Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /বিনোদন
  • /‘Toxic’ নিয়ে নেগেটিভ রিভিউ, ইউটিউবারকে আইনি নোটিস! আদালতের নির্দেশ ঘিরে বাড়ছে বিতর্ক

‘Toxic’ নিয়ে নেগেটিভ রিভিউ, ইউটিউবারকে আইনি নোটিস! আদালতের নির্দেশ ঘিরে বাড়ছে বিতর্ক

যশের নতুন ছবি টক্সিক মুক্তির পর নেগেটিভ রিভিউ ঘিরে তৈরি হয়েছে আইনি বিতর্ক। ইউটিউবার সূরজ কুমার তাঁর রিভিউ নিয়ে আইনি নোটিস পাওয়ার কথা জানিয়েছেন। এর আগে বেঙ্গালুরুর একটি আদালত ছবিটি নিয়ে মিথ্যা বা মানহানিকর কনটেন্ট প্রকাশ ও ছড়ানোর উপর অন্তর্বর্তী নিষেধাজ্ঞা জারি করেছিল। তবে আদালতের নির্দেশ সরাসরি ছবির সমালোচনা নিষিদ্ধ করেনি। 

Written ByDebasmita Das
Published: Aug 28, 2026, 04:22 PM IST|Updated: Aug 28, 2026, 04:22 PM IST
‘Toxic’ নিয়ে নেগেটিভ রিভিউ, ইউটিউবারকে আইনি নোটিস! আদালতের নির্দেশ ঘিরে বাড়ছে বিতর্ক
Image Credit: ফাইল ছবি

About the Author

Debasmita Das

Debasmita Das

৮ বছর আগে বৈদ্যুতিন মাধ্যমে হাতেখড়ি। ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস থেকে ডিজিটাল দুনিয়ায় পা। ক্যামেরার সামনে অথবা ডেস্ক-- সমান সাবলীল। বিনোদন দুনিয়ায় সাংবাদিকতার শুরু। ক্রমে নিজের আগ্রহের তালিকায় যুক্ত হয়েছে রাজনীতি, ক্রাইম, প্রযুক্তি, অর্থনীতি, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক। বিশ্বাস, ডিজিটাল সাংবাদিকতা এখন মার্কেটিং ও প্যাকেজিং। 

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
১৭৩০ কেজির দানবীয় Innova Crysta টানছে ৬৫০ কেজির খুদে Maruti 800!
2
3
4
5