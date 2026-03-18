Ritam Ghoshal Death: জগন্নাথ দর্শন সেরে ফেরা হল না: থেমে গেল 'সাধক বামাখ্যাপা'-খ্যাত ঋতমের কলম
Tv Serial: মাত্র ৫২ বছর বয়সে হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করলেন জনপ্রিয় ধারাবাহিক ‘সাধক বামাখ্যাপা’-র স্রষ্টা তথা বিশিষ্ট চিত্রনাট্যকার ঋতম ঘোষাল। ওটিটি (OTT)-র যুগে যখন বাংলা টেলিভিশনের আধেয় দ্রুত পাল্টাচ্ছে, তখন ঋতম ঘোষালের মতো একজন লেখকের চলে যাওয়া বড়সড় শূন্যতা তৈরি করল।
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: টলিপাড়ার আকাশে আবারও শোকের কালো মেঘ। মাত্র ৫২ বছর বয়সে হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করলেন জনপ্রিয় ধারাবাহিক ‘সাধক বামাখ্যাপা’-র স্রষ্টা তথা বিশিষ্ট চিত্রনাট্যকার ঋতম ঘোষাল। পুরী থেকে জগন্নাথ দর্শন সেরে ফেরার পথেই অসুস্থ হয়ে পড়েন তিনি। কলকাতায় ফেরার পর হাসপাতালে চিকিৎসা চললেও শেষরক্ষা হয়নি। তাঁর এই প্রস্থান বাংলা টেলিভিশনের এক স্বর্ণযুগের অবসান ঘটিয়ে দিল।
বাংলা টেলিভিশনে পৌরাণিক এবং ঐতিহাসিক গল্প বলার ক্ষেত্রে ঋতম ঘোষাল ছিলেন এক অনন্য লেখক। তাঁর কলমের জাদুতেই প্রাণ পেয়েছিল ‘সাধক বামাখ্যাপা’-র মতো ধারাবাহিক, যা টানা এক দশক ধরে বাঙালির ড্রয়িংরুমে রাজত্ব করেছে। এছাড়া তাঁর সৃজনে সমৃদ্ধ হয়েছে- মহাপীঠ তারাপীঠ, কিরণমালা, দেবী চৌধুরাণী, সাধক রামপ্রসাদ।
সহকর্মীদের মতে, ভক্তি আর নাটকীয়তার নিখুঁত সংমিশ্রণ ঘটাতে ঋতমের কোনো বিকল্প ছিল না। সাধারণ মানুষের ধর্মীয় আবেগকে পর্দার গল্পে বেঁধে ফেলার এক অদ্ভুত ক্ষমতা ছিল তাঁর।
জীবনের শেষ কয়েক বছর ঋতমের জন্য খুব একটা সুখকর ছিল না। স্পন্ডিলাইটিস এবং আর্থ্রাইটিসের তীব্র ব্যথায় ভুগছিলেন তিনি। হাত তুলতে কষ্ট হতো, নিয়মিত ইনজেকশন নিতে হতো—কিন্তু তাতে তাঁর লেখা থামেনি। যন্ত্রণাকে সঙ্গী করেই হাসিমুখে ইনজেকশন নিয়ে ডিক্টেশন দিতেন বা ল্যাপটপে আঙুল চালাতেন। সহকর্মীরা বলছেন, “নিজের শরীরের ভাঙন আড়াল করে তিনি গড়ে তুলেছেন একের পর এক কালজয়ী চরিত্র।”
ঘনিষ্ঠ মহলের দাবি, জগন্নাথ দেবের দর্শন সেরেই ফেরার পথে তিনি অসুস্থ হন। এই সমাপতনকে অনেকেই এক ধরনের ‘আধ্যাত্মিক প্রাপ্তি’ হিসেবে দেখছেন। তাঁর বন্ধু ও সহকর্মী শিবাশিস বন্দ্যোপাধ্যায় জানান, তড়িঘড়ি হাসপাতালে ভর্তি করা হলেও তাঁর লড়াই শেষ হয়ে যায়। টেকনিশিয়ান স্টুডিওতে তাঁর মরদেহে শেষ শ্রদ্ধা জানাতে ভিড় জমান অভিনেতা-অভিনেত্রী ও কলাকুশলীরা।
ওটিটি (OTT)-র যুগে যখন বাংলা টেলিভিশনের আধেয় দ্রুত পাল্টাচ্ছে, তখন ঋতম ঘোষালের মতো একজন লেখকের চলে যাওয়া বড়সড় শূন্যতা তৈরি করল। পৌরাণিক গল্প বলার যে ঘরানা তিনি ধরে রেখেছিলেন, তা কি আগামী দিনে হারিয়ে যাবে? টিআরপি-র ইঁদুর দৌড়ে বাংলা টিভির নিজস্ব ‘আত্মা’ কি সুরক্ষিত থাকবে? ঋতমের প্রস্থান আজ সেই কঠিন প্রশ্নটাই তুলে দিয়ে গেল।
