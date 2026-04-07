Tv Actress Rajannya Mitra: মানসিকভাবে বিধ্বস্ত, চিকিৎসা চলছে: অম্বরীশের পর এবার ধারাবাহিক ছাড়লেন রাজন্যা

Rajannya Mitra Quits Vole Baba Paar Karega: টলিউডে চলমান অস্থিরতার মধ্যে অম্বরীশ ভট্টাচার্যের পথ অনুসরণ করে 'ভোলে বাবা পার করেগা' ধারাবাহিক থেকে সরে দাঁড়ালেন অভিনেত্রী রাজন্যা মিত্র। অভিনেতা রাহুল অরুণোদয় বন্দ্যোপাধ্যায়ের মর্মান্তিক মৃত্যুতে মানসিকভাবে বিপর্যস্ত অভিনেত্রী এই কঠিন সিদ্ধান্ত নিয়েছেন।

সৌমিতা মুখোপাধ্যায় | Updated By: Apr 7, 2026, 02:52 PM IST
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: টলিউড অভিনেতা রাহুল অরুণোদয় বন্দ্যোপাধ্যায়ের আকস্মিক প্রয়াণ যেন এক গভীর ক্ষতের সৃষ্টি করেছে স্টুডিও পাড়ায়। সেই শোকের আবহেই এবার বড় সিদ্ধান্ত নিলেন অভিনেত্রী রাজন্যা মিত্র। অভিনেতা অম্বরীশ ভট্টাচার্যের পর এবার 'ভোলে বাবা পার করেগা' ধারাবাহিক থেকে নিজেকে সরিয়ে নিলেন তিনি। রাহুলের মৃত্যুর পর থেকেই মানসিকভাবে ভেঙে পড়েছেন রাজন্যা, এমনকি শারীরিক অবস্থার অবনতি হওয়ায় তাঁকে চিকিৎসকের শরণাপন্ন হতে হয়েছে।

Add Zee News as a Preferred Source

রাজন্যা মিত্র জানিয়েছেন, গত ২৯ মার্চ তালসারিতে শুটিং প্যাক-আপ করে ফেরার পথেই তিনি রাহুলের দুর্ঘটনার খবর পান। সেই মুহূর্ত থেকে তিনি আর স্বাভাবিক হতে পারেননি। অভিনেত্রী স্পষ্ট জানিয়েছেন, বর্তমান পরিস্থিতিতে ওই ধারাবাহিকের কাজ চালিয়ে যাওয়া তাঁর পক্ষে সম্ভব নয়। তবে পেশাগত দায়বদ্ধতা থেকে তিনি সরছেন না, বরং পরিস্থিতি স্বাভাবিক হলে এবং মানসিকভাবে সুস্থ হলে আবারও ক্যামেরার সামনে দাঁড়াবেন তিনি।

শুটিং ফ্লোরে নিরাপত্তা নিয়ে ওঠা বিতর্কের মাঝে রাজন্যার গলায় শোনা গেল এক মিশ্র সুর। একদিকে তিনি অভিনেতা রাহুল অরুণোদয় বন্দ্যোপাধ্যায়ের মৃত্যুর ঘটনার পূর্ণাঙ্গ ও নিরপেক্ষ তদন্ত দাবি করেছেন, অন্যদিকে দীর্ঘ ১১ বছর ধরে কাজ করা প্রযোজনা সংস্থা 'ম্যাজিক মোমেন্টস'-এর পাশেও দাঁড়িয়েছেন। লীনা গঙ্গোপাধ্যায় ও শৈবাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের সংস্থার ভূয়সী প্রশংসা করে রাজন্যা বলেন, "এত বছরে আমি ম্যাজিক মোমেন্টসের তরফে কখনও কোনও গাফিলতি দেখিনি। তারা শিল্পীদের যথেষ্ট সম্মান করেন।"

তবে তালসারির সেই অভিশপ্ত দুপুরে ঠিক কী ঘটেছিল, তা নিয়ে তিনিও ধোঁয়াশায়। রাজন্যার মতে, যদি প্রযোজনা সংস্থার কোনও গাফিলতি থেকে থাকে, তবে তদন্তের মাধ্যমে তার দায় নির্ধারণ হওয়া জরুরি। একে অপরকে দোষারোপ করার সংস্কৃতির চেয়ে নিরপেক্ষ তদন্তই যে রাহুলের প্রতি প্রকৃত শ্রদ্ধাঞ্জলি হবে, তা মনে করিয়ে দিয়েছেন তিনি। বর্তমানে আর্টিস্টস ফোরামের আন্দোলনকে পূর্ণ সমর্থন জানিয়েও তিনি আশা প্রকাশ করেছেন যে, সত্য উদ্ঘাটিত হবে এবং দোষীরা শাস্তি পাবে।

 

About the Author

Soumita Mukherjee

ইংরেজিতে মাস্টার্স, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের সাংবাদিকতার ছাত্রী। বিনোদনের খবর করা নেহাত বিনোদন নয়, গত ১৪ বছরের সাংবাদিক জীবনে তা প্রতিষ্ঠা করেছেন।তারকাদের প্রশ্ন করাতেই সাবলীল। ভোট কভারেজ থেকে দেশ-বিদেশের সব রকমের খবর, ফিল্ড রিপোর্টিং থেকে ভয়েস ওভার, কপি লেখা থেকে ইভেন্ট-- সর্বমুখিন, সর্বত্রগামী।

