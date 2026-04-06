English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. Advertise with us. CAREERS.
  • খবর
  • বিনোদন
  • Tollywood Shooting Strike: কোথাও নেই লাঞ্চ ব্রেক তো কোথাও ডবল ইউনিট: কর্মবিরতির আগে স্টুডিয়ো পাড়ায় ২৮ ঘণ্টার ম্যারাথন শ্যুট

Tollywood Shooting Strike: কোথাও নেই লাঞ্চ ব্রেক তো কোথাও ডবল ইউনিট: কর্মবিরতির আগে স্টুডিয়ো পাড়ায় ২৮ ঘণ্টার ম্যারাথন শ্যুট

Tv Serial telecast: আগামীকাল থেকে কি বন্ধ হয়ে যাবে মেগা সিরিয়াল? অভিনেতা রাহুলের মৃত্যুর প্রতিবাদে মঙ্গলবার থেকে অনির্দিষ্টকালের কর্মবিরতির ডাক দিয়েছে আর্টিস্ট ফোরাম ও ফেডারেশন। তার আগেই আজ টলিপাড়ায় চলছে ২৮ ঘণ্টার ম্যারাথন শুটিং! ডবল শিফট, নেই লাঞ্চ ব্রেক— লক্ষ্য একটাই, এপিসোড জমিয়ে রাখা। কিন্তু 'ব্যাঙ্কিং' ফুরোলে কী হবে? 

সৌমিতা মুখোপাধ্যায় | Updated By: Apr 6, 2026, 08:47 PM IST
Tollywood Shooting Strike: কোথাও নেই লাঞ্চ ব্রেক তো কোথাও ডবল ইউনিট: কর্মবিরতির আগে স্টুডিয়ো পাড়ায় ২৮ ঘণ্টার ম্যারাথন শ্যুট
টলিউডে কর্মবিরতি

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: অভিনেতা রাহুল অরুণোদয় বন্দ্যোপাধ্যায়ের অস্বাভাবিক মৃত্যু এবং স্টুডিও ফ্লোরে নিরাপত্তার দাবিতে উত্তাল টলিউড। আর্টিস্ট ফোরাম ও ফেডারেশনের যৌথ সিদ্ধান্তে আগামীকাল, মঙ্গলবার থেকে অনির্দিষ্টকালের জন্য কর্মবিরতির ডাক দেওয়া হয়েছে। আর এই শাটডাউনের আগেই আজ, সোমবার টলিপাড়ায় চলছে নজিরবিহীন ব্যস্ততা। লক্ষ্য একটাই— আগামী কয়েক দিনের জন্য ধারাবাহিকের পর্ব ‘ব্যাঙ্কিং’ করে রাখা। কারণ কর্মবিরতি সবচেয়ে বেশি সমস্যা তৈরি হয় মেগা সিরিয়ালের ক্ষেত্রে। 

Add Zee News as a Preferred Source

টেকনিশিয়ান স্টুডিও থেকে এনটি ১— সর্বত্রই আজ যুদ্ধের আবহ। স্টুডিও সূত্র খবর, যেখানে দিনে সাধারণত ১৪ ঘণ্টা শুটিং হয়, আজ সেখানে ২৮ ঘণ্টা পর্যন্ত কাজ চালানোর পরিকল্পনা করেছেন প্রযোজকরা। জি বাংলার ‘জোয়ার ভাটা’, স্টার জলসার ‘কম্পাস’ কিংবা সান বাংলার ‘লাখ টাকার লক্ষ্মী লাভ’-এর মতো মেগাগুলোতে ডবল ইউনিটে কাজ চলছে। অভিনেতা জীতু কমল জানান, 'চিরদিনই তুমি যে আমার' ধারাবাহিকেও ডবল ইউনিটে কাজ চলছে। তবে এনটি ১-এ ‘গঙ্গা’ ও ‘আনন্দী’ ডবল ইউনিটের সুবিধা পেলেও, ইন্দ্রপুরী স্টুডিওতে ‘পরিণীতা’ বা ‘দাদামণি’-র মতো সিরিয়ালগুলোকে একক ইউনিটেই লড়তে হচ্ছে।

সাধারণত মেগা সিরিয়ালগুলোর হাতে ২-৩ দিনের বেশি ‘ব্যাঙ্কিং’ থাকে না। আজকের মধ্যে অন্তত ৫০ মিনিটের ফুটেজ তৈরি করার লক্ষ্যমাত্রা নেওয়া হয়েছে। সপ্তাহের প্রথম দিন এমনিতেই ব্যস্ততা থাকে, তার ওপর এই বাড়তি চাপের ফলে দম ফেলার সময় নেই কারোর। জানা গিয়েছে, আজ কলাকুশলীদের দুপুরের এক ঘণ্টার বিরতিটুকুও দেওয়া সম্ভব হচ্ছে না বেশ কিছু ফ্লোরে। 

সামনেই বাঙালির প্রিয় উৎসব পয়লা বৈশাখ। প্রতিটি চ্যানেলেই বিশেষ পর্বের পরিকল্পনা থাকে। কিন্তু অনির্দিষ্টকালের এই কর্মবিরতি চললে সেই বিশেষ পর্বগুলোর শুটিং আদৌও শেষ হবে কি না, তা নিয়ে গভীর সংশয় তৈরি হয়েছে। স্নেহাশিস চক্রবর্তীর প্রযোজনা সংস্থা ‘ব্লু’জ’-এর রুণা সরকার স্পষ্ট জানিয়েছেন, তাঁদের হাতে বড়জোর দিন দুয়েকের এপিসোড মজুত আছে। তা ফুরিয়ে গেলে দর্শক কী দেখবেন, তা এখনও অনিশ্চিত।

সিরিয়ালের পাশাপাশি পিছিয়ে গেল ওয়েব সিরিজের শ্যুটিংও। পরিচালক শমীক রায়চৌধুরীর আসন্ন ওয়েব সিরিজ ‘তারকাটা’-র শুটিং হওয়ার কথা ছিল ৭ এপ্রিল। কিন্তু কর্মবিরতির জেরে বেহালা, শালিমারের সমস্ত লোকেশনে শুটিং বাতিল করা হয়েছে। এই সিরিজের মুখ্য চরিত্রে রয়েছেন বিক্রম চট্টোপাধ্যায় এবং স্বয়ং প্রিয়াঙ্কা সরকার। পরিচালক জানান, প্রিয়াঙ্কার ব্যক্তিগত শোক এবং বর্তমান আইনি লড়াইয়ের কথা মাথায় রেখে তাঁরা অপেক্ষা করছেন। প্রিয়াঙ্কার সঙ্গে কথা বলেই পরবর্তী তারিখ নির্ধারণ করা হবে।

শ্যুটিং চলছিল প্রসেনজিত্‍ চট্টোপাধ্যায়ের ছবিরও। পরিচালক ইন্দ্রদীপ দাশগুপ্তের ছবি ‘অভিযান’-এর শুটিং শিডিউলও ওলটপালট হয়ে গিয়েছে। ৭ তারিখে যিশু সেনগুপ্ত ও প্রতীক দত্তদের নিয়ে শুটিং হওয়ার কথা থাকলেও তা স্থগিত করা হয়েছে। এমনকি ৯ ও ১০ তারিখে প্রসেনজিৎ চট্টোপাধ্যায় এবং শুভশ্রী গঙ্গোপাধ্যায়ের মতো তারকাদের নিয়ে যে বড় শিডিউল ছিল, তা-ও এখন অনিশ্চয়তার মুখে। চলছে আরও একটি ছবির শ্যুটিং। পরিচালক দুলাল দে-র ছবি ‘ফাঁদ’-এর শুটিংয়ে বৃহস্পতিবার উপস্থিত থাকার কথা ছিল ঋত্বিক চক্রবর্তী, অনির্বাণ চক্রবর্তী ও ইশা সাহার মতো একঝাঁক তারকার। 

মূলত অভিনেতা রাহুলের মৃত্যুর প্রতিবাদে এবং শুটিং ফ্লোরে বৈদ্যুতিক ও জীবন বিমার নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করতেই এই চরম পথ বেছে নিয়েছে শিল্পী ও কলাকুশলী সংগঠনগুলি। মঙ্গলবার থেকে স্টুডিওর আলো নিভে গেলে বাংলার ড্রয়িংরুম থেকে সিনেমা হলে বিনোদনের রসদ কতটা মিলবে, এখন সেটাই সবথেকে বড় প্রশ্ন। এই বিষয়ে এখনও পর্যন্ত কোনও চ্যানেল কর্তৃপক্ষ আনুষ্ঠানিক কোনও বিবৃতি দেয়নি।

 

(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের AppFacebookWhatsapp ChannelX (Twitter)YoutubeInstagram পেজ-চ্যানেল) 

About the Author

Soumita Mukherjee

ইংরেজিতে মাস্টার্স, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের সাংবাদিকতার ছাত্রী। বিনোদনের খবর করা নেহাত বিনোদন নয়, গত ১৪ বছরের সাংবাদিক জীবনে তা প্রতিষ্ঠা করেছেন।তারকাদের প্রশ্ন করাতেই সাবলীল। ভোট কভারেজ থেকে দেশ-বিদেশের সব রকমের খবর, ফিল্ড রিপোর্টিং থেকে ভয়েস ওভার, কপি লেখা থেকে ইভেন্ট-- সর্বমুখিন, সর্বত্রগামী।

...Read More

Tags:
Tollywood StrikeShooting ShutdownMega Serial UpdateRahul Arunoday
পরবর্তী
খবর

.

পরবর্তী খবর

