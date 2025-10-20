Asrani Passes Away: দীপাবলিতে দুঃসংবাদ! আচমকাই প্রয়াত বর্ষীয়ান অভিনেতা আসরানি...

Asrani Passes Away: দীপাবলিতে দুঃসংবাদ! আচমকাই প্রয়াত বর্ষীয়ান অভিনেতা আসরানি...
Asrani Death: সোমবার বিকেল আনুমানিক ৪টের দিকে দীর্ঘ অসুস্থতার পর তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। তাঁর মৃত্যুতে শোকের ছায়া সিনেমা পাড়ায়। কী কারণে মৃত্যু হল অভিনেতার?
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: ৮৪ বছর বয়সে মুম্বইয়ে প্রয়াত হয়েছেন বলিউডের বর্ষীয়ান অভিনেতা গোবর্ধন আসরানি (Asrani), যিনি আসরানি নামেই বেশি পরিচিত। সাড়ে তিনশোরও বেশি হিন্দি সিনেমায় অভিনয় করেছেন তিনি। ভাইপো অশোক আসরানি জানিয়েছেন, দীর্ঘ রোগভোগের পর সোমবার বিকেলে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন তিনি।
সোমবার বিকেল আনুমানিক ৪টের দিকে দীর্ঘ অসুস্থতার পর তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। তবে তাঁর মৃত্যুর সঠিক কারণ এখনও জানা যায়নি। তাঁর এই আকস্মিক প্রয়াণ সকলকে শোকাহত করেছে, বিশেষত আজ সকালেই তিনি নিজের ইনস্টাগ্রাম স্টোরিতে দিওয়ালির শুভেচ্ছা জানিয়েছিলেন।
জয়পুর, রাজস্থানের বাসিন্দা ছিলেন আসরানি। আসরানি তাঁর কৌতুক অভিনেতা হিসাবে দীর্ঘ ও সফল কেরিয়ারের জন্য সুপরিচিত। তাঁর সবচেয়ে জনপ্রিয় এবং আইকনিক চরিত্রটি হল ব্লকবাস্টার ছবি 'শোলে'-র জেলার-এর ভূমিকা। "হামেঁ তো আপনে মার ডালনে সে পহলে উনকা বহুত খৌফ থা!"— তাঁর এই সংলাপটি আজও দর্শকদের মুখে মুখে ফেরে।
'শোলে' ছাড়াও আসরানির সেরা কাজগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল— 'অভিমান', 'আজ কি তাজা খবর' এবং 'বালিকা বধূ'। এই দুটি ছবির জন্যই তিনি শ্রেষ্ঠ কৌতুকাভিনেতা বিভাগে ফিল্মফেয়ার পুরস্কার লাভ করেন। টেলিভিশনেও তিনি সমানভাবে জনপ্রিয় ছিলেন। বিশেষত দূরদর্শনের ১৯৮৫ সালের সিরিয়াল 'নটখট নারদ'-এ নারদের ভূমিকায় তিনি দর্শকদের মন জয় করেছিলেন।
এছাড়াও, ভারতীয় চলচ্চিত্রে তাঁর একটি বিরল রেকর্ড রয়েছে। এক দশকের মধ্যে তিনি সর্বাধিক সংখ্যক হিন্দি ছবিতে পার্শ্ব অভিনেতা ও কৌতুক অভিনেতা হিসেবে কাজ করেছেন। ১৯৭০-এর দশকে ১০১টি এবং ১৯৮০-এর দশকে ১০৭টি—মোট এই বিপুল সংখ্যক ছবিতে অভিনয় করার নজির রয়েছে তাঁর। তিনি পরবর্তীকালে বহু হিট ছবিতে অভিনয় করেছেন, যার মধ্যে রয়েছে— হেরা ফেরি, ভুল ভুলাইয়া, ধামাল, বান্টি অউর বাবলি ২, আর... রাজকুমার, অল দ্য বেস্ট এবং ওয়েলকাম। হিন্দি ছবির পাশাপাশি, আসরানি ১৯৭২ থেকে ১৯৮৪ সাল পর্যন্ত একাধিক গুজরাটি ছবিতে প্রধান চরিত্রে এবং পরে চরিত্রাভিনেতা হিসাবেও কাজ করেছেন।
হিন্দি ছবির পাশাপাশি, আসরানি ১৯৭২ থেকে ১৯৮৪ সাল পর্যন্ত একাধিক গুজরাটি ছবিতে প্রধান চরিত্রে এবং পরে চরিত্রাভিনেতা হিসাবেও কাজ করেছেন। ৩৫০টিরও বেশি ছবিতে অভিনয় করেছেন তিনি।
আসরানি ১৯৪১ সালের ১ জানুয়ারি জয়পুরে একটি সিন্ধি হিন্দু পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। অভিনয়ে তাঁর হাতেখড়ি ১৯৬০ থেকে ১৯৬২ সালের মধ্যে সাহিত্য কালভাই ঠাক্কারের কাছে। পরবর্তীতে তিনি অভিনয় নিয়ে পেশাদার প্রশিক্ষণ নিতে মুম্বাই চলে যান, যেখানে কিশোর সাহু এবং হৃষিকেশ মুখার্জীর পরামর্শ তাঁকে পেশাদারভাবে প্রশিক্ষণ নিতে উৎসাহিত করে। তিনি অভিনেত্রী মঞ্জু বনসলকে বিবাহ করেন। আজ কি তাজা খবর এবং নমক হারাম-এর মতো ছবিতে একসঙ্গে কাজ করার সময় তাঁদের মধ্যে প্রেম হয়।
