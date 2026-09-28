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'প্লিজ স্টপ...'উঁচু চেয়ারে বসে ঐশ্বর্য! নীচে হাঁটু মুড়ে বসে ঊর্বশী! প্রকাশ্যে ছবি আসতেই ঝড়

 এক উঁচু চেয়ারে বসে ঐশ্বর্য রাই! নীচে হাঁটু মুড়ে বসে আছেন ঊর্বশী রাউতেলা! প্রকাশ্যে ছবি আসতেই ঝড় উঠে গেল! কী নিয়ে তুমুল বিতর্ক

Written BySubhapam Saha
Published: Sep 28, 2026, 08:16 PM IST|Updated: Sep 28, 2026, 08:37 PM IST
'প্লিজ স্টপ...'উঁচু চেয়ারে বসে ঐশ্বর্য! নীচে হাঁটু মুড়ে বসে ঊর্বশী! প্রকাশ্যে ছবি আসতেই ঝড়
Image Credit: মুখ খুললেন ঊর্বশী

About the Author

Subhapam Saha

Subhapam Saha

বলতে বলতে গোওওওল... থেকে বোলারের মাথার উপর দিয়ে তুলে ছয়! মূলত ক্রীড়া সাংবাদিকতায়, তবুও বিনোদন থেকে বিজ়নেস, সর্বত্র কলম-ক্যামেরায় বিচরণ। ২০১১ সালে সাংবাদিকতার বাইশ গজে ডেবিউ। প্রিন্ট-টিভি-ডিজিটাল, তিন ফরম্যাট মিলিয়ে ১৪ বছরের চলমান ইনিংস। লিখতে লিখতে কাট যায়ে রাস্তে...এমনই ভাবনা আজীবন শিক্ষানবিশের...

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