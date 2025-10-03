English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
Twinkle Khanna: 'তোমার মাকে যখন প্রপোজ করি, তুমি তখন পেটে', টুইঙ্কলকে লেখেন ঋষি কাপুর...

Rishi Kapoor: “আমি প্রায় একজন কাপুরই হয়ে গিয়েছিলাম, সেটা আলিয়ার শ্বশুরের (ঋষি কাপুর) কারণে।" এরপরেই টুইঙ্কেল জানান কীভাবে ছড়িয়ে পড়ে যে টুইঙ্কল আদতে রাজেশ খান্না নন, ঋষি কাপুরের মেয়ে। 

সৌমিতা মুখোপাধ্যায় | Updated By: Oct 3, 2025, 06:49 PM IST
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: টক শো ‘টু মাচ উইথ কাজল অ্যান্ড টুইঙ্কল’-এর হাত ধরে ফের খবরের শিরোনামে অভিনেত্রী টুইঙ্কল খান্না (Twinkle Khanna)। কয়েক দিন আগে প্রয়াত অভিনেতা ঋষি কাপুরকে (Rishi Kapoor) নিয়ে একটি ঘটনা শেয়ার করেছেন লেখিকা অভিনেত্রী, যা শুনে অবাক আলিয়া ভাট। টুইঙ্কেল ঘটনাটি তাঁর টক শো ‘টু মাচ উইথ কাজল অ্যান্ড টুইঙ্কেল’-এর নতুন পর্বে ভাগ করে নেন।  

সেই পর্বে অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ঋষি কাপুরের পুত্রবধূ আলিয়া ভাট ও অভিনেতা বরুণ ধাওয়ান। টুইঙ্কেল পুরনো এক ঘটনা মনে করে বলেন, “আমি প্রায় একজন কাপুরই হয়ে গিয়েছিলাম, সেটা আলিয়ার শ্বশুরের (ঋষি কাপুর) কারণে। আমার জন্মদিনে উনি খুব আন্তরিকভাবে টুইট করেছিলেন। তাতে তিনি লিখেছিলেন—‘তুমি যখন তোমার মায়ের গর্ভে ছিলে, তখন আমি তাকে গাইতে গাইতে প্রেম নিবেদন করছিলাম।’ ব্যস! সবাই ধরে নিল আমি ওঁর অবৈধ মেয়ে। পরে উনিও ট্রলের শিকার হন এবং ক্ষমা চেয়ে বলেন, ‘না না, আমি দুঃখিত।” 

টুইঙ্কেলের এই গল্প বলার সময়ে কাজল মজা করেন কারণ এই ঘটনা শুনে অস্বস্তিকর পরিস্থিতিতে পড়ে যান। তখন হাসতে হাসতে টুইঙ্কেল বলেন, “আমি তোমার ননদ নই, এটা একটা ভুল ছিল।” বরুণ ধাওয়ান বলেন, “ও (আলিয়া) বুঝতেই পারছে না কী প্রতিক্রিয়া দেবে।” 

ঋষি কাপুর এক্সে (টুইটার) লিখেছিলেন, “শুভ জন্মদিন প্রিয়! ১৯৭৩ সালে আমি ‘ববি’ সিনেমায় তোমার মাকে প্রেম নিবেদন করছিলাম, তখন তুমি তোমার মায়ের পেটে ছিলে, হা হা।” ঋষি কাপুরের মজার এই শুভেচ্ছাবার্তা দেখেই অনেকেই বিভ্রান্ত হয়েছিলেন। পরে বর্ষীয়ান অভিনেতা ঋষি কাপুর নিজের টুইটের ব্যাখ্যা দিয়ে স্পষ্ট করে দেন, এটি নিছকই একটি রসিকতা ছিল। 

প্রসঙ্গত, অভিনেতা রাজেশ খান্না ও ডিম্পল কাপাডিয়া দম্পতির বড় মেয়ে টুইঙ্কেল খান্না। অক্ষয় কুমারের সঙ্গে বিয়ে করেন অভিনেত্রী। তারকা দম্পতির প্রথম সন্তান আরাভের জন্ম হয় ২০০২ সালে। তাঁদের একটি কন্যা সন্তানও রয়েছে, নাম নিতারা। ২০১২ সালে তাঁর জন্ম হয়। 

