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অসুস্থ অভিনেতা সুমন্ত মুখোপাধ্যায়, হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে ভর্তি হাসপাতালে

 Sumanta Mukherjee: নিজের বাড়িতেই হৃদরোগে আক্রান্ত হয়েছিলেন অভিনেতা। শনিবার সকালে অসুস্থ হয়ে পড়েছিলেন। চিকিৎসার জন্য তাঁকে নিয়ে যাওয়া হয় স্থানীয় হাসপাতালে। পরে অভিনেতাকে সেখান থেকে স্থানান্তরিত করা হয় কলকাতার একটি প্রথম সারির বেসরকারি হাসপাতালে। 

Written ByDebasmita Das
Published: Jul 14, 2026, 04:29 PM IST|Updated: Jul 14, 2026, 04:29 PM IST
অসুস্থ অভিনেতা সুমন্ত মুখোপাধ্যায়, হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে ভর্তি হাসপাতালে
Image Credit: ফাইল ছবিSource: Bureau

About the Author

Debasmita Das

Debasmita Das

৮ বছর আগে বৈদ্যুতিন মাধ্যমে হাতেখড়ি। ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস থেকে ডিজিটাল দুনিয়ায় পা। ক্যামেরার সামনে অথবা ডেস্ক-- সমান সাবলীল। বিনোদন দুনিয়ায় সাংবাদিকতার শুরু। ক্রমে নিজের আগ্রহের তালিকায় যুক্ত হয়েছে রাজনীতি, ক্রাইম, প্রযুক্তি, অর্থনীতি, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক। বিশ্বাস, ডিজিটাল সাংবাদিকতা এখন মার্কেটিং ও প্যাকেজিং। 

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