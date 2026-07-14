/অসুস্থ অভিনেতা সুমন্ত মুখোপাধ্যায়, হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে ভর্তি হাসপাতালে

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: আচমকা হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে হাসপাতালে ভর্তি হলেন টলিউডের বর্ষীয়ান অভিনেতা সুমন্ত মুখোপাধ্যায়। পরিবারের সদস্যদের সূত্রে জানা যায়, নিজের বাড়িতেই তাঁর বুকে হঠাৎ তীব্র ব্যথা শুরু হয়। পরিস্থিতি গুরুতর মনে হওয়ায় তাঁকে দ্রুত বাড়ির কাছের একটি হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানে চিকিৎসকেরা প্রাথমিক পরীক্ষা ও চিকিৎসা করেন। পরে তাঁর শারীরিক অবস্থার কথা বিবেচনা করে আরও উন্নত চিকিৎসার প্রয়োজন রয়েছে বলে জানান। সেই কারণেই তাঁকে কলকাতার একটি প্রথম সারির বেসরকারি হাসপাতালে স্থানান্তর করা হয়। হাসপাতাল সূত্রে খবর, চিকিৎসকেরা ইতিমধ্যেই প্রবীণ এই অভিনেতার শারীরিক পরীক্ষা-নিরীক্ষা শুরু করেছেন এবং একটি অ্যাঞ্জিওগ্রাফ করার নির্দেশ দিয়েছেন।
অভিনেতা শুভ্রজিৎ দত্ত সংবাদমাধ্যমকে এই খবর নিশ্চিত করেছেন। মঞ্চ এবং পর্দার এই দাপুটে ও শ্রদ্ধেয় অভিনেতা সম্পর্কে বলতে গিয়ে আবেগপ্রবণ হয়ে পড়েন শুভ্রজিৎ। তিনি জানান, সুমন্ত মুখোপাধ্যায় তাঁর পিতৃসম। কিছুদিন আগেই তিনি নিজের বাবাকে হারিয়েছেন, আর তার মধ্যেই এই প্রবীণ অভিনেতার অসুস্থতার খবর তাঁর মনকে আরও ভারাক্রান্ত করে তুলেছে।
কিংবদন্তি অভিনেতা সন্তু মুখোপাধ্যায়ের ভাই এবং খ্যাতনামী অভিনেত্রী স্বস্তিকা মুখোপাধ্যায়ের কাকা সুমন্ত মুখোপাধ্যায়ের বর্তমান বয়স আনুমানিক ৭৮ বছর। ছোটপর্দা, বড়পর্দা এবং থিয়েটারের মঞ্চ— তিন মাধ্যমেই তিনি সমান দাপটের সঙ্গে কাজ করেছেন। বিশেষ করে ১৯৮৬ সালে প্রখ্যাত পরিচালক তপন সিংহের ‘আতঙ্ক’ ছবিতে খলনায়ক ‘মিহির সামন্ত’-র চরিত্রে অভিনয় করে তিনি আলোড়ন সৃষ্টি করেছিলেন। ছবিতে তাঁর মুখে বলা সেই অমোঘ সংলাপ— “মাস্টারমশাই, আপনি কিন্তু কিছুই দেখেননি”— আজও বাঙালির মনে সমানভাবে জনপ্রিয় এবং প্রাসঙ্গিক।
তপন সিংহ ছাড়াও পরিচালক ঋতুপর্ণ ঘোষের ‘হিরের আংটি’, ‘শুভ মহরৎ’ এবং ‘আবহমান’-এর মতো প্রশংসিত ছবিতে গুরুত্বপূর্ণ চরিত্রে অভিনয় করেছেন তিনি। এছাড়াও ‘নাগপাশ’, ‘দুর্গা সহায়’, ও সাম্প্রতিক ‘ফেলু বক্সী’ ছবিতেও তাঁকে দেখা গেছে। শুধু সিনেমা নয়, ছোটপর্ধার দর্শকেরা তাঁকে মনে রেখেছেন ‘জন্মভূমি’, ‘জননী’, ‘আলো ছায়া’, ‘ফেলনা’, ‘রামপ্রসাদ’ ও ‘কথা’-র মতো জনপ্রিয় মেগা সিরিয়ালগুলোর জন্য। বর্তমানে তাঁর অসুস্থতার খবর আসতেই টলিউড ও তাঁর অসংখ্য অনুরাগীদের মধ্যে উদ্বেগের ছায়া নেমে এসেছে। সকলেই প্রবীণ এই অভিনেতার দ্রুত আরোগ্য কামনা করছেন।
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