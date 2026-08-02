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মারধর, সন্দেহ, মানসিক নির্যাতন! স্বামী ও শ্বশুরবাড়ির বিরুদ্ধে ভয়ংকর অভিযোগ জনপ্রিয় টেলি অভিনেত্রীর

Aditi Sharma: অদিতি জানান, ঝগড়া মেটানোর চেষ্টা করলে শাশুড়ি ও ননদ সবসময় স্বামীর পক্ষ নিতেন। তারা দুজনে মিলে অদিতিকে আরও বেশি মানসিক নির্যাতন করতেন। অভিনেত্রীর অভিযোগের ভিত্তিতেই পুলিস মামলা দায়ের করেছে।

Written BySoumita Khan
Published: Aug 02, 2026, 02:36 PM IST|Updated: Aug 02, 2026, 02:36 PM IST
মারধর, সন্দেহ, মানসিক নির্যাতন! স্বামী ও শ্বশুরবাড়ির বিরুদ্ধে ভয়ংকর অভিযোগ জনপ্রিয় টেলি অভিনেত্রীর

About the Author

Soumita Khan

Soumita Khan

আশুতোষ কলেজ থেকে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়-- সাংবাদিকতা নিয়েই পড়াশোনা। আন্তর্জাল সাংবাদিকতায় পেশাগত হাতেখড়ি। লেখেন সব বিষয়েই, তবে ক্রাইমের খবরের আনাচকানাচে ঘোরাঘুরিতে বেশি আগ্রহ। অনুক্ষণ শিক্ষানবিশ...

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