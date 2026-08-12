মহানায়ক উত্তম কুমারের জন্ম শতবর্ষে কলকাতায় বিশেষ প্রদর্শনী: 'উত্তম - দ্য মহানায়ক'

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: বাঙালির সাংস্কৃতিক মানচিত্রে 'উত্তম কুমার' কেবল একটি নাম নন, তিনি এক চিরন্তন ব্র্যান্ড এবং সংস্কৃতির আবেগ। শতবর্ষ পেরিয়েও তিনি সমান জনপ্রিয়, নির্ভরযোগ্য এবং আপামর বাঙালির বড় আপন একজন মানুষ—যাকে আমরা মহানায়ক বা গুরু হিসেবে ভালোবেসে এসেছি। বাংলা তথা ভারতীয় চলচ্চিত্রের এই মহান অভিনেতার জন্ম শতবর্ষ উপলক্ষে কলকাতায় আয়োজিত হতে চলেছে এক অভূতপূর্ব ও বিশেষ প্রদর্শনী।
প্রদর্শনীর সময়সূচি ও স্থান
আয়োজনের দিনগুলি: আগামী ২০ আগস্ট থেকে ২৪ আগস্ট, ২০২৬।
সময়: দুপুর ৩টা থেকে রাত ৮টা (তবে প্রথম দিন উদ্বোধনের সময়সূচি ভিন্ন হতে পারে)।
স্থান: যামিনী রায় গ্যালারি, আই.সি.সি.আর (ICCR), কলকাতা।
পৃষ্ঠপোষকতা ও আয়োজন: এই প্রদর্শনী নিবেদন করছে 'শ্যাম সুন্দর কোং জুয়েলার্স', সহযোগিতায় 'খুকুমণি' এবং আয়োজক হিসেবে রয়েছে 'থিজম ইভেন্টস'।
সুদীপ্ত চন্দের দুই দশকের সাধনা ও সংগ্রহ
এক ছাদের নিচে উত্তম কুমারের প্রচার সম্ভারের এমন বিশাল আয়োজন নিয়ে আসছেন বিশিষ্ট চলচ্চিত্র পোস্টার সংগ্রাহক সুদীপ্ত চন্দ। উল্লেখযোগ্য বিষয় হলো, এবছরই তাঁর সংগ্রাহক জীবনের কুড়ি বছর পূর্ণ হল। ভবানীপুর মিত্র ইনস্টিটিউশনের প্রাক্তনী সুদীপ্ত ছাত্রজীবন থেকেই চলচ্চিত্র পোস্টারের প্রতি তীব্রভাবে আকৃষ্ট হন। বিদ্যালয়ের সরস্বতী পুজোয় পোস্টার প্রদর্শনী দিয়ে শুরু করে তাঁর এই পথচলা। তাঁর কাজের ভূয়সী প্রশংসা করেছেন কিংবদন্তি সরোদবাদক পণ্ডিত বুদ্ধদেব দাশগুপ্ত ও বিশিষ্ট সংগীত পরিচালক ভি. বালসারা। কাজের স্বীকৃতিস্বরূপ তাঁকে শুভেচ্ছা বার্তা পাঠিয়েছিলেন লোকসভার প্রাক্তন অধ্যক্ষ সোমনাথ চট্টোপাধ্যায় এবং পশ্চিমবঙ্গের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী সিদ্ধার্থ শঙ্কর রায়।
দুই দশক ধরে তিনি এককভাবে অমিতাভ বচ্চন, রাহুল দেব বর্মন, কিশোর কুমার, সুচিত্রা সেন এবং সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়ের মতো দিকপাল ব্যক্তিত্বদের নিয়ে নানা প্রদর্শনীর আয়োজন করেছেন। কলকাতার পাশাপাশি ত্রিপুরাতেও তাঁর প্রদর্শনী দারুণ প্রশংসিত হয়েছে। শিক্ষাজীবনে হেরেম্ব চন্দ্র কলেজ থেকে বাণিজ্য বিভাগে স্নাতক এবং যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় থেকে জনসংযোগ বিষয়ে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জনের পাশাপাশি 'সুরঙ্গমা' থেকে রবীন্দ্র সংগীতে ডিপ্লোমা অর্জন করেন তিনি। মিউজিক সাংবাদিকতা, নিজের পি.আর এজেন্সি "দ্য ড্রিমার্স", 'মেইনটেইন মিউজিক ফেস্টিভ্যাল' এবং সন্দেশ ও উল্টোরথ-এর মতো পত্রিকায় লেখার সুবাদে তিনি পিআরসিআই এবং টেডেক্স-এর মতো মঞ্চেও সম্মানিত হয়েছেন।
প্রদর্শনীতে কী কী অমূল্য সংগ্রহ থাকছে?
চলচ্চিত্র প্রেমী ও গবেষকদের জন্য এই প্রদর্শনী এক দারুণ প্রাপ্তি। প্রদর্শনীতে প্রদর্শিত হবে:
দুর্লভ পোস্টার সম্ভার:
উত্তম কুমার প্রযোজিত হিন্দি ছবি ‘ছোটী সি মুলাকাত’-এর দু'রকম সাইজ ও ভিন্ন ডিজাইনের পোস্টার।
‘অমানুষ’-এর হিন্দি মুম্বই প্রিন্ট বড় পোস্টার।
হিন্দি ছবি ‘দূরিয়া’-র দু'টি ভিন্ন ডিজাইনের বড় পোস্টার।
‘বন্দী’ ও ‘বহ্নিশিখা’ ছবির দু'শিটের বড় পোস্টার।
রিয়্যাল পোস্টারের মধ্যে রয়েছে ‘যাত্রা হলো শুরু’, ‘পূর্ণমিলন’, ‘পুত্রবধূ’, ‘প্রিয় বান্ধবী’-র ক্যালেন্ডারের তারিখ দেওয়া পোস্টার।
ওড়িয়া হরফে লেখা ‘বন্দী’ ছবির পোস্টার।
এছাড়া ‘ব্রতচারিণী’, ‘ওরা থাকে ওধারে’, ‘চন্দ্রনাথ’, ‘ত্রিযামা’, ‘অন্নপূর্ণার মন্দির’-সহ প্রায় ৮০টি ছবির দুর্লভ পোস্টার।
বুকলেট ও রেকর্ড: প্রায় ১০০টি রেয়ার বুকলেট, যার মধ্যে উল্লেখযোগ্য— ‘মন্ত্রশক্তি’, ‘সঞ্জীবনী’, ‘হ্রদ’, ‘বকুল’, ‘শঙ্কর নারায়ণ ব্যাঙ্ক’, ‘দেবত্র’, ‘বসু পরিবার’, ‘নবীন যাত্রা’ প্রভৃতি। থাকছে উত্তম কুমারের নিজের গাওয়া গানের রেকর্ড, অভিনীত ছবির বিভিন্ন রেকর্ড এবং গানের বই।
অন্যান্য প্রচার সামগ্রী: ‘নিশান’ ছবির লেটারহেড, পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত ছবির বিজ্ঞাপন, নিজের ও সুচিত্রা সেনকে নিয়ে প্রকাশিত প্রতিবেদন, বিভিন্ন অনুষ্ঠানের বিরল ছবি, ফিল্ম স্টিলস, লবি কার্ড, অপ্রকাশিত ছবির বিজ্ঞাপন এবং ডাকটিকিট।
সংগ্রাহকের বার্তা
সংগ্রাহক সুদীপ্ত চন্দ বলেন, “দীর্ঘ দু'দশক ধরে একটা ভালোবাসাকে সযত্নে লালন-পালন করে আসছি। মূলত ছবির পোস্টার সংগ্রাহক হিসেবেই আমার পরিচিতি। ভবিষ্যৎ প্রজন্ম যাঁরা চলচ্চিত্র বিষয়ে পড়াশোনা করেন, আগ্রহ রাখেন, তাঁরা এগুলো দেখলে একটা সময় সম্পর্কে ধারণা করতে পারবেন। সংগ্রহের সাথে সংরক্ষণ এবং প্রচারের ফলে মানুষ অনেক বেশি করে ইতিহাস সম্পর্কে সচেতন হন, আগ্রহী হন। নানা সময়ে আয়োজিত এরকম প্রদর্শনী নতুন প্রজন্মের ছেলেমেয়েদের আমাদের গৌরবময় অতীত সম্পর্কে জানতে সাহায্য করে।”
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