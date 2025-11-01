Cine Federation: ফেডারেশনের ঐক্যের বার্তা! বিজয়া সম্মিলনীতে টলি তারকার হাট...

Cine Federation: ফেডারেশনের ঐক্যের বার্তা! বিজয়া সম্মিলনীতে টলি তারকার হাট...
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: টলিউড ইন্ডাস্ট্রির অভ্যন্তরে নানা সমস্যা, টেকনিশিয়ানদের পারিশ্রমিক ও কাজের সময় নিয়ে চলা জটিলতার আবহে ঐক্যের বার্তা নিয়ে এল ফেডারেশনের বিজয়া সম্মিলনী। ফেডারেশনের সভাপতি স্বরূপ বিশ্বাস এই বছর প্রথম এমন এক উদ্যোগ নিলেন, যার পাশে অভিভাবকের মতো ছিলেন রাজ্যের মন্ত্রী অরূপ বিশ্বাস। টলিউডের সব গোষ্ঠীকে এক ছাতার নিচে আনার এই চেষ্টাকে স্বাগত জানিয়েছেন সকলে।
স্বরূপ বিশ্বাস বর্তমানে টলিপাড়ার একাধিক সমস্যার সমাধানে উদ্যোগ নিয়েছেব। টেকনিশিয়ানদের পারিশ্রমিক বৃদ্ধি, কাজের সময় কমানো এবং প্রযোজক সংস্থাগুলির সঙ্গে বসে বাংলা সিনেমার প্রদর্শনের সঠিক বন্টন নিশ্চিত করার মতো গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে তিনি কাজ করছেন। এই সব সামলে তিনি বিজয়া সম্মিলনীর আয়োজন করেন, যেখানে এক মঞ্চে হাজির হন টলিউডের দুই সুপারস্টার— দেব এবং জিৎ। এছাড়াও ছিলেন পরিচালক শিবপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় এবং অভিনেতা তথা রাজনীতিবিদ কুণাল ঘোষ।
অনুষ্ঠানে মন্ত্রী অরূপ বিশ্বাস সুপারস্টার দেবকে দিয়ে কুণাল ঘোষকে সম্বর্ধনা জানান। এই উদ্যোগকে দেব, জিৎ সহ উপস্থিত সকল অভিনেতা এবং মন্ত্রী অরূপ বিশ্বাস সাধুবাদ জানান। স্বরূপ বিশ্বাস বললেন, "সারা বছর কাজ হয়, একটা দিন সবাই মিলে একসঙ্গে সময় কাটানো এটাই উদ্দেশ্য এই বিজয়া সম্মিলনীর। এক পরিবারে প্রযোজক পরিচালক, বিভিন্ন টিভি চ্যানেলের একসঙ্গে হলেই এমন সুন্দর সন্ধ্যা পাওয়া যায়।" দেব ও জিৎ দুজনেই বলেন, একসঙ্গে ইন্ডাস্ট্রির সকলে কাজ করাই তাঁদের প্রধান উদ্দেশ্য। মন্ত্রী অরূপ বিশ্বাস এই ধরনের প্রীতিভোজ প্রতি বছর আয়োজন করার জন্য ফেডারেশনের ভূয়সী প্রশংসা করেন।
এই মঞ্চেই দেখা গেল অভিনেতা কুণাল ঘোষের সঙ্গে দেবের সখ্যতা ও খুনসুটি। কুণাল ঘোষ নিজের পরিচিত ভঙ্গিতে দেবকে 'ভাই' সম্বোধন করেন। এই দৃশ্য প্রমাণ করে যে, গত কয়েকমাসের সোশ্যাল মিডিয়ার যাবতীয় তরজা ভুলে টলিপাড়ার বৃহত্তর স্বার্থে তারা এক হয়েছেন। ফেডারেশনের সভাপতি স্বরূপ বিশ্বাস তাঁর এই উদ্যোগের মাধ্যমে সব গোষ্ঠীকে এক সুতোর মালায় গেঁথে টলিউডের জন্য এক নতুন ভবিষ্যতের দিকে নজর দিলেন বলে মনে করছে ওয়াকিবহাল মহল।
