Ramakant Daayama passes away: আচমকাই প্রয়াত রমাকান্ত দায়ামা: ‘সব স্বপ্ন অপূর্ণই রয়ে গেল', কী কারণে মৃত্যু অভিনেতার?

Ramakant Daayama Death Reason: বিনোদন জগতে শোকের ছায়া। চলে গেলেন প্রবীণ অভিনেতা রমাকান্ত দায়ামা। ‘চক দে! ইন্ডিয়া’, ‘ধনক’ এবং ‘স্ক্যাম ১৯৯২’-এর মতো জনপ্রিয় প্রজেক্টে তাঁর অভিনয় চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে। দীর্ঘ অসুস্থতার পর ৬৯ বছর বয়সে শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করলেন এই গুণী শিল্পী।
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: বিনোদন জগতে ফের দুঃসংবাদ। চলে গেলেন প্রবীণ অভিনেতা রমাকান্ত দায়ামা। মঙ্গলবার ৬৯ বছর বয়সে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন অভিনেতা। দীর্ঘদিন ধরেই তিনি ভুগছিলেন গুরুতর অসুস্থতায়। তাঁর আকস্মিক প্রয়াণে শোকস্তব্ধ গোটা বিনোদন দুনিয়া।
অভিনেতার প্রয়াণের খবরটি সমাজমাধ্যমে প্রথম শেয়ার করেন তাঁর দীর্ঘদিনের ঘনিষ্ঠ বন্ধু তথা অভিনেত্রী শুভাঙ্গি লাটকর। একটি আবেগঘন পোস্টের মাধ্যমে তিনি রমাকান্তবাবুর চলে যাওয়ার খবরটি প্রকাশ্যে আনেন।
রমাকান্ত দায়ামা কেবল বড় পর্দাতেই সীমাবদ্ধ ছিলেন না। সিনেমা, টেলিভিশন, থিয়েটার থেকে শুরু করে ওটিটি (OTT) প্ল্যাটফর্ম— সর্বত্রই তিনি নিজের অভিনয় দক্ষতার স্বাক্ষর রেখে গেছেন। প্রতিটি চরিত্রের গভীরে গিয়ে তার বিশ্বাসযোগ্যতা ফুটিয়ে তোলার এক অদ্ভুত ক্ষমতা ছিল তাঁর মধ্যে। শাহরুখ খানের ‘চক দে! ইন্ডিয়া’ ছাড়াও ‘ধনক’ এবং নেটদুনিয়ায় আলোড়ন সৃষ্টি করা স্ক্যাম ঘরানার ওয়েব সিরিজ ‘স্ক্যাম ১৯৯২: দ্য হর্ষদ মেহতা স্টোরি’ (Scam 1992: The Harshad Mehta Story)-তে তাঁর অভিনয় দর্শকমহলে অত্যন্ত প্রশংসিত হয়েছিল। চরিত্র ছোট হোক বা বড়, রমাকান্ত দায়ামা পর্দায় আসা মানেই সেখানে এক আলাদা মাত্রা যোগ হওয়া।
রমাকান্ত দায়ামার প্রয়াণে ভেঙে পড়েছেন তাঁর সহকর্মী ও শুভানুধ্যায়ীরা। অভিনেত্রী শুভাঙ্গি লাটকর তাঁর পোস্টে লিখেছেন, “আজ আমরা এক অত্যন্ত সুন্দর মনের মানুষকে হারালাম... আমি ভাষা হারিয়ে ফেলেছি। রমাকান্ত দায়ামা শুধু আমার একজন প্রিয় বন্ধুই ছিলেন না, তিনি ছিলেন আমাদের পারিবারিক বন্ধু। এমন একজন মানুষ, যাঁকে আমি মন থেকে শ্রদ্ধা ও সম্মান করতাম।”
রমাকান্তবাবুর বহুমুখী প্রতিভার কথা স্মরণ করে শুভাঙ্গি আরও জানান, অভিনেতা হিসেবে তিনি যতটা শক্তিশালী ছিলেন, মানুষ হিসেবে ছিলেন ততটাই প্রাণোচ্ছল। প্রতিকূল পরিস্থিতির মধ্যেও কীভাবে জীবনকে উপভোগ করতে হয়, তা তিনি জানতেন। শুভাঙ্গির কথায়, “তিনি দারুণ নাচতেন, তাঁর গলা ছিল অত্যন্ত সুরেলা। একজন অসাধারণ অভিনেতার পাশাপাশি তিনি ছিলেন একজন বিজ্ঞ পরামর্শদাতা, যাঁর প্রতিটি কথার গভীর অর্থ থাকত।”
চেহারায় হয়তো তিনি কিছুটা ছোটখাটো ছিলেন, কিন্তু মানসিক দিক থেকে তিনি কতটা দৃঢ় এবং সাহসী ছিলেন, তা মনে করিয়ে দিয়েছেন শুভাঙ্গি। গত কয়েক বছর ধরে শারীরিক অসুস্থতার সঙ্গে ক্রমাগত লড়াই চালিয়ে যাচ্ছিলেন রমাকান্তবাবু। কিন্তু অভিনয়ের প্রতি তাঁর ভালোবাসা বিন্দুমাত্র কমেনি।
শুভাঙ্গি লাটকর অত্যন্ত দুঃখের সঙ্গে জানান যে, তাঁরা দুজনে মিলে বেশ কিছু নতুন কাজ শুরু করার পরিকল্পনা করছিলেন। একটি হিন্দি নাটকে একসঙ্গে মঞ্চ ভাগ করার কথা ছিল তাঁদের। শুভাঙ্গি যখন তাঁকে এই নাটকের প্রস্তাব দেন, তখন রমাকান্তবাবু হেসে বলেছিলেন, “আমাকে একটু সুস্থ হয়ে উঠতে দাও আগে।” শুধু নাটকই নয়, মঞ্চে দাঁড়িয়ে দুজনের একসঙ্গে সুন্দর সুন্দর কবিতা আবৃত্তি করারও পরিকল্পনা ছিল। শুভাঙ্গির আক্ষেপ, “সেই স্বপ্নগুলো আর সত্যি হলো না। সব পরিকল্পনা অপূর্ণই রয়ে গেল।”
শুভাঙ্গি লিখেছেন, “কিছু ক্ষতি এমন এক নীরবতা রেখে যায়, যা ভাষায় প্রকাশ করা অসম্ভব। আজকের দিনটা ঠিক তেমনই একটা দিন। আপনাকে খুব মিস করব রমাকান্ত জি। আপনার আন্তরিকতা, আপনার সাহস, আপনার শিল্প এবং আপনার সুন্দর আত্মা আমাদের হৃদয়ে সর্বদা বেঁচে থাকবে। আপনার আত্মা শান্তি পাক।”
প্রথাগত নায়কের চরিত্র না করেও কীভাবে একজন অভিনেতা তাঁর কাজের মাধ্যমে যুগের পর যুগ মানুষের মনে থেকে যেতে পারেন, রমাকান্ত দায়ামা ছিলেন তার অন্যতম সেরা উদাহরণ। তাঁর প্রয়াণে শোকগ্রস্ত বিনোদন জগতের সহকর্মী থেকে শুরু করে অনুরাগীরা।
