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TV actor Sanchita Ugale Death: প্রাক্তন প্রেমিকের প্রতারণা, কাস্টিং কাউচ! শেষ হল ২২ বছরের জীবন, সঞ্চিতার মৃত্যুতে রহস্য

TV actor Sanchita Ugale: উজ্জ্বল শর্মা নাকি সঞ্চিতার কাছ থেকে টাকা ধার নিয়েছিলেন। টাকা ফেরত চাইলে উজ্জ্বল দুর্ব্যবহার শুরু করেন। সঞ্চিতাকে মারধরের হুমকিও দেওয়া হয়েছিল বলে অভিযোগ। এই সংক্রান্ত চ্যাটের স্ক্রিনশটও নাকি রয়েছে, যেখানে আপত্তিকর ভাষা ব্যবহার করা হয়েছিল।

Written ByDebasmita Das
Published: Jun 16, 2026, 05:02 PM IST|Updated: Jun 16, 2026, 05:08 PM IST
TV actor Sanchita Ugale Death: প্রাক্তন প্রেমিকের প্রতারণা, কাস্টিং কাউচ! শেষ হল ২২ বছরের জীবন, সঞ্চিতার মৃত্যুতে রহস্য
Image Credit: ফাইল ছবি

About the Author

Debasmita Das

Debasmita Das

৮ বছর আগে বৈদ্যুতিন মাধ্যমে হাতেখড়ি। ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস থেকে ডিজিটাল দুনিয়ায় পা। ক্যামেরার সামনে অথবা ডেস্ক-- সমান সাবলীল। বিনোদন দুনিয়ায় সাংবাদিকতার শুরু। ক্রমে নিজের আগ্রহের তালিকায় যুক্ত হয়েছে রাজনীতি, ক্রাইম, প্রযুক্তি, অর্থনীতি, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক। বিশ্বাস, ডিজিটাল সাংবাদিকতা এখন মার্কেটিং ও প্যাকেজিং। 

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প্রাক্তন প্রেমিকের প্রতারণা, কাস্টিং কাউচ! শেষ হল ২২ বছরের জীবন, সঞ্চিতার মৃত্যুতে র
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