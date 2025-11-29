English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
Sayantani Mullick on Street Dog feeding: '১৫-২০ জন ঘিরে ধরে এলোপাথাড়ি মারতে থাকে', পথকুকুরদের খাওয়ানোয় চরম হেনস্থার শিকার সায়ন্তনী-ইন্দ্রনীল...

Sayantani Mullick | Indranil Mullick: অভিনেত্রী সায়ন্তনীর সোশ্যাল মিডিয়া অ্যাকাউন্ট থেকে জানা যায়, গতকাল রাতে বন্ধুদের সঙ্গে একটি রেস্টুরেন্টে ডিনার সেরে ফিরছিলেন তাঁরা। সেখানেই পথকুকুরদের খাওয়ান তাঁরা। রাজডাঙ্গায় পথ কুকুরদের খেতে দেওয়া নিয়ে স্থানীয় কিছু মানুষ তাঁদের ওপর ক্ষুব্ধ হন। কথা কাটাকাটি পৌঁছে যায় মারধরে। 

সৌমিতা মুখোপাধ্যায় | Updated By: Nov 29, 2025, 01:17 PM IST
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: পথ কুকুরদের (Street Dogs) খাবার দিতে গিয়ে মাঝরাতে চরম হেনস্তার শিকার হতে হলো টেলি পর্দার জনপ্রিয় অভিনেত্রী সায়ন্তনী মল্লিক (Sayantani Mullick) এবং তাঁর স্বামী ইন্দ্রনীল মল্লিককে (Indranil Mullick)। জানা যাচ্ছে, এই তারকা দম্পতিকে রাজডাঙ্গার (Rajdanga) রাস্তায় অপরিচিত কিছু ব্যক্তির ক্ষোভের মুখে পড়তে হয় এবং পরিস্থিতি এমন পর্যায়ে পৌঁছোয় যে স্থানীয়রা একসময় ইন্দ্রনীলের ওপর চড়াও হন।

অভিনেত্রী সায়ন্তনীর সোশ্যাল মিডিয়া অ্যাকাউন্ট থেকে জানা যায়, গতকাল রাতে বন্ধুদের সঙ্গে একটি রেস্টুরেন্টে ডিনার সেরে ফিরছিলেন তাঁরা। রেস্তোরাঁ থেকে বেরোনোর পরই তাঁরা পথ কুকুরদের খাবার দিতে শুরু করেন, যা তাঁরা প্রায়শই করে থাকেন। সেই মুহূর্তের একটি ভিডিও অভিনেত্রী তাঁর স্টোরিতে পোস্টও করেন। এর ঠিক পরেই শুরু হয় আসল বিপত্তি।

গোটা ঘটনাটি সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল হতেই কমেন্ট বক্সে সায়ন্তনী ও ইন্দ্রনীলের পাশে দাঁড়িয়েছেন নেটিজেনরা। অনেকেই এই ঘটনায় কসবা থানায় অবিলম্বে অভিযোগ দায়ের করার অনুরোধ জানিয়েছেন। মুখ্যমন্ত্রীর কাছেও আবেদন জানিয়েছেন অভিনেতা অভিনেত্রী। সায়ন্তনী বলেন, 'মাননীয়া আপনি সুবিচার করুন'। 

এই ঘটনাটি আরও একবার সমাজে পথ কুকুরদের প্রতি মানুষের অসচেতনতা এবং সংবেদনশীলতার অভাবকে স্পষ্ট করে তুলল। নিরীহ প্রাণীদের প্রতি এমন অত্যাচার এবং খাবার দেওয়া নিয়ে বিবাদ সৃষ্টি—এমন পরিস্থিতি এর আগেও একাধিক জায়গায় দেখা গেছে। ফলে সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশ থাকা সত্ত্বেও সমাজের একাংশের এই ধরনের আচরণ একটি প্রশ্নচিহ্ন তুলে দিল।

About the Author

Soumita Mukherjee

ইংরেজিতে মাস্টার্স, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের সাংবাদিকতার ছাত্রী। বিনোদনের খবর করা নেহাত বিনোদন নয়, গত ১৪ বছরের সাংবাদিক জীবনে তা প্রতিষ্ঠা করেছেন।তারকাদের প্রশ্ন করাতেই সাবলীল। ভোট কভারেজ থেকে দেশ-বিদেশের সব রকমের খবর, ফিল্ড রিপোর্টিং থেকে ভয়েস ওভার, কপি লেখা থেকে ইভেন্ট-- সর্বমুখিন, সর্বত্রগামী।

...Read More

Tags:
Sayantani MullickIndranil Mullickfeeding street dog
