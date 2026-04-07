  • Popular Tv Actress Death: স্বামীর সঙ্গে ঝগড়া করেই চরম সিদ্ধান্ত? বাড়ি থেকে উদ্ধার জনপ্রিয় অভিনেত্রীর দেহ

Popular Tv Actress Death: স্বামীর সঙ্গে ঝগড়া করেই চরম সিদ্ধান্ত? বাড়ি থেকে উদ্ধার জনপ্রিয় অভিনেত্রীর দেহ

TV actress Subashini Balasubramaniyam: বাইরে হাসিখুশি অথচ মনে জমছিল মেঘ! ৪ এপ্রিল লিখেছিলেন "Life Lately", আর ৬ এপ্রিল চেন্নাইয়ের ফ্ল্যাটে মিলল তাঁর নিথর দেহ। জনপ্রিয় তামিল সিরিয়াল 'কায়াল' খ্যাত অভিনেত্রী সুভাষিণী বালাসুব্রমণ্যমের আকস্মিক মৃত্যুতে স্তম্ভিত ইন্ডাস্ট্রি। প্রাথমিক তদন্তে উঠে আসছে দাম্পত্য কলহের ইঙ্গিত। গ্ল্যামার আর হাসির আড়ালে লুকিয়ে থাকা যন্ত্রণা কি এভাবেই কেড়ে নেয় জীবন?

সৌমিতা মুখোপাধ্যায় | Updated By: Apr 7, 2026, 04:24 PM IST
Popular Tv Actress Death: স্বামীর সঙ্গে ঝগড়া করেই চরম সিদ্ধান্ত? বাড়ি থেকে উদ্ধার জনপ্রিয় অভিনেত্রীর দেহ

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: বাইরের জগতের আলো আর মনের ভেতরের অন্ধকারের দূরত্ব যে কতটা, তা আবারও বুঝিয়ে দিয়ে গেল এক মর্মান্তিক মৃত্যু। চেন্নাইয়ের নিজ বাসভবন থেকে উদ্ধার হয়েছে তামিল টেলিভিশনের জনপ্রিয় মুখ সুভাষিণী বালাসুব্রমণ্যমের নিথর দেহ। মাত্র কয়েক বছর আগেই শ্রীলঙ্কা থেকে স্বপ্নের শহর চেন্নাইয়ে পাড়ি দিয়েছিলেন নিজের অভিনয় প্রতিভার স্বাক্ষর রাখতে। কিন্তু সেই প্রতিভার পূর্ণ বিকাশের আগেই থমকে গেল সব। 

আরও পড়ুন- Tv Actress Rajannya Mitra: মানসিকভাবে বিধ্বস্ত, চিকিৎসা চলছে: অম্বরীশের পর এবার ধারাবাহিক ছাড়লেন রাজন্যা

গত ৬ এপ্রিল চেন্নাইয়ে সুভাষিণীর মৃত্যুর খবর জানাজানি হতেই শোকস্তব্ধ হয়ে পড়ে দক্ষিণী টেলিভিশন ইন্ডাস্ট্রি। তবে সবচেয়ে বেশি নাড়া দিয়েছে মৃত্যুর ঠিক দু'দিন আগে তাঁর করা শেষ ইনস্টাগ্ৰাম পোস্টটি। ৪ এপ্রিল শেয়ার করা একটি ভিডিওতে দেখা গিয়েছে, ঘন অরণ্যের মাঝে শান্ত মেজাজে ঘুরে বেড়াচ্ছেন অভিনেত্রী। জীবনের এক সুন্দর মুহূর্ত ফ্রেমবন্দি করে ক্যাপশনে লিখেছিলেন, "লাইফ লেটলি" (Life Lately)। সেই হাসিমুখের ভিডিও এখন নেটপাড়ায় ভাইরাল, যা দেখে ভক্তদের দীর্ঘশ্বাস যেন থামছেই না। জনৈক ভক্ত লিখেছেন, "পৃথিবী কেবল আমাদের বাইরের আলোটা দেখে, কিন্তু আমরা কতটা বোঝা বয়ে বেড়াচ্ছি তা কেবল আকাশের তারাই জানে।"

সূত্রের খবর, সান টিভির অত্যন্ত জনপ্রিয় ধারাবাহিক 'কায়াল'-এ অভিনয় করে ঘরে ঘরে পরিচিতি পেয়েছিলেন সুভাষিণী। একজন নবাগত হিসেবে তামিল ইন্ডাস্ট্রিতে নিজের জায়গা করে নিতে তাঁকে প্রচুর লড়াই করতে হয়েছে। ছোট ছোট চরিত্রে অভিনয়ের পর 'কায়াল' ছিল তাঁর ক্যারিয়ারের টার্নিং পয়েন্ট। 

আরও পড়ুন- Jeetu Kamal Supports Technicians: রাহুলের মৃত্যুতে কর্মবিরতি টলিউডে, টেকনিশিয়ানদের পাশে দাঁড়াতে বড় সিদ্ধান্ত জীতু কমলের

প্রাথমিক তদন্তে পুলিশ বিষয়টিকে আত্মহত্যা বলে অনুমান করছে। জানা গিয়েছে, মৃত্যুর আগে স্বামীর সঙ্গে ভিডিও কলে বিবাদে জড়িয়েছিলেন অভিনেত্রী। ব্যক্তিগত জীবনের সেই মনমালিন্য এবং মানসিক অশান্তিই কি তাঁকে চরম পথ বেছে নিতে বাধ্য করল? খতিয়ে দেখছে পুলিশ। তবে এক সম্ভাবনাময় অভিনেত্রীর এমন অকাল প্রয়াণে টলিউড থেকে টলিউড— বিনোদন জগতের সব প্রান্তেই মানসিক স্বাস্থ্যের গুরুত্ব নিয়ে নতুন করে আলোচনা শুরু হয়েছে। সুভাষিণীর মৃত্যু কেবল একটি প্রতিভার বিদায় নয়, বরং গ্ল্যামার দুনিয়ার আড়ালে লুকিয়ে থাকা নিঃসঙ্গতার এক করুণ আখ্যান।

About the Author

Soumita Mukherjee

ইংরেজিতে মাস্টার্স, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের সাংবাদিকতার ছাত্রী। বিনোদনের খবর করা নেহাত বিনোদন নয়, গত ১৪ বছরের সাংবাদিক জীবনে তা প্রতিষ্ঠা করেছেন।তারকাদের প্রশ্ন করাতেই সাবলীল। ভোট কভারেজ থেকে দেশ-বিদেশের সব রকমের খবর, ফিল্ড রিপোর্টিং থেকে ভয়েস ওভার, কপি লেখা থেকে ইভেন্ট-- সর্বমুখিন, সর্বত্রগামী।

Tv Actress Rajannya Mitra: মানসিকভাবে বিধ্বস্ত, চিকিৎসা চলছে: অম্বরীশের পর এবার ধারাবাহিক ছাড়লেন রাজন্যা
Swapna Barman: স্বপ্না বাদ! টিকিট না পেয়ে গোসা হয়েছিল, সেই খগেশ্বর রায়ই এবার রাজগঞ্জে তৃণমূল...