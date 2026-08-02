/মারধর, সন্দেহ, মানসিক নির্যাতন! স্বামী ও শ্বশুরবাড়ির বিরুদ্ধে ভয়ংকর অভিযোগ জনপ্রিয় টেলি অভিনেত্রীর

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: শারীরিক-মানসিক নির্যাতনের শিকার জনপ্রিয় টেলি অভিনেত্রী। পুলিসের দ্বারস্থ হয়ে স্বামী, শাশুড়ি এবং ননদের বিরুদ্ধে বিস্ফোরক অভিযোগ দায়ের করেছেন অভিনেত্রী অদিতি শর্মা। 'অপোলেনা- স্বপ্ন কি উঁচি উড়ান', 'রব সে হ্যায় দোয়া' এবং 'কালীরেঁ'-র মতো জনপ্রিয় ধারাবাহিকে অভিনয় করেছেন অদিতি। স্বামী অভিণীত বিদ্যানন্দ কৌশিক, শাশুড়ি উর্মিলা কৌশিক (৬৫) এবং ননদ কীর্তি কৌশিকের (২৯) বিরুদ্ধে শারীরিক ও মানসিক নির্যাতন, গৃহহিংসা এবং গয়না আটকে রাখার অভিযোগ করেছেন।
অভিযোগ পাওয়ার পর গোরেগাঁও থানার পুলিস ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে। অদিতি তাঁর পুলিসি বিবৃতিতে স্পষ্ট অভিযোগ করেছেন। তিনি জানান, শ্বশুরবাড়ির লোকেরা তাঁকে শারীরিক ও মানসিকভাবে নির্যাতন করেছেন। তাঁকে মারধর করা হয়েছে এবং অকথ্য ভাষায় গালিগালাজ করা হয়েছে। এমনকী তাঁর চরিত্র নিয়েও প্রশ্ন তোলা হয়েছে। এর পাশাপাশি তাঁর বিয়ের সোনার গয়নাও তারা আটকে রেখেছে।
২০২১ সালের জুন মাসে একটি অনলাইন অ্যাক্টিং ক্লাসে অভিণীতের সঙ্গে অদিতি পরিচয় হয়। সেখান থেকে তাঁদের মধ্যে বন্ধুত্ব ও প্রেমের সম্পর্ক গড়ে ওঠে। এরপর ২০২৪ সালের সেপ্টেম্বর মাস থেকে তাঁরা মুম্বইয়ের গোরেগাঁও ওয়েস্টে একটি ফ্ল্যাটে লিভ ইন করতে শুরু করে। পরে দুই পরিবারের সম্মতিতে ২০২৪ সালের ১২ নভেম্বর তাঁদের বিয়ে হয়।
তবে অদিতির অভিযোগ, বিয়ের কয়েক দিনের মধ্যেই তাঁর স্বামীর আচরণ বদলাতে শুরু করে। জামাকাপড় পরা ও নানা ছোটখাটো বিষয় নিয়ে তাঁদের মধ্যে ঝগড়া শুরু হয়। তাছাড়া স্বামী সংসারের খরচে কোনও টাকা দিতেন না। উলটে তিনি নিয়মিত অদিতির কাছ থেকেই টাকা চাইতেন।
২০২৫ সালের ১ জানুয়ারি সামান্য কফি খাওয়া নিয়ে তাদের মধ্যে ঝামেলা হয়। সেখান থেকে শুরু হয় চরম গালিগালাজ। অদিতির দাবি, ওই ঘটনার পর থেকে অভিনীত তাঁর চরিত্র নিয়ে সন্দেহ করতে শুরু করেন। এবং তাঁর বিরুদ্ধে পরকীয়ার মিথ্যা অভিযোগ তোলেন। এমনকী অভিনীত প্রতিনিয়ত তাঁর মোবাইল ফোন চেক করতেন এবং পরবর্তীতে আলাদা ঘরে ঘুমোতে শুরু করেন। এমনকী অদিতিকে তাঁর নিজের বাবা-মায়ের সঙ্গে কথা বলতেও বাধা দেওয়া হত।
এর পাশাপাশি গয়না আটকে রাখারও অভিযোগ করেছেন অদিতি। তিনি জানান, তার সোনার চেন, আংটি, হীরের আংটি, মঙ্গলসূত্র ও বালা-সহ সব বিয়ের গয়না শাশুড়ি নিজের কাছে রেখে দিয়েছেন। বারবার চাওয়া সত্ত্বেও সেই গয়না তাঁকে ফেরত দেওয়া হয়নি। পারিবারিক বিবাদ মেটানোর চেষ্টা করা হলেও অদিতির শাশুড়ি ও ননদ সবসময় তাঁর স্বামীর পক্ষ নিতেন। তারা দুজনে মিলেও অদিতিকে মানসিকভাবে নির্যাতন করতেন। অদিতির এই অভিযোগের ভিত্তিতে পুলিস তদন্ত চালাচ্ছে। তবে অভিযুক্ত স্বামী বা তার পরিবারের তরফ থেকে এখনও কোনও বক্তব্য সামনে আসেনি।
(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের App, Facebook, Whatsapp Channel, X (Twitter), Youtube, Instagram পেজ-চ্যানেল)