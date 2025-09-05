Tota Roy Chowdhury: 'আমরা বহুদিনের বন্ধু কিন্তু কাজ করা হয়নি', প্রথমবার একসঙ্গে বড়পর্দায় জিত্‍-টোটা...

Tota Roy Chowdhury: 'আমরা বহুদিনের বন্ধু কিন্তু কাজ করা হয়নি', প্রথমবার একসঙ্গে বড়পর্দায় জিত্-টোটা...
Jeet-Tota: প্রথমবার একসঙ্গে বড়পর্দায় দেখা যাবে সুপারস্টার জিত্ ও অভিনেতা টোটা রায়চৌধুরীকে। কেউ বলে বিপ্লবী কেউ বলে ডাকাত ছবিতে দেখা যাবে এই দুই তারকাকে।
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: এবার বড়পর্দায় একসঙ্গে দেখা যাবে জিত্ (Jeet) ও টোটা রায়চৌধুরীকে (Tota Roy Chowdhury)। কেউ বলে বিপ্লবী কেউ বলে ডাকাত ছবিতে দেবী রায়ের চরিত্রে অভিনয় করবেন টোটা রায়চৌধুরী। এই প্রথম একই ছবিতে দেখা যাবে দুই অভিনেতাকে।
টোটা বলেন, "একজন অভিনেতা হিসেবে আমি সবসময় চিত্রনাট্যকেই সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিয়েছি। কেউ বলে বিপ্লবী কেউ বলে ডাকাত পড়ার পরই বুঝেছিলাম, এর মধ্যে সেই দৃঢ়তা ও গভীরতা রয়েছে যা আমি খুঁজছিলাম। আমার চরিত্রটি বহুস্তরীয়, যেখানে কিছু বিশেষ বৈশিষ্ট্য ও সূক্ষ্মতা রয়েছে—যা আমাকে সত্যিই উত্তেজিত করেছে। আমি সবসময় পথিকৃতের কাজ পছন্দ করেছি, আর এই প্রজেক্টে অবশেষে তাঁর সঙ্গে কাজ করতে পারছি বলে খুব ভালো লাগছে। প্রযোজক প্রদীপ কুমার নন্দীর পেশাদারিত্ব এবং ছবির প্রতি তাঁর উচ্চাকাঙ্ক্ষা আমাকে মুগ্ধ করেছে— এই ছবির ভিশনের প্রতি আমার আস্থা বাড়িয়ে দিয়েছে। সর্বোপরি, জিৎ আর আমি বহুদিনের বন্ধু হলেও, একসঙ্গে কাজ করা হয়ে ওঠেনি। আমি আনন্দিত যে এই ছবি অবশেষে আমাদের প্রথমবারের মতো একসঙ্গে পর্দায় নিয়ে আসছে"।
পরিচালক পথিকৃত বসু বলেন, "আমি ভীষণ উচ্ছ্বসিত যে টোটা রায়চৌধুরী কেউ বলে বিপ্লবী কেউ বলে ডাকাত ছবিতে দুর্গা রায়ের চরিত্রে অভিনয় করছেন। টোটা দার বড় ভক্ত হিসেবে আমি সবসময়ই তাঁর ব্যক্তিত্ব ও পর্দার উপস্থিতিকে প্রশংসা করেছি, আর বহুদিন ধরে চেয়েছি তাঁকে একেবারে পূর্ণাঙ্গ অ্যাকশন অবতারে দেখতে। এই ছবিই সেই স্বপ্নকে সত্যি করছে"।
"দুর্গা রায় আসলে অনন্ত সিংহের চিরশত্রু — নেতিবাচক অর্থে নয়, বরং এক শক্তিশালী আইনরক্ষক হিসেবে বিদ্রোহের বিপরীতে দাঁড়িয়ে থাকা এক প্রতিপক্ষ। একে অনেকটা ইস্ট বেঙ্গল বনাম মোহনবাগান দ্বন্দ্বের মতো বলা যায় — দুই দিক থেকে আসা দুই মহীরুহের সংঘর্ষ। তাই জিৎ দা আর টোটা দার মুখোমুখি সংঘর্ষ নিঃসন্দেহে হবে এক দুর্দান্ত সিনেমাটিক অভিজ্ঞতা। টোটা দা-ই সেই উপযুক্ত অভিনেতা, যিনি তীব্রতা, ভারসাম্য আর কর্তৃত্ব এনে জিৎ দার পর্দার আভার বিপ্রতীপে সমানভাবে একটি চরিত্রকে গড়ে তুলতে পারবেন", বললেন পরিচালক।
১৯৬০-এর দশকের কলকাতার পটভূমিতে নির্মিত, "অনন্ত" একজন রহস্যময় এবং দক্ষ বয়স্ক ব্যক্তির যাত্রা অনুসরণ করে, যিনি একজন ডাকাত এবং একজন বিপ্লবী হিসেবে বিবেচিত হওয়ার মধ্যে দোদুল্যমান হন। গল্পটি অনন্তের জীবনকে ফ্ল্যাশব্যাকের মাধ্যমে উন্মোচন করে, মাস্টারদা সূর্য সেনের নির্দেশনায় একজন স্বাধীনতা সংগ্রামী হিসেবে ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে তার সম্পৃক্ততা প্রকাশ করে। স্বাধীনতার পর, সামাজিক দুর্নীতি এবং সাধারণ মানুষের শোষণের দ্বারা হতাশ হয়ে, তিনি বঞ্চিতদের মধ্যে সম্পদ পুনর্বণ্টন করার জন্য ব্যাংক ডাকাতি এবং শক্তিশালী ব্যক্তিত্বদের দিকে ঝুঁকে পড়েন। ইন্সপেক্টর দুর্গা রায়ের নেতৃত্বে পুলিশ যখন তাকে খুঁজে বের করার চেষ্টা করে, তখন অনন্তের সূক্ষ্ম পরিকল্পনা এবং সামরিক দক্ষতা তাকে এগিয়ে রাখে ও পুলিশের কাজ কঠিন হয়ে পড়ে। আখ্যানটি তার বর্তমান দিনের ডাকাতির সাথে তার করুণ অতীতকে মিশিয়ে দেয়, তার ত্যাগ, সহকর্মীদের হারানো এবং তারা যে আদর্শের জন্য লড়াই করেছিল তার সাথে বিশ্বাসঘাতকতা দেখায়। অবশেষে, অনন্তের কর্মকাণ্ড ন্যায়বিচার এবং অপরাধের মধ্যে অস্পষ্ট রেখাকে প্রশ্নবিদ্ধ করে।
