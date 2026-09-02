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শতবর্ষে মহানায়ক উত্তম কুমার: আজও পর্দায় তিনি অপ্রতিদ্বন্দ্বী, বাঙালির চিরন্তন আইকন

শতবর্ষেও তিনি সমানে উজ্জ্বল! সাধারণ অরুণ থেকে বাংলা চলচ্চিত্রের একচ্ছত্র ‘মহা নায়ক’ হয়ে ওঠার পথটা সহজ ছিল না। পর পর ফ্লপ থেকে শুরু করে প্রথম জাতীয় পুরস্কার জয়— শতবর্ষে দাঁড়িয়ে ফিরে দেখা বাংলা সিনেমার ঈশ্বর উত্তম কুমারের চিরন্তন জীবনের গল্প।

Written BySoumita Mukherjee
Published: Sep 02, 2026, 09:43 PM IST|Updated: Sep 02, 2026, 09:47 PM IST
শতবর্ষে মহানায়ক উত্তম কুমার: আজও পর্দায় তিনি অপ্রতিদ্বন্দ্বী, বাঙালির চিরন্তন আইকন

About the Author

Soumita Mukherjee

Soumita Mukherjee

ইংরেজি সাহিত্যে মাস্টার্স, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের সাংবাদিকতার ছাত্রী। ২০১২ সালে টেলিভিশনে হাতেখড়ি, সময়ের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে ২০২১ থেকে ডিজিটালের দুনিয়ায় প্রবেশ। বিনোদনের খবর করা নেহাত বিনোদন নয়, দেড় দশকের সাংবাদিক জীবনে তা প্রতিষ্ঠা করেছেন। তারকাদের প্রশ্ন করাতেই বেশি সাবলীল। তবে শুধু গ্ল্যামার জগতেই আটকে নেই। ভোট কভারেজ থেকে শুরু করে দেশ-বিদেশের সব রকমের খবর, ফিল্ড রিপোর্টিং থেকে ভয়েস ওভার, কপি লেখা থেকে ইভেন্ট কোঅর্ডিনেশন-- সর্বমুখিন, সর্বত্রগামী। 

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