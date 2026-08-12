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মহানায়ক উত্তম কুমারের জন্ম শতবর্ষে কলকাতায় বিশেষ প্রদর্শনী: 'উত্তম - দ্য মহানায়ক'

মহানায়ক উত্তম কুমারের জন্ম শতবর্ষ উপলক্ষে কলকাতার আইসিসিআর-এর যামিনী রায় গ্যালারিতে আগামী ২০ থেকে ২৪ আগস্ট, ২০২৬ পর্যন্ত আয়োজিত হতে চলেছে বিশেষ প্রদর্শনী 'উত্তম - দ্যা মহানায়ক'। বিশিষ্ট সংগ্রাহক সুদীপ্ত চন্দের দুই দশকের দুর্লভ পোস্টার, বুকলেট, রেকর্ড ও ছবির এক অপূর্ব সম্ভার নিয়ে এই আয়োজন নতুন প্রজন্মকে সমৃদ্ধ করবে।

Written ByDebasmita Das
Published: Aug 12, 2026, 07:08 PM IST|Updated: Aug 12, 2026, 07:08 PM IST
মহানায়ক উত্তম কুমারের জন্ম শতবর্ষে কলকাতায় বিশেষ প্রদর্শনী: 'উত্তম - দ্য মহানায়ক'
Image Credit: ফাইল ছবি

About the Author

Debasmita Das

Debasmita Das

৮ বছর আগে বৈদ্যুতিন মাধ্যমে হাতেখড়ি। ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস থেকে ডিজিটাল দুনিয়ায় পা। ক্যামেরার সামনে অথবা ডেস্ক-- সমান সাবলীল। বিনোদন দুনিয়ায় সাংবাদিকতার শুরু। ক্রমে নিজের আগ্রহের তালিকায় যুক্ত হয়েছে রাজনীতি, ক্রাইম, প্রযুক্তি, অর্থনীতি, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক। বিশ্বাস, ডিজিটাল সাংবাদিকতা এখন মার্কেটিং ও প্যাকেজিং। 

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