'প্লিজ স্টপ...'উঁচু চেয়ারে বসে ঐশ্বর্য! নীচে হাঁটু মুড়ে বসে ঊর্বশী! প্রকাশ্যে ছবি আসতেই ঝড়

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: সম্প্রতি নেটপাড়ায় একটি ছবি ঘুরছে। কৃত্তিম মেধায় প্রণীত সেই ছবিতে দেখা যাচ্ছে রাজদরবারে দৃশ্য তুলে ধরা হয়েছে। ডার্ক ফ্যান্টাসির একটা আবহ। এক বিশাল উঁচু সিংহাসনে বসে আছেন ঐশ্বর্য রাই, পরনে এক বীর যোদ্ধার পোশাক রাখা হয়েছে।তাঁর দু'হাত দিয়ে বেগুনি রঙের জাদুময় আলো ঠিকরে বেরিয়ে আসছে। যা মূলত ক্ষমতা, প্রভাব বা ম্যাজিক্যাল স্টারডমের প্রতীক। ঐশ্বর্যর দু'পায়ের ফাঁকে আরও একটি সিংহাসন রয়েছে, যেখানে মুকুট পরে রানির বেশে রয়েছেন প্রিয়াঙ্কা চোপড়া। তাঁর দু'পাশে শাড়ি পরে দাঁড়িয়ে দীপিকা পাড়ুকোন ও মাধুরী দীক্ষিত। তাঁর সকলেই রয়েছেন উঁচু আসনে। তাঁদের পায়ের সামনে নতজানু অবস্থায় রয়েছেন আলিয়া ভাট, করিনা কাপুর, ক্যাটরিনা কাইফ ও ঊর্বশী রউতেলা। সকলের পরনেই লেহেঙ্গা। ছবির বিষয়বস্তু- প্রসঙ্গ যখন গ্লোবাল স্টারডম! অর্থাত্ বিশ্বজুড়ে তারকাখ্যাতি বোঝাতেই এই ছবি বানানো হয়েছে। ঊর্বশী একজন নর্তকী-মডেল-অভিনেত্রী। এহেন বিকৃত রুচির ছবি দেখে তিনি মুখ খুলেছেন।
ঊর্বশী ইনস্টাগ্রামে এই ছবি দিয়ে স্টোরিতে ক্য়াপশনে লিখেছেন, 'আমি সত্যিই বিশ্বাস করি যে, প্রতি অভিনেত্রীর নিজস্ব যাত্রাপথ, কঠোর পরিশ্রম এবং ভাগ্য রয়েছে। নারীদের একে অপরের সঙ্গে তুলনা করা বা ফ্যান ওয়ার তৈরি করা— কেবল নেতিবাচকতাই ছড়ায়। এর পরিবর্তে আসুন আমরা প্রতিভা, অগ্রগতি এবং মানবিকতাকে উদযাপন করি। দয়া করে এই বিষাক্ত পরিবেশ তৈরি করা বন্ধ করুন।' এই পোস্ট খুব দ্রুত সোশ্যাল মিডিয়া প্ল্যাটফর্মগুলিতে ব্যাপক ভাবে ছড়িয়ে পড়ে। অনেক ইউজারই তাঁর বক্তব্যের সঙ্গে একমত পোষণ করেছেন এবং অভিনেতাদের অবমাননাকর ভাবে র্যাঙ্কিং বা তুলনা করার প্রবণতার নিন্দাও করেছেন তাঁরা। ঊর্বশীকে সর্বশেষ রণদীপ হুডার বিপরীতে 'ইনস্পেক্টর অবিনাশ টু’ ওয়েব সিরিজে দেখা গিয়েছে। এছাড়া কান চলচ্চিত্র উৎসবেও উপস্থিতির কারণে তিনি সম্প্রতি বেশ আলোচনায় ছিলেন। সম্প্রতি কৃত্তিম মেধায় তৈরি ভারতের একাধিক অভিনেত্রীর ছবি বিকৃত করা হয়েছে। দক্ষিণের অভিনেত্রীরাই এর সবচেয়ে বেশি শিকার হয়েছেন। তা নিয়ে তাঁরা মুখও খুলেছেন।
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