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বিজয়-পত্নী ডিভোর্সের মামলা তুলে নিতেই তৃষার বিস্ফোরক পোস্ট! কাকে নিশানা?

Vijay Sangeetha divorce: বিজয় ও সঙ্গীতার ২৬ বছরের দাম্পত্য ভাঙার আইনি লড়াই হঠাৎ থমকে গেলেও আসল রহস্য যেন আরও ঘনীভূত হল। সঙ্গীতা মামলা ফিরিয়ে নিতেই তৃশার এক বিস্ফোরক বার্তা— “এই বয়সে নাটক লজ্জাজনক!” এটি কি শুধুই কোনও ক্ষোভ, নাকি আইনি সমাধানের নেপথ্যে ঘনিয়ে উঠছে সম্পর্কের আরও বড় কোনও ঝড়?

Written ByDebasmita Das
Published: Aug 12, 2026, 01:35 PM IST|Updated: Aug 12, 2026, 01:41 PM IST
বিজয়-পত্নী ডিভোর্সের মামলা তুলে নিতেই তৃষার বিস্ফোরক পোস্ট! কাকে নিশানা?
Image Credit: ফাইল ছবি

About the Author

Debasmita Das

Debasmita Das

৮ বছর আগে বৈদ্যুতিন মাধ্যমে হাতেখড়ি। ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস থেকে ডিজিটাল দুনিয়ায় পা। ক্যামেরার সামনে অথবা ডেস্ক-- সমান সাবলীল। বিনোদন দুনিয়ায় সাংবাদিকতার শুরু। ক্রমে নিজের আগ্রহের তালিকায় যুক্ত হয়েছে রাজনীতি, ক্রাইম, প্রযুক্তি, অর্থনীতি, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক। বিশ্বাস, ডিজিটাল সাংবাদিকতা এখন মার্কেটিং ও প্যাকেজিং। 

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