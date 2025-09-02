Sumona Chakravarti: 'সাহায্য তো দূর বরং দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখল পুলিস', ভরদুপুরে মুম্বইয়ের রাস্তায় চরম হেনস্থার শিকার! বিস্ফোরক বাঙালি অভিনেত্রী...

English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Popular Tv Actress: মারাঠা কোটা আন্দোলনের জেরে গত কয়েকদিন ধরেই মুম্বইয়ের বিভিন্ন অংশে যানজট এবং বিক্ষোভ চলছে। এবার সেই বিক্ষোভের মুখে পড়েন বাঙালি অভিনেত্রী। অভিনেত্রীর দাবি, দক্ষিণ মুম্বইয়ের রাস্তায় তাঁর গাড়ি ঘিরে ধরে মারাঠা কোটা আন্দোলনের বিক্ষোভকারীরা। 

সৌমিতা মুখোপাধ্যায় | Updated By: Sep 2, 2025, 03:21 PM IST
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: মুম্বইয়ের রাস্তায় দিনের আলোয় চরম হেনস্তার শিকার হলেন ছোটপর্দার জনপ্রিয় অভিনেত্রী (Popular Tv Actress) সুমনা চক্রবর্তী (Sumona Chakravarti)। দক্ষিণ মুম্বইয়ের রাস্তায় তাঁর গাড়ি ঘিরে ধরে মারাঠা কোটা আন্দোলনের বিক্ষোভকারীরা (Maratha quota Protest)। আচমকা গাড়ির উপর হামলায় নিরাপত্তাহীনতায় মুহূর্তে আতঙ্কিত হয়ে পড়েন অভিনেত্রী। এই ঘটনায় মুম্বই পুলিসের নিস্ক্রিয়তা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন তিনি।

নিজের সোশ্যাল মিডিয়া হ্যান্ডেলে সুমনা চক্রবর্তী জানিয়েছেন, তিনি কোলাবা থেকে ফোর্টের দিকে যাচ্ছিলেন। হঠাৎ করে তাঁর গাড়িটি তীব্র যানজটে আটকে যায়। সে সময় মারাঠা সংরক্ষণের দাবিতে বিক্ষোভকারীরা তাঁর গাড়ি ঘিরে ধরে এবং গাড়ির ওপর উঠে জোরে জোরে আওয়াজ করতে থাকে। কয়েকজন তাঁর গাড়ির জানলার কাছে এসে উপহাসের হাসি হেসে 'জয় মহারাষ্ট্র' স্লোগান দিতে শুরু করে।

অভিনেত্রী জানান, এই ঘটনাটি মাত্র কয়েক মিনিটের ব্যবধানে দু'বার ঘটে। তিনি বলেন, "সেখানে পুলিস উপস্থিত ছিল, কিন্তু তাঁরা নীরব দর্শকের মতো দাঁড়িয়ে ছিল। তাঁরা পরিস্থিতি সামাল দেওয়ার কোনও চেষ্টা করেনি।" তিনি আরও জানান যে যদি তিনি একা থাকতেন, তবে আরও বেশি অসহায় বোধ করতেন। সৌভাগ্যবশত, সে সময় তাঁর সঙ্গে একজন বন্ধু ছিলেন, যিনি তাঁকে কিছুটা ভরসা দেন।

এই ঘটনার পর সুমনা চক্রবর্তী নাগরিক হিসাবে মুম্বইয়ে আইন-শৃঙ্খলা নিয়ে গভীর হতাশা প্রকাশ করেছেন। তিনি বলেন, "দিনের আলোয় এমন একটি ঘটনা ঘটল, যেখানে পুলিস থাকা সত্ত্বেও কোনও ব্যবস্থা নেওয়া হল না। এটা আইন, শৃঙ্খলা ও নাগরিক দায়িত্ববোধের এক পরিহাস।" তিনি দ্রুত পরিস্থিতি স্বাভাবিক করার জন্য প্রশাসনের কাছে আবেদন জানিয়েছেন। 

উল্লেখ্য, মারাঠা কোটা আন্দোলনের জেরে গত কয়েকদিন ধরেই মুম্বইয়ের বিভিন্ন অংশে যানজট এবং বিক্ষোভ চলছে। আজাদ ময়দানে মনোজ জারাঙ্গের নেতৃত্বে এই আন্দোলন আরও তীব্র রূপ নিয়েছে।

About the Author

Soumita Mukherjee

ইংরেজিতে মাস্টার্স, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের সাংবাদিকতার ছাত্রী। বিনোদনের খবর করা নেহাত বিনোদন নয়, গত ১৪ বছরের সাংবাদিক জীবনে তা প্রতিষ্ঠা করেছেন।তারকাদের প্রশ্ন করাতেই সাবলীল। ভোট কভারেজ থেকে দেশ-বিদেশের সব রকমের খবর, ফিল্ড রিপোর্টিং থেকে ভয়েস ওভার, কপি লেখা থেকে ইভেন্ট-- সর্বমুখিন, সর্বত্রগামী।

