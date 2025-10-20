English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

Asrani Passes Away: দীপাবলিতে দুঃসংবাদ! আচমকাই প্রয়াত বর্ষীয়ান অভিনেতা আসরানি...

Asrani Death: সোমবার বিকেল আনুমানিক ৪টের দিকে দীর্ঘ অসুস্থতার পর তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। তাঁর মৃত্যুতে শোকের ছায়া সিনেমা পাড়ায়। কী কারণে মৃত্যু হল অভিনেতার? 

সৌমিতা মুখোপাধ্যায় | Updated By: Oct 20, 2025, 09:35 PM IST
Asrani Passes Away: দীপাবলিতে দুঃসংবাদ! আচমকাই প্রয়াত বর্ষীয়ান অভিনেতা আসরানি...

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: ৮৪ বছর বয়সে মুম্বইয়ে প্রয়াত হয়েছেন বলিউডের বর্ষীয়ান অভিনেতা গোবর্ধন আসরানি (Asrani), যিনি আসরানি নামেই বেশি পরিচিত। সাড়ে তিনশোরও বেশি হিন্দি সিনেমায় অভিনয় করেছেন তিনি। ভাইপো অশোক আসরানি জানিয়েছেন, দীর্ঘ রোগভোগের পর সোমবার বিকেলে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন তিনি।

Add Zee News as a Preferred Source

সোমবার বিকেল আনুমানিক ৪টের দিকে দীর্ঘ অসুস্থতার পর তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। তবে তাঁর মৃত্যুর সঠিক কারণ এখনও জানা যায়নি। তাঁর এই আকস্মিক প্রয়াণ সকলকে শোকাহত করেছে, বিশেষত আজ সকালেই তিনি নিজের ইনস্টাগ্রাম স্টোরিতে দিওয়ালির শুভেচ্ছা জানিয়েছিলেন।

আরও পড়ুন- Popular Actress: বাথরুম থেকে উদ্ধার লক্ষ লক্ষ টাকা! আদালতে উত্তমের নায়িকার দাবি, 'দেহব্যবসা করে কামিয়েছি'...

জয়পুর, রাজস্থানের বাসিন্দা ছিলেন আসরানি। আসরানি তাঁর কৌতুক অভিনেতা হিসাবে দীর্ঘ ও সফল কেরিয়ারের জন্য সুপরিচিত। তাঁর সবচেয়ে জনপ্রিয় এবং আইকনিক চরিত্রটি হল ব্লকবাস্টার ছবি 'শোলে'-র জেলার-এর ভূমিকা। "হামেঁ তো আপনে মার ডালনে সে পহলে উনকা বহুত খৌফ থা!"— তাঁর এই সংলাপটি আজও দর্শকদের মুখে মুখে ফেরে। 

'শোলে' ছাড়াও আসরানির সেরা কাজগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল— 'অভিমান', 'আজ কি তাজা খবর' এবং 'বালিকা বধূ'। এই দুটি ছবির জন্যই তিনি শ্রেষ্ঠ কৌতুকাভিনেতা বিভাগে ফিল্মফেয়ার পুরস্কার লাভ করেন। টেলিভিশনেও তিনি সমানভাবে জনপ্রিয় ছিলেন। বিশেষত দূরদর্শনের ১৯৮৫ সালের সিরিয়াল 'নটখট নারদ'-এ নারদের ভূমিকায় তিনি দর্শকদের মন জয় করেছিলেন।

এছাড়াও, ভারতীয় চলচ্চিত্রে তাঁর একটি বিরল রেকর্ড রয়েছে। এক দশকের মধ্যে তিনি সর্বাধিক সংখ্যক হিন্দি ছবিতে পার্শ্ব অভিনেতা ও কৌতুক অভিনেতা হিসেবে কাজ করেছেন। ১৯৭০-এর দশকে ১০১টি এবং ১৯৮০-এর দশকে ১০৭টি—মোট এই বিপুল সংখ্যক ছবিতে অভিনয় করার নজির রয়েছে তাঁর। তিনি পরবর্তীকালে বহু হিট ছবিতে অভিনয় করেছেন, যার মধ্যে রয়েছে— হেরা ফেরি, ভুল ভুলাইয়া, ধামাল, বান্টি অউর বাবলি ২, আর... রাজকুমার, অল দ্য বেস্ট এবং ওয়েলকাম। হিন্দি ছবির পাশাপাশি, আসরানি ১৯৭২ থেকে ১৯৮৪ সাল পর্যন্ত একাধিক গুজরাটি ছবিতে প্রধান চরিত্রে এবং পরে চরিত্রাভিনেতা হিসাবেও কাজ করেছেন।

আরও পড়ুন- Jisshu Sengupta: ফ্যানেদের সেলফি তোলার হিড়িক! মেজাজ হারালেন যীশু, ভাইরাল ভিডিয়ো ঘিরে সমালোচনার ঝড়...

তিনি পরবর্তীকালে বহু হিট ছবিতে অভিনয় করেছেন, যার মধ্যে রয়েছে— ভুল ভুলাইয়া, ধামাল, বান্টি অউর বাবলি ২, আর... রাজকুমার, অল দ্য বেস্ট এবং ওয়েলকাম। হিন্দি ছবির পাশাপাশি, আসরানি ১৯৭২ থেকে ১৯৮৪ সাল পর্যন্ত একাধিক গুজরাটি ছবিতে প্রধান চরিত্রে এবং পরে চরিত্রাভিনেতা হিসাবেও কাজ করেছেন। ৩৫০টিরও বেশি ছবিতে অভিনয় করেছেন তিনি। 

আসরানি ১৯৪১ সালের ১ জানুয়ারি জয়পুরে একটি সিন্ধি হিন্দু পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। অভিনয়ে তাঁর হাতেখড়ি ১৯৬০ থেকে ১৯৬২ সালের মধ্যে সাহিত্য কালভাই ঠাক্কারের কাছে। পরবর্তীতে তিনি অভিনয় নিয়ে পেশাদার প্রশিক্ষণ নিতে মুম্বাই চলে যান, যেখানে কিশোর সাহু এবং হৃষিকেশ মুখার্জীর পরামর্শ তাঁকে পেশাদারভাবে প্রশিক্ষণ নিতে উৎসাহিত করে। তিনি অভিনেত্রী মঞ্জু বনসলকে বিবাহ করেন। আজ কি তাজা খবর এবং নমক হারাম-এর মতো ছবিতে একসঙ্গে কাজ করার সময় তাঁদের মধ্যে প্রেম হয়।

(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের AppFacebookWhatsapp ChannelX (Twitter)YoutubeInstagram পেজ-চ্যানেল)

About the Author

Soumita Mukherjee

ইংরেজিতে মাস্টার্স, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের সাংবাদিকতার ছাত্রী। বিনোদনের খবর করা নেহাত বিনোদন নয়, গত ১৪ বছরের সাংবাদিক জীবনে তা প্রতিষ্ঠা করেছেন।তারকাদের প্রশ্ন করাতেই সাবলীল। ভোট কভারেজ থেকে দেশ-বিদেশের সব রকমের খবর, ফিল্ড রিপোর্টিং থেকে ভয়েস ওভার, কপি লেখা থেকে ইভেন্ট-- সর্বমুখিন, সর্বত্রগামী।

...Read More

Tags:
Asrani Passes AwayGovardhan Asrani
পরবর্তী
খবর

Jisshu Sengupta: ফ্যানেদের সেলফি তোলার হিড়িক! মেজাজ হারালেন যীশু, ভাইরাল ভিডিয়ো ঘিরে সমালোচনার ঝড়...
.

পরবর্তী খবর

Sonarpur: আচমকা চিত্‍কার! মেঝেতে পড়ে রক্তাক্ত ৪-র প্রত্যুষা, দাদু-দিদাই... শকিং সোনারপুর!