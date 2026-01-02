English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
  • Tollywood: পুলিস কমিশনারের দ্বারস্থ যীশু-পরম-স্বরূপরা, ঠিক কী অভিযোগ টলিপাড়ার?

Tollywood: পুলিস কমিশনারের দ্বারস্থ যীশু-পরম-স্বরূপরা, ঠিক কী অভিযোগ টলিপাড়ার?

Swarup Biswas | Jisshu Sengupta | Srijit Mukerji | Parambrata Chatterjee: চলচ্চিত্রের টিজার প্রকাশ, প্রচার কার্যক্রম বা সিনেমা মুক্তির সময় পরিকল্পিতভাবে কখনো পরিচালক, কখনো প্রযোজক, আবার কখনো শিল্পী ও তাঁদের পরিবারের ব্যক্তিগত জীবনের ওপর আঘাত হানা হচ্ছে। তারই প্রতিবাদে লালবাজারে সাইবার ক্রাইমে অভিযোগ জমা দিলেন টলিউডের কর্তা ব্যক্তিরা। 

সৌমিতা মুখোপাধ্যায় | Updated By: Jan 2, 2026, 07:17 PM IST
Tollywood: পুলিস কমিশনারের দ্বারস্থ যীশু-পরম-স্বরূপরা, ঠিক কী অভিযোগ টলিপাড়ার?

রণয় তিওয়ারি: শুক্রবার দুপুর থেকেই সরগরম টলিউড। এদিন দুপুর লালবাজারে পুলিস কমিশনারের সঙ্গে দেখা করতে যান ফেডারেশনের সভাপতি স্বরূপ বিশ্বাস (Swarup Biswas), ইম্পার সভাপতি পিয়া সেনগুপ্ত থেকে শুরু করে প্রযোজক শ্রীকান্ত মোহতা, নিশপাল সিং রানে, রানা সরকার, পরিচালক ইন্দ্রদীপ দাশগুপ্ত, অভিনেতা যীশু সেনগুপ্ত, পরমব্রত চট্টোপাধ্যায় সহ আরও অনেকে। ঠিক কী বিষয়ে অভিযোগ তাঁদের? 

পিয়া এবং স্বরূপ জানান যে, তাঁরা নগরপাল এবং সাইবার অপরাধদমন শাখার উচ্চপদস্থ কর্মকর্তাদের সঙ্গে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। টলিউড প্রতিনিধিদের অভিযোগগুলো কর্তৃপক্ষ অত্যন্ত মনোযোগের সঙ্গে শুনেছেন এবং এই বিষয়ে দ্রুত ও কড়া পদক্ষেপ গ্রহণ করার আশ্বাস দিয়েছেন। এদিন প্রায় ১ ঘণ্টা কমিশনারের সঙ্গে মিটিং করেন তাঁরা। 

অভিযোগ পত্রে লেখা--

"আমরা ফিল্ম স্ক্রিনিং কমিটির অন্তর্গত সমগ্র টলিউড ইন্ডাস্ট্রির পক্ষ থেকে, অর্থাৎ ফেডারেশন, ইআইএমপিএ (EIMPA), পরিচালক, প্রযোজক, কলাকুশলী ও অভিনেতা-অভিনেত্রীসহ সকল সংশ্লিষ্টদের প্রতিনিধিত্ব করে আজ আপনার কাছে একটি অত্যন্ত গুরুতর ও উদ্বেগজনক বিষয়ে সবিনয় আবেদন জানাতে এসেছি।

অনেকদিন ধরে লক্ষ্য করা যাচ্ছে যে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম (Social Media) যেমন ইনস্টাগ্রাম, ফেসবুক, ইউটিউব, রিলস প্রভৃতি জনপ্রিয় প্ল্যাটফর্মকে ব্যবহার করে কিছু ব্যক্তি উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে টলিউডের সঙ্গে যুক্ত বিভিন্ন প্রযোজক, পরিচালক, শিল্পী ও কলাকুশলীদের বিরুদ্ধে ব্যক্তিগত আক্রমণ চালাচ্ছে। শুধু তাই নয়, তাঁদের পরিবারকে জড়িয়ে কুরুচিপূর্ণ ছবি, আপত্তিকর লেখা ও নক্কারজনক মন্তব্য প্রকাশ করা হচ্ছে, যা অত্যন্ত দুঃখজনক ও নিন্দনীয়।

বিশেষ করে কোনো চলচ্চিত্রের টিজার প্রকাশ, প্রচার কার্যক্রম বা সিনেমা মুক্তির সময় পরিকল্পিতভাবে কখনো পরিচালক, কখনো প্রযোজক, আবার কখনো শিল্পী ও তাঁদের পরিবারের ব্যক্তিগত জীবনের ওপর আঘাত হানা হচ্ছে। এই ধরনের ভাষা ও আক্রমণের মাত্রা এতটাই অশালীন ও অবমাননাকর যে তা শুধুমাত্র সমগ্র টলিউডের জন্য লজ্জাজনক নয়, বরং সহ্যের সমস্ত সীমা অতিক্রম করে যাচ্ছে। এর ফলে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের সামাজিক সম্মান মারাত্মকভাবে ক্ষুণ্ণ হচ্ছে এবং তাঁদের ব্যক্তিগত ও পারিবারিক জীবনেও গভীর নেতিবাচক প্রভাব পড়ছে।

অতএব, ফিল্ম স্ক্রিনিং কমিটির পক্ষ থেকে তথা সমগ্র টলিউড ইন্ডাস্ট্রির তরফে আমরা এই ধরনের উদ্দেশ্যপ্রণোদিত, কুরুচিপূর্ণ ও মানহানিকর আক্রমণের তীব্র নিন্দা ও ধিক্কার জানাচ্ছি। একই সঙ্গে আপনার নিকট আমাদের সবিনয় আবেদন, আপনি দয়া করে এই ধরনের কর্মকাণ্ডে যুক্ত ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে কঠোরতম আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন এবং দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির মাধ্যমে ভবিষ্যতে এই ধরনের অপরাধ প্রতিরোধে কার্যকর ভূমিকা নেবেন।
আমরা বিশ্বাস করি, টলিউডের মান, মর্যাদা ও সুস্থ পরিবেশ বজায় রাখতে আপনার সহযোগিতা আমাদের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হবে।
এই বিষয়ে আপনার সদয় দৃষ্টি ও প্রয়োজনীয় পদক্ষেপের জন্য আমরা আগাম কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি"।

উপরোক্ত অভিযোগপত্রে স্বাক্ষর করেছেন ফিল্ম স্ক্রিনিং কমিটির সদস্যরা। সেই তালিকায় রয়েছেন, নিশপাল সিং রানে, শ্রীকান্ত মোহতা, রানা সরকার, আবীর চট্টোপাধ্যায়, পঙ্কজ লাডিয়া, এন. আর. দত্ত, জয়দীপ মুখার্জি, সৃজিত মুখোপাধ্যায়, পরমব্রত চট্টোপাধ্যায়, নবীন চৌখানি, ইন্দ্রদীপ দাশগুপ্ত, যীশু ইউ সেনগুপ্ত, জিনিয়া সেন, শিবপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, পিয়া সেনগুপ্ত, স্বরূপ বিশ্বাস, রৌশনি মুখার্জি ও বনি সেনগুপ্ত। 

About the Author

Soumita Mukherjee

ইংরেজিতে মাস্টার্স, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের সাংবাদিকতার ছাত্রী। বিনোদনের খবর করা নেহাত বিনোদন নয়, গত ১৪ বছরের সাংবাদিক জীবনে তা প্রতিষ্ঠা করেছেন।তারকাদের প্রশ্ন করাতেই সাবলীল। ভোট কভারেজ থেকে দেশ-বিদেশের সব রকমের খবর, ফিল্ড রিপোর্টিং থেকে ভয়েস ওভার, কপি লেখা থেকে ইভেন্ট-- সর্বমুখিন, সর্বত্রগামী।

...Read More

