন আজকের মতো সক্রিয় ছিল না, তখন রেললাইনে বিনা অনুমতিতে শুটিং চলছিল। অসাবধানতার জেরে 'দার্জিলিং মেল' এসে ধাক্কা মারে রোহণকে।
আরও পড়ুন- Tv Actress Rajannya Mitra: মানসিকভাবে বিধ্বস্ত, চিকিৎসা চলছে: অম্বরীশের পর এবার ধারাবাহিক ছাড়লেন রাজন্যা
রোহণের কথায়, "তখন ডিরেক্টোরিয়াল টিম বা টেকনিশিয়ানদের বেশিরভাগই ওখান থেকে পালিয়ে গিয়েছিল। তারা ভেবেছিল ট্রেনের ধাক্কার পর আমি আর বেঁচে নেই। দায় কেউ নেয় না।" কিছু স্থানীয় মানুষ এবং হাতেগোনা কয়েকজন টেকনিশিয়ান তাঁকে উদ্ধার করেন। অভিনেতা আক্ষেপ করে বলেন, সেদিন তিনি মারা গেলে সবাই ভাবত হয়তো তিনি রেললাইনে ঘুরে বেড়াচ্ছিলেন, শুটিংয়ের কথা কেউ জানতেই পারত না।
রোহণের এই অভিজ্ঞতা প্রমাণ করে যে, টলিউডে শুটিংয়ের সময় প্রাণের ঝুঁকি নেওয়াটা কার্যত 'স্বাভাবিক' করে তোলা হয়েছে। প্রোডাকশন হাউসগুলোর দায়বদ্ধতা নিয়ে যে প্রশ্ন রাহুল বন্দ্যোপাধ্যায়ের মৃত্যু তুলে দিয়েছে, রোহণের এই বয়ান তাতে নতুন মাত্রা যোগ করল।
