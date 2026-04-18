TV Actor Siddharth Venugopal Died: ক্যানসারের সঙ্গে ২ বছরের লড়াই শেষ, মাত্র ৪১ বছরে প্রয়াত টেলিভিশনের জনপ্রিয় অভিনেতা সিদ্ধার্থ

TV Actor Siddharth Venugopal Died: ক্যানসারের সঙ্গে ২ বছরের লড়াই শেষ, মাত্র ৪১ বছরে প্রয়াত টেলিভিশনের জনপ্রিয় অভিনেতা সিদ্ধার্থ
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: গত দুই বছর ধরে মারণ রোগ ক্যানসারের সঙ্গে পাঞ্জা লড়ছিলেন। কিন্তু শেষরক্ষা হল না। মাত্র কয়েক বছরের অভিনয় জীবন আর একরাশ স্বপ্ন ফেলে চলে গেলেন মালয়ালম টেলিভিশনের জনপ্রিয় অভিনেতা সিদ্ধার্থ ভেনুগোপাল। মাত্র ৪১ বছরেই সব শেষ। তাঁর প্রয়াণে শোকস্তব্ধ দক্ষিণী বিনোদন দুনিয়া।
সিদ্ধার্থের চিকিৎসার শুরু থেকেই তাঁর পাশে ঢাল হয়ে দাঁড়িয়েছিলেন বর্ষীয়ান অভিনেত্রী সীমা জি নায়ার। প্রিয় সহকর্মীর মৃত্যু সংবাদটিও প্রথম তিনিই শেয়ার করেন। সোশ্যাল মিডিয়ায় সীমা লেখেন, "সব আশা ম্লান হয়ে গেল। জনপ্রিয় সিরিয়াল অভিনেতা সিদ্ধার্থ ভেনুগোপাল এক যন্ত্রণাহীন জগতে পাড়ি দিলেন। গত দুই বছর ধরে ওর জন্য লড়াই করেছি। নিজের শরীর-মন ক্লান্ত থাকলেও ওর জীবন ফিরিয়ে আনার জন্য ছুটেছি। আজ ভগবান সিদ্ধান্ত নিলেন ওকে আর কষ্ট দেবেন না। সিদ্ধার্থ, আমি এটা সহ্য করতে পারছি না, আমি ভেঙে পড়ছি।"
সিদ্ধার্থের প্রয়াণে শোক প্রকাশ করেছেন অভিনেতা কিশোর সত্য। তিনি অভিনেতা এবং সীমা জি নায়ারের অবদানের কথা উল্লেখ করে বলেন, "আরও একজন শিল্পী অকালে ঝরে গেলেন। সীমা জি নায়ার ওর স্বাস্থ্যের দেখাশোনা করছিলেন। চলচ্চিত্র ও টেলিভিশন ইন্ডাস্ট্রি সবসময়ই শিল্পীদের প্রয়োজনে পাশে দাঁড়িয়েছে, যেমনটা দাঁড়িয়েছিল শারন্যার ক্ষেত্রেও। আমি সিদ্ধার্থের আত্মার শান্তি কামনা করি এবং সীমার উদারতাকে কুর্নিশ জানাই।"
ত্রিশূরের চালাকুডির বাসিন্দা সিদ্ধার্থের অভিনয়ের প্রতি ভালোবাসা শুরু হয়েছিল কলেজ জীবন থেকেই। পেশাদার থিয়েটার দিয়ে হাতেখড়ি হলেও, প্রযোজক অরুণ ঘোষের সহায়তায় তিনি টেলিভিশন জগতে পা রাখেন। 'কস্তুরীমান' এবং 'ভাগ্যজাতকম'-এর মতো জনপ্রিয় ধারাবাহিকের মাধ্যমে তিনি দর্শকদের ড্রয়িংরুমে পরিচিত মুখ হয়ে উঠেছিলেন। অভিনয়ের পাশাপাশি উপস্থাপক হিসেবেও তিনি কাজ করেছেন।
পর্দার আড়ালে সিদ্ধার্থের জীবন ছিল লড়াইয়ের। কয়েক বছর আগে বাবাকে হারিয়েছিলেন তিনি। রেখে গেলেন মা এবং ছোট ভাইকে। তাঁর এই অকাল প্রয়াণ দক্ষিণ ভারতীয় টেলিভিশন ইন্ডাস্ট্রিতে এক অপূরণীয় ক্ষতি।
(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের App, Facebook, Whatsapp Channel, X (Twitter), Youtube, Instagram পেজ-চ্যানেল)