  • Actress Ranieeta Dash Hospitalized: আচমকাই মাথাব্যথা-বমি! শ্যুটিং থেকেই তড়িঘড়ি হাসপাতালে ভর্তি অভিনেত্রী রণিতা...

Actress Ranieeta Dash Hospitalized: আচমকাই মাথাব্যথা-বমি! শ্যুটিং থেকেই তড়িঘড়ি হাসপাতালে ভর্তি অভিনেত্রী রণিতা...

Ranieeta Dash: মঙ্গলবার আউটডোর শ্যুটিংয়ের সময় হঠাৎ তীব্র মাথাব্যথা শুরু হয় অভিনেত্রী রণিতা দাসের, সঙ্গে বমি। বন্ধ হয়ে যায় শ্যুটিং। অভিনেত্রীকে নিয়ে হাসপাতালে ছোটেন তাঁর সহকর্মীরা। এখন কেমন আছেন রণিতা? 

সৌমিতা মুখোপাধ্যায় | Updated By: Jan 21, 2026, 06:08 PM IST
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: রোজকার মতোই চলছিল মেগা সিরিয়ালের শ্যুটিং। ক্যামেরার সামনে শট দিচ্ছিলেন অভিনেত্রী। কিন্তু কাজ চলাকালীনই ঘটে বিপত্তি। মঙ্গলবার আউটডোর শ্যুটিংয়ের সময় হঠাৎ তীব্র মাথাব্যথা শুরু হয় অভিনেত্রী রণিতা দাসের। পরিস্থিতি এতটাই গুরুতর হয়ে ওঠে যে, তড়িঘড়ি শ্যুটিং বন্ধ করে তাঁকে নিকটবর্তী হাসপাতালে ভর্তি করতে হয়।

বর্তমানে হাসপাতালেই চিকিৎসাধীন রয়েছেন অভিনেত্রী। রণিতার সহকারীর পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, দীর্ঘদিনের মাইগ্রেনের সমস্যাই হঠাৎ করে জটিল আকার ধারণ করে। তীব্র মাথাব্যথার পাশাপাশি তাঁর বমির সমস্যাও দেখা দেয়। চিকিৎসকরা জানিয়েছেন, আপাতত তিনি বিপন্মুক্ত হলেও আরও কয়েকটি শারীরিক পরীক্ষা বাকি রয়েছে। সেই রিপোর্ট হাতে না পাওয়া পর্যন্ত তাঁকে হাসপাতাল থেকে ছাড়া হচ্ছে না। চিকিৎসকদের কড়া নির্দেশ— আপাতত কয়েকদিন শ্যুটিং থেকে দূরে থেকে রণিতাকে সম্পূর্ণ বিশ্রামে থাকতে হবে।

কেরিয়ারের শুরুতে ‘ইষ্টিকুটুম’ ধারাবাহিকের ‘বাহামণি’ চরিত্রে অভিনয় করে রণিতা যে জনপ্রিয়তা পেয়েছিলেন, তা আজও দর্শকের মনে তাজা। মাঝে বেশ কিছুকাল পর্দা থেকে দূরে থাকলেও, সম্প্রতি ‘ও মোর দরদিয়া’ মেগার মাধ্যমে কামব্যাক করেছেন তিনি। এক সিঙ্গেল মাদারের জীবনযুদ্ধের গল্প নিয়ে তৈরি এই ধারাবাহিকটি অল্প সময়ের মধ্যেই টিআরপি তালিকায় ভালো জায়গা করে নিয়েছে।

সন্ধ্যা সাতটার এই মেগা এখন টানটান উত্তেজনার মোড়ে দাঁড়িয়ে। রণিতার অনুপস্থিতিতে শ্যুটিংয়ের কাজ কিছুটা ব্যাহত হলেও, নির্মাতারা চিত্রনাট্যে কোনো বদল আনবেন কি না তা এখনও স্পষ্ট নয়। তবে অভিনেত্রীর দ্রুত আরোগ্য কামনায় সরব হয়েছেন তাঁর সহকর্মী ও অগণিত অনুরাগী। পর্দার ‘বাহামণি’ দ্রুত সুস্থ হয়ে আবার সেটে ফিরবেন, এটাই এখন সবার প্রার্থনা।

