TV actor Ashish Kapoor arrested: ধর্ষণের অভিযোগে গ্রেফতার ছোটপর্দায় জনপ্রিয় অভিনেতা!

TV actor Ashish Kapoor arrested: ধর্ষণের অভিযোগে গ্রেফতার ছোটপর্দায় জনপ্রিয় অভিনেতা!
TV actor Ashish Kapoor arrested: ধর্ষণের পুণে থেকে টিভি অভিনেতা আশিস কাপুরকে গ্রেফতার করল পুলিস।
প্রমোদ শর্মা: হাউস পার্টিতে মহিলাকে ধর্ষণ! গ্রেফতার টিভি অভিনেতা আশিস কাপুর। পুণে থেকে অভিনেতাকে যে গ্রেফতার করা হয়েছে, সেকথা জানিয়েছেন ডিসিপি (নর্থ) রাজা বনথিয়া।
অগাস্টের দ্বিতীয় সপ্তাহের ঘটনা। নির্যাতিতার দাবি, দিল্লিতে একটি হাউস পার্টির আয়োজন করেছিলেন আশিসের এক বন্ধু। প্রথমে তাঁর অভিযোগ ছিল, সেই পার্টিতে বাথরুমে নিয়ে গিয়ে তাঁকে ধর্ষণ করেন অভিনেতা। সঙ্গে ছিলেন তাঁর বন্ধু ও আরও দুই অজ্ঞাতপরিচয় ব্য়ক্তিও। পরে অবশ্য শুধুমাত্র আশিষের বিরুদ্ধেই ধর্ষণের অভিযোগ আনেন নির্যাতিতা।
পুলিস সূত্রে খবর, অভিযোগ পাওয়ার পরই অভিযুক্ত গতিবিধি উপর নজর রাখছিলেন তদন্তকারীরা। প্রথমে গোয়া ও পরে পুণেতে অভিনেতার খোঁজ মেলে। দু'জায়গাতেই দল পাঠানো হয়েছিল। শেষপর্যন্ত পুণে থেকে গ্রেফতার করা হয় অভিয়ুক্তকে। পুলিসের দাবি, সোশ্য়াল মিডিয়া মারফত্ নির্যাতিতাকর সঙ্গে আলাপ হয় অভিনেতার। এরপর বন্ধুর পার্টিতে ওই মহিলাকে নিমন্ত্রণ করেন তিনি।
