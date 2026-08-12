/বিজয়-পত্নী ডিভোর্সের মামলা তুলে নিতেই তৃষার বিস্ফোরক পোস্ট! কাকে নিশানা?

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: অভিনেতা ও তামিলনাড়ুর মুখ্যমন্ত্রী বিজয়ের পারিবারিক বিবাদ এবং অভিনেত্রী তৃষা কৃষ্ণনের রহস্যময় সোশ্যাল মিডিয়া বার্তা নিয়ে দক্ষিণী বিনোদন জগতে জল্পনা নতুন মোড় নিয়েছে। বিজয়ের স্ত্রী সঙ্গীতা স্বর্ণলিঙ্গম তাঁদের দীর্ঘদিনের বিবাহবিচ্ছেদের আবেদন আইনিভাবে প্রত্যাহার করে নেওয়ার পরই এই বিতর্ক নতুন মাত্রা পায়। স্বামী বিজয়ের বিরুদ্ধে বিবাহবর্হিভূত সম্পর্কের অভিযোগ এনে নিজেই বিচ্ছেদ চেয়েছিলেন সঙ্গীতা। কোন কারণে সেই সিদ্ধান্ত থেকে পিছিয়ে এলেন তিনি, সেটা এখনও জানা যায়নি।
তৃষা কৃষ্ণনের রহস্যময় ইনস্টাগ্রাম পোস্ট
সঙ্গীতা ডিভোর্সের আবেদন ফিরিয়ে নেওয়ার ঠিক কয়েকদিন পরেই তৃষা তাঁর ইনস্টাগ্রাম স্টোরিতে দুটি ইঙ্গিতপূর্ণ বার্তা শেয়ার করেন। প্রথম পোস্টে তৃষা লেখেন, “এই বয়সে এসে নাটক করাটা লজ্জাজনক… গিয়ে কিছু অর্থ উপার্জন করুন আর শান্তিতে থাকুন”। দ্বিতীয় পোস্টে 'ইভিল-আই' ইমোজি-সহ তিনি রি-শেয়ার করেন, “যে জীবন পাওয়ার জন্য একসময় প্রার্থনা করেছিলেন, সেই জীবন পেয়ে নিজেকে ধন্য মনে হওয়াটাই তো কত বড় পরম সৌভাগ্য”। যদিও পোস্টে তৃষা নির্দিষ্ট কারও নাম প্রকাশ করেননি, তবে বিজয়ের ব্যক্তিগত জীবনের সাম্প্রতিক টানাপোড়েনের পটভূমিতে এই প্রতিক্রিয়া নেটিজেনদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে।
বিতর্কের মাঝেই পারিবারিক উদযাপন
সামাজিক মাধ্যমে গুঞ্জনের আবহেই তৃষা তাঁর ব্যক্তিগত জীবনের এক আনন্দের মুহূর্ত ভাগ করে নেন। তাঁর ঠাকুমার ৯৮তম জন্মদিনের পারিবারিক উদযাপনের একাধিক ছবি শেয়ার করেন। ছবিতে বেগুনি রঙের শাড়ি পরা ঠাকুমার সঙ্গে সোনালী মোমবাতি ও অ্যালমন্ড কেক কেটে আনন্দ উদযাপনে উপস্থিত ছিলেন তৃষার মা, পরিবারের অন্যান্য সদস্য এবং তাঁর প্রিয় পোষ্য কুকুর 'ইজি'।
সঙ্গীতার ডিভোর্স আবেদন প্রত্যাহার
১৯৯৯ সালে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হওয়া বিজয় ও সঙ্গীতার দুই সন্তান রয়েছে— জ্যাসন সঞ্জয় ও দিব্যা সাশা। দীর্ঘ ২৬ বছরের দাম্পত্যে চিড় ধরার পর ঘটনার গতিপ্রকৃতি হঠাৎই মোড় নেয়। চেঙ্গালপট্টুর ফ্যামিলি কোর্টে ভিডিয়ো কনফারেন্সের মাধ্যমে উপস্থিত হয়ে সঙ্গীতা জানান, তিনি এই আইনি প্রক্রিয়া আর চালিয়ে যেতে চান না এবং মামলা প্রত্যাহারের আর্জি জানান। বিজয়ের আইনি দল এই প্রত্যাহারে কোনও আপত্তি জানায়নি। আদালত মামলা খারিজের অনুমতি দিলেও ভবিষ্যতে প্রয়োজন মনে করলে সঙ্গীতাকে নতুন করে আবেদন করার সুযোগ খোলা রেখেছে। তবে সঙ্গীতা কেন হঠাৎ মামলা ফিরিয়ে নিলেন, তা আদালতের নির্দেশে উল্লেখ করা হয়নি।
ডিভোর্সের আবেদনে মূল অভিযোগ কী ছিল?
২০২৬ সালের ফেব্রুয়ারিতে সঙ্গীতা যখন প্রথম ডিভোর্সের আবেদন করেন, তখন তিনি বেশ কিছু গুরুতর অভিযোগ এনেছিলেন। সঙ্গীতা দাবি করেছিলেন, বিজয় এক সহ-অভিনেত্রীর সঙ্গে সম্পর্কে জড়িয়ে পড়েন, যা তাঁকে চরম মানসিক যন্ত্রণা দিয়েছে এবং তাঁদের বৈবাহিক বিশ্বাসের অবমাননা করেছে। বিজয় প্রথমে এই সম্পর্ক শেষ করার আশ্বাস দিলেও তা অব্যাহত রাখেন বলে অভিযোগ করা হয়। সঙ্গীতা এই ঘটনাকে মানসিক অবহেলা, জনসমক্ষে অপমান ও 'কনস্ট্রাক্টিভ ডেজারশন' হিসেবে উল্লেখ করে স্থায়ী খোরপোশ ও বাসস্থানের অধিকার চেয়েছিলেন।
বিজয় ও তৃষার সমীকরণ কেন আলোচনার কেন্দ্রে?
আইনি নথিতে সঙ্গীতা কোনও নির্দিষ্ট অভিনেত্রীর নাম প্রকাশ না করলেও সংবাদমাধ্যম ও সামাজিক মাধ্যমে তৃষার নাম জড়িয়ে পড়ে। বিজয়ের সঙ্গে তৃষার একাধিক প্রকাশ্য উপস্থিতি এই জল্পনাকে আরও জোরালো করে। 'গিলি', 'তিরুপাচ্চি', 'কুরুভি'-র পর ২০২৩ সালে ব্লকবাস্টার ছবি 'লিও'-তে তাঁদের অনস্ক্রিন প্রত্যাবর্তন ব্যাপক জনপ্রিয়তা পায়। ডিভোর্সের খবর প্রকাশ্যে আসার পরই চেন্নাইয়ের এক বিয়ের অনুষ্ঠানে দুজনকে একসঙ্গে দেখা যায়। তামিলনাড়ুর নির্বাচনের ফলাফলের দিন তৃষাকে বিজয়ের বাসভবনে দেখা গিয়েছিল। পরবর্তীতে বিজয়ের মুখ্যমন্ত্রী পদের শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠানেও উপস্থিত ছিলেন তিনি। গত জুনে বিজয়ের ৫২তম জন্মদিনে কেকের সামনে দাঁড়ানো একটি ছবি পোস্ট করে তৃষা লিখেছিলেন, “To the person who makes it all worth it, HBD”।
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